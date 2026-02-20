Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною групою України після дводенних тристоронніх перемовин з представниками РФ за посередництва США. Прогресу у питанні територій немає.
Про це голова держави повідомив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
У питанні Донбасу прогресу немає
За його словами, на військовому треку є конструктив: сторони погодилися, що у разі припинення вогню моніторинг здійснюватимуть насамперед США, які головуватимуть у цьому процесі.
Водночас щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву поки немає.
"На політичній підгрупі знов сенситивні питання щодо сходу України. Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено. Те, що була зустріч, — це добре. Те, що вдалося досягти рішень щодо моніторингу припинення вогню і потенційного обміну, — це непогано. Те, що поки що немає позитиву в територіальних питаннях — це факт, який ми повинні визнавати", - сказав президент.
Нова зустріч
Президент також повідомив, що новий раунд перемовин щодо врегулювання російсько-української війни відбудеться впродовж 10 днів. Ймовірно, його також проведуть у швейцарській Женеві.
"Наступна зустріч без сумніву повинна відбутись впродовж тижня — десять днів. Найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч", - додав глава держави.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
В українській мові:
Падло (або падаль) - це труп тварини, що розкладається. У переносному, лайливому значенні - це підла, негідна, нікчемна людина.
Взападло (або «впадло») - це жаргонне слово, що означає небажання робити щось через лінощі, жадібність, зневагу або через те, що це суперечить правилам чи принципам.
"Отродясь" - українською споконвіку, з давніх давен.
"Ладно" - українською добре, гаразд.
"Взападло" - українською не робити щось через лінощі, або через те, що вважаєш це нижче власної гідності.
