Припинення вогню в Україні малоймовірне, війна може тривати ще до трьох років, - WSJ

Попри активізацію дипломатичних контактів, припинення вогню в Україні найближчим часом залишається малоймовірним. Європейські високопосадовці вважають, що бойові дії можуть тривати ще від одного до трьох років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Переговори як "політичний театр"

За даними видання, нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.

Обидві сторони, як зазначає WSJ, намагаються демонструвати конструктивність, щоб не бути звинуваченими у зриві мирного процесу.

"Оптимістичні дипломатичні модні слівця приховують глухий кут у мирному процесі, який, за словами багатьох спостерігачів і навіть деяких учасників, перетворився на політичний театр", - пише видання.

Цього тижня в Женеві завершився черговий раунд переговорів за посередництва США. Як і попередні зустрічі в Абу-Дабі, він не приніс відчутних результатів. Один із високопоставлених українських чиновників на умовах анонімності заявив, що три раунди тристоронніх переговорів цього року стали спробою переконати Вашингтон, що "проблема не в Україні".

Білий дім перемикає фокус

Хоча адміністрація Трампа раніше заявляла про намір укласти угоду до проміжних виборів у США в листопаді 2026 року, реального тиску ані на Київ, ані на Москву наразі немає.

Американські чиновники зазначають, що Білий дім поступово втрачає інтерес до українського питання, концентруючись на ядерній програмі Ірану та відновленні Сектору Гази.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер охарактеризував ситуацію як "гру, щоб уникнути звинувачень у нездатності Трампа завершити війну".

Прогнози щодо тривалості війни

На тлі відсутності дипломатичного прориву європейські союзники готуються до тривалого протистояння. За інформацією WSJ, високопоставлені європейські чиновники припускають, що війна може тривати ще від одного до трьох років.

Водночас у російських та анонімних телеграм-каналах поширювалися нібито слова журналіста WSJ про те, що президент України Володимир Зеленський наказав готуватися до ще трьох років війни через провал переговорів.

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що ці повідомлення є фейком. За його словами, твердження про "ще три роки війни" або "провал переговорів" не відповідають дійсності.

+13
Короче - плакати весною 2019 ЧІТКО говорили мудрому наріду або Порошенко або ви всі вмрете. Народ 73% сказав ХОЧЕМО ВМЕРТИ важкою смерті у війні яка триватиме років 40.

ШИКАРНО.....а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?
20.02.2026 13:43 Відповісти
+12
Нарешті хоч хтось зліз з небес на землю, зняв рожеві окуляри та сказав очевидне:
нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.
20.02.2026 13:44 Відповісти
+11
Тоді на білбордах було написано просто: Думайте. Але ж де зебарани, і де думати...
20.02.2026 13:48 Відповісти
20.02.2026 13:41 Відповісти
Згоден, треба готуватися щонайменше ще на 3-4 роки активної фази війни.
20.02.2026 13:42 Відповісти
а потім ще на 4-5 років і т.д....
20.02.2026 14:53 Відповісти
і так поки не помре путін
21.02.2026 02:26 Відповісти
Чому Порошенко віддав би, але реально ні віддав, а Бдзьюх не віддав би, але реально віддав? Як це працює? Одне задоволення спостерігати за роботою твого "мозку".
20.02.2026 13:56 Відповісти
"...а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?"
Виявиться, що тих, хто ЦЕ не вибирав, більше 73%.
20.02.2026 13:50 Відповісти
ніхрена ті йолопи вмирати не збирались , вони збирались ржать до кінця своїх під проводом зеленого іуди ..
20.02.2026 13:50 Відповісти
І хто тебе тримає?
20.02.2026 15:24 Відповісти
ДПСУ.
20.02.2026 17:08 Відповісти
Неа .Страна это коллектив и за ошибки одного(а тут аж 73%)несут ответственность все
20.02.2026 16:15 Відповісти
Тобто,поки рудий покидьок лиш тисне на Україну,зупинив усю підтримку і дав ***** картбланш(((
20.02.2026 13:43 Відповісти
Трамп гадав що швидко закінчить цю війну, відрізавши Україну від поставки зброї, та змусивши до капітуляції. Вже 2й рік чекає на капітуляцію...
20.02.2026 13:50 Відповісти
ця гра була передбачувана ще з початку 90-х для розумних, які попереджали щодо перспективи в майбутньому глибокої ями освітянської, наукової та технологічної після припинення гонки озброєння.
20.02.2026 13:51 Відповісти
Нагадаю, що ті мегамізки совкові часів гонки озброєнь у кінці 80х, початку 90х масово лікувалися через телебачення Кашпировським, та заряджали воду біля ТБ від Чумака.
20.02.2026 14:14 Відповісти
саівчуваю , але я не про совкові мізки.
20.02.2026 14:26 Відповісти
Це вже цікаво. То маю два питання. Хто конкретно попереджав, які країни маю на увазі? Про освітянські ями у яких країнах конкретно?
20.02.2026 14:30 Відповісти
"... ця гра була передбачувана ще з початку 90-х для розумних..."
Вам список всіх Наукових конференцій по всьому світу і їх учасників від 1990 р. надати?
20.02.2026 19:28 Відповісти
Надай мені відповіді на два простих питання що я поставив.
20.02.2026 20:03 Відповісти
Ця війна буде ще років десять, які три роки. ***** поки нас не знищить - не заспокоїться. А знищити нас не так то і легко. Тому готуємось до десяти-двадцяти років війни.
20.02.2026 13:46 Відповісти
Враховуючи що ця війна це найкраще що трапилося в житті як для ***** так і для найвеличнішого, цілком може бути.
20.02.2026 13:52 Відповісти
Путин одержим мвнией воссоздания ссср и не пожалеет для воплощения этой идеи ни своих,ни чужих. Благо для него свои то не очень и сопротивляются и покорно идут на убой и вы будете если вдруг ему пощасливиться Украину захватить. Так что в любом случае война не окончиться и выбить эту манию у него из головы можно лишь одним путем
20.02.2026 16:21 Відповісти
Яким саме "путьтом"? І ще одне, кацапія звісно ще та автократія, але там йдуть не покорно, а добровільно та за гроші. Що будемо робити коли там закінчаться добровольці, і почнеться така сама "мобілізація" як у нас? Скільки на той час залишиться населення в Україні? Бо в кацапії буде рази в три більше.
20.02.2026 17:33 Відповісти
Неа .Мобилизация частичная отнюдь не добровольная была но да за деньги и покорная .Авторитарная система умеет приучать к покорности.И да кстати пу планирует на лето как пишут некоторые каналы еще под миллион покорных частично- принудительно и за деньги мобилизовать для наступления. Так что... 😆
20.02.2026 20:29 Відповісти
Так. Вони погралися у бусіфікацію кілька місяців, і зрозуміли що толку з цього нуль, і припинили. І можеш скільки завгодно писати про якісь там їхні плани, та частково примусово, і т. д., але факт у тому що зараз йдуть там добровільно, та за непогані гроші. Що може бути далі я тобі вже написав. Ну і надай же відповідь на мої питання, доволі дивно що ти їх проігнорував.
20.02.2026 20:39 Відповісти
Дурик как может обьявленная мобилизация быть добровольной .Добровольцев уже на фронте погибает больше на тысяч 8 -10 чем набирают. Потому и обьявляют очередную мобилизацию для того , чтобы восполнить потери и создать новый резерв для летнего наступления и поверь бусики там снова будут. Да и не заканчивались они была только другая форма к примеру недавно пару сотен срочников заставляли "добровольно"контракт на сво подписать три дня держа впроголодь в бараке и больше сотни таки подписали . Это так тебе заметка о добровольности контрактов на раше
20.02.2026 21:01 Відповісти
Клоун, я тебе ображав...? Ось коли мені хоча б один відсоток від того свавілля воєнкомів що робиться у нас, покажеш на кацапії, тоді й поговоримо про примусову там мобілізацію. Коли там повернуться бусикі, в нас вже буде майже безлюдна пустеля.
20.02.2026 21:17 Відповісти
Там это не афишируется так как у нас .Диктатура все таки и зарубежные сми как и свои нелояльные прикрываются как и интернетплатформы типа youtube или телеграмм 😆
20.02.2026 22:05 Відповісти
Дуже переконливо. Головне що ти сам в це віриш. Ось тільки восени 22го, коли кацапи дійсно займалися кілька місяців бусифікацією, такі відео були в достатку.
20.02.2026 22:10 Відповісти
Тогда еще не обьявили о намерении youtube закрыть.Сейчас серйозно за это взялись
20.02.2026 22:48 Відповісти
А хоч трішечки подумати? До теперішнього часу у мережу регулярно потрапляють зняті кацапами відео прильотів по нафтобазах, НПЗ, підстанціях, портах, ТЕС і т. д. А ось відео бусифікації чомусь не потрапляють. Ти просто видаєш бажане за дійсність.
20.02.2026 23:04 Відповісти
Значит будут и видео бусификации попадать когда мобилизацию обьявят
20.02.2026 23:24 Відповісти
Так про це я тобі писав із самого початку. Вони цілком можуть вдатися до бусифікації, проте зараз, із кінця 22 го, початку 23 го і по теперішній час, таке яв бусифікація там відсутнє.
20.02.2026 23:28 Відповісти
У раши поьери минимум в три раза больше .И это минимум так что при любом раскладе мы в выиграше окажемся по людскому ресурсу
20.02.2026 21:03 Відповісти
Марафон головного мозку...
20.02.2026 21:18 Відповісти
Это не марафон .Мне брат рассказывал как их блиндаж где они трое держали позицию три волны кацапов до десятка человек каждая атаковали. Сначала одна волна пошла они половину выкосили с пулемета и с автоматического гранатомета . Четверо отступили таща за собой еще двоих . Потом их минометами с полчаса крыли , снова волна они отбили, потом еще и потом их крыли дронами , которые гранаты скидывали . Зарыли их в том блиндаже этими гранатами конкретно 8 штук кинули . Пришлось изнутри откапываться . Хорошо, что целыми остались только контузии все трое легкие получили. А кацапов на поле как они определили около 15 осталось. По крайней мере те кого они видели как упали при огневом контакте
20.02.2026 21:59 Відповісти
І з цього ти зробив висновок що втрати кацапів у війні мінімум в три рази більше?
20.02.2026 22:06 Відповісти
Война может быть и 20 лет, Зегевара и царь в москве не против.
20.02.2026 13:47 Відповісти
У зегевары и выбора особого то и нет ,а если он сдастся то и у большинства украинцев призывного возраста его не будет не то что 20 летних,которых выпустили за границу
20.02.2026 16:57 Відповісти
Чекайте, зараз набіжить секта ім. Мовчана і пояснять що всі хто не боїться дивитися вгору і закликає готуватися до найгіршого сценарію довгої війни - є посіпаками *****.

Я тільки не можу зрозуміти за що ж Мовчанчик так не любить Янелохія - адже він так само шикає на всіх хто каже що війна не зупиниться за 2-3 тижні як сам Янелохій шикав на всіх хто казав йому що війна обов'язково почнеться, як би голоснов він не верещав про шашлички.
20.02.2026 13:48 Відповісти
А сильніше допомогти зброєю Україні цим високопосадовцям віра не позволяє?
20.02.2026 13:50 Відповісти
І це добре - чим довше війна, тим сильніше Україна й весь Цивілізований Світ дотискатимуть знекровлених москалів, які вже зараз скавчать про перемир'я, розуміючи повне наближення краху своєї економіки. Кожен рік війни - це знелюднення РФ і перетворення її в економічний Сектор Гази. Тому треба просто триматися - ми крокуємо до беззаперечної перемоги, і наше завдання - тягти війну до остаточної капітуляції екзистенційного ворога!
20.02.2026 13:51 Відповісти
Ідіот.
20.02.2026 16:07 Відповісти
На тобі, а ніби ж все правильно)
20.02.2026 16:42 Відповісти
Смотря в какой фазе. Если в силу экономических проблем армия деда остановится на какомто этапе и станет все вялотекущими перестрелками из окопов по обе стороны (плюс эпизодические ракеты по энергетике) то в таком состоянии оно может быть вечным. Активная фаза когда наступление по всей линии фронта с детясками тысяч людей одновременно такого уже давно нету. Сейчас новости подаются с нашей стороны - аля 50 спартанцев заблочили в Купянске и такое уже месяца 2 подают. С их стороны - захватили пол дома в селе верхние бруньки их военкорами подается как будто взятие рейстага, но все понимают что это дрочня на месте.
20.02.2026 13:52 Відповісти
Поки власні крилаті, балістичні чи гіперзвукові ракети не почнуть пробивати ппо мацкви досягаючи заданих цілей, кацапи будуть воювати.
20.02.2026 13:53 Відповісти
Фінанси поют романси.
20.02.2026 16:09 Відповісти
Тобто людям ще роками бомжувати та сидіти в окопах/ під обстрілами, та а...улі нам. У нас же купа життів, у дітей. Мені здається, що проти ситої Європи не доведи. Не дуже росії потрібно буде і заганяти українців на війну.
20.02.2026 13:53 Відповісти
у 2019 мудрий нарід наобирав собі війну до останнього українця, бо перемогти або домогтися хоча б гідного миру зі зрадником на чолі, у якого абсолютна влада, неможливо...
20.02.2026 14:29 Відповісти
Цікаво, а ці аналізатори в курсі хто буде воювати ще три роки якщо практично всіх вигребли, 60+ дідами з хворобами? А як бути з тим що ці европеоіди продають свою продукцію в тому числі подвійного значення в рашку? Цинічні тварюки, ви або давайте весь спектр озброєння (,ракети середньої дальності) або досидитеся до того що кацапи через калінінград тихо будуть проникати , але вам вже ніхто не допоможе крім самих себе
20.02.2026 15:38 Відповісти
Ось це цікаве питання. Чи вистачить людей на ще три роки війни, якщо вже зараз вишкрябують майже останні резерви і дезертирів ледве не кожен третій. Ну хто буде три роки воювати...
20.02.2026 15:54 Відповісти
Так це не рахуючи навіть сзч з свіжобусифікованих а навіть з тих хто не один рік на лбз сидить , звідти теж сзч йде і неслабе, Федоров ау ти в курсі?
20.02.2026 16:00 Відповісти
Хто може різні броньовані і ті хто ховається є ще 4-5 млн чоловіків віком від 18 до 60 років але вони мають різні відстрочки або ховаються от їх і треба
21.02.2026 17:25 Відповісти
Поліція не ховається и вони прийняли присягу але чомусь не поспішають на лбз, не знаєш чому?
21.02.2026 17:27 Відповісти
Есть еще сотни тысяч украинских мужиков-мигрантов призывного возраста,бухающих пиво в европейских пабах , которых они с легкой душой и с радостью выдворят обратно в Украину если для них европейцев ситуация запахнет жаренным и раша начнет серйозно побеждать и продвигаться на фронте и закроют для них кроме женщин и детей вьезд обратно
20.02.2026 17:03 Відповісти
Ніхто нічого не знає, тільки тиривєньки
20.02.2026 15:46 Відповісти
Почему именно до трёх? Почему не до пяти или двух. У кого-то дедлайн?) Или деньги выделены только на три года и все? По прайсу на четвертый уже баланс не сходиться? Короче ни о чем
20.02.2026 15:56 Відповісти
Пока что 90 млрд евро на два года выделили и то уже посчитали,что маловато будет и вроде довыделять собрались еще
20.02.2026 17:04 Відповісти
Конечно маловато.
Бюджетная дыра только по осенним прогнозам от 45 до 60 лярдов на текущий год. И это до обстрелов зимних. Те 90 освоят за этот год бегом. Ещё и украсть нужно. Уже зимой будут плакать что денег нет на ПВО и ремонт инфраструктуры.
20.02.2026 17:16 Відповісти
wsj це відома американська жовта помийка, сприймати серйозно звідти інформацію це все рівно те до вірити в нло зі різних спід інфо, вони на початку війни в один голос кричали що Україна не простоїть і два тижня як її повністю окупує рашка, ну і де воно?
20.02.2026 16:07 Відповісти
цікаво, хто залишиться через три роки?
20.02.2026 16:10 Відповісти
Чергові цифри зі стелі.
20.02.2026 16:10 Відповісти
 
 