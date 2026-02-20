Припинення вогню в Україні малоймовірне, війна може тривати ще до трьох років, - WSJ

Попри активізацію дипломатичних контактів, припинення вогню в Україні найближчим часом залишається малоймовірним. Європейські високопосадовці вважають, що бойові дії можуть тривати ще від одного до трьох років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Переговори як "політичний театр"

За даними видання, нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.

Обидві сторони, як зазначає WSJ, намагаються демонструвати конструктивність, щоб не бути звинуваченими у зриві мирного процесу.

"Оптимістичні дипломатичні модні слівця приховують глухий кут у мирному процесі, який, за словами багатьох спостерігачів і навіть деяких учасників, перетворився на політичний театр", - пише видання.

Цього тижня в Женеві завершився черговий раунд переговорів за посередництва США. Як і попередні зустрічі в Абу-Дабі, він не приніс відчутних результатів. Один із високопоставлених українських чиновників на умовах анонімності заявив, що три раунди тристоронніх переговорів цього року стали спробою переконати Вашингтон, що "проблема не в Україні".

Білий дім перемикає фокус

Хоча адміністрація Трампа раніше заявляла про намір укласти угоду до проміжних виборів у США в листопаді 2026 року, реального тиску ані на Київ, ані на Москву наразі немає.

Американські чиновники зазначають, що Білий дім поступово втрачає інтерес до українського питання, концентруючись на ядерній програмі Ірану та відновленні Сектору Гази.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер охарактеризував ситуацію як "гру, щоб уникнути звинувачень у нездатності Трампа завершити війну".

Прогнози щодо тривалості війни

На тлі відсутності дипломатичного прориву європейські союзники готуються до тривалого протистояння. За інформацією WSJ, високопоставлені європейські чиновники припускають, що війна може тривати ще від одного до трьох років.

Водночас у російських та анонімних телеграм-каналах поширювалися нібито слова журналіста WSJ про те, що президент України Володимир Зеленський наказав готуватися до ще трьох років війни через провал переговорів.

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що ці повідомлення є фейком. За його словами, твердження про "ще три роки війни" або "провал переговорів" не відповідають дійсності.

