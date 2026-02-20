УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11622 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини переговори з РФ
1 949 41

Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною групою України після дводенних тристоронніх перемовин з представниками РФ за посередництва США. Прогресу у питанні територій немає.

Про це голова держави повідомив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У питанні Донбасу прогресу немає

За його словами, на військовому треку є конструктив: сторони погодилися, що у разі припинення вогню моніторинг здійснюватимуть насамперед США, які головуватимуть у цьому процесі.

Водночас щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву поки немає.

"На політичній підгрупі знов сенситивні питання щодо сходу України. Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено. Те, що була зустріч, — це добре. Те, що вдалося досягти рішень щодо моніторингу припинення вогню і потенційного обміну, — це непогано. Те, що поки що немає позитиву в територіальних питаннях — це факт, який ми повинні визнавати", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу та прискоренні мирних зусиль, - Сибіга

Нова зустріч

Президент також повідомив, що новий раунд перемовин щодо врегулювання російсько-української війни відбудеться впродовж 10 днів. Ймовірно, його також проведуть у швейцарській Женеві.

"Наступна зустріч без сумніву повинна відбутись впродовж тижня — десять днів. Найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч", - додав глава держави.

Також читайте: Припинення вогню в Україні малоймовірне, війна може тривати ще до трьох років, - WSJ

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армій, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) перемовини (3787) Швейцарія (932) Женева (100) Донбас (21867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Статист Артист вийшов на арену цирка .....
показати весь коментар
20.02.2026 17:04 Відповісти
+8
Обмен военнопленных. Единственный позитив, шо вырисовывается.
показати весь коментар
20.02.2026 17:09 Відповісти
+7
Позитив буде тоді, коли останій кацап буде одобрювати українську землю.
показати весь коментар
20.02.2026 17:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статист Артист вийшов на арену цирка .....
показати весь коментар
20.02.2026 17:04 Відповісти
кремлівське ***** твій Führer
показати весь коментар
20.02.2026 17:24 Відповісти
А як щодо Криму? Забуваємо?
показати весь коментар
20.02.2026 17:07 Відповісти
По Криму всі - як "в рот води набрали", явно мутять воду....
показати весь коментар
20.02.2026 17:31 Відповісти
Так як і за південь України, а він доречі в конституції росії, і вони від нього не відмовилися, але для окозамилювання танці навколо Донбасу.
показати весь коментар
20.02.2026 17:52 Відповісти
можно помнить как, например, за Таганрог
показати весь коментар
20.02.2026 18:34 Відповісти
Жарт Зілємскага із Маасквы : «...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед»
Кур-р-рва...
показати весь коментар
20.02.2026 17:09 Відповісти
Обмен военнопленных. Единственный позитив, шо вырисовывается.
показати весь коментар
20.02.2026 17:09 Відповісти
Ему карту показуют?
показати весь коментар
20.02.2026 17:09 Відповісти
Вистава квартальна, номер 100500
показати весь коментар
20.02.2026 17:10 Відповісти
Та його вже крутить від того як же їм здати Донбас, щоб гнів наріду на себе не перекинути,воно по ньому не видно?
показати весь коментар
20.02.2026 17:12 Відповісти
Так ты и те кто тебя лайкают вроде и не против сдачи ради иллюзорного мира
показати весь коментар
20.02.2026 19:03 Відповісти
А шо эта за стрєлачькі разнацвєтниє?
показати весь коментар
20.02.2026 17:16 Відповісти
Позитив буде тоді, коли останій кацап буде одобрювати українську землю.
показати весь коментар
20.02.2026 17:16 Відповісти
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка - це Донецька область, Донеччина, а аж ніяк не Донбас. Бо вугілля там отродясь не було. Ладно, москалям взападло називати ці райони Донеччиною. Нащо ж повторювати їх наративи.
показати весь коментар
20.02.2026 17:33 Відповісти
Перепрошую, а що означає слово "отродясь"? А що означає слово "ладно"?
Ну так, для мене, галичанки, незрозуміло...
показати весь коментар
20.02.2026 17:41 Відповісти
А "взападло"?
показати весь коментар
20.02.2026 18:02 Відповісти

В українській мові:
Падло (або падаль) - це труп тварини, що розкладається. У переносному, лайливому значенні - це підла, негідна, нікчемна людина.
Взападло (або «впадло») - це жаргонне слово, що означає небажання робити щось через лінощі, жадібність, зневагу або через те, що це суперечить правилам чи принципам.
показати весь коментар
20.02.2026 18:16 Відповісти
От бачиш, не полінувалась, загуглила. Молодець. А мені було взападло.
показати весь коментар
20.02.2026 18:21 Відповісти
Гаразд, галичаночко. Поясню.
"Отродясь" - українською споконвіку, з давніх давен.
"Ладно" - українською добре, гаразд.
"Взападло" - українською не робити щось через лінощі, або через те, що вважаєш це нижче власної гідності.
Мені було взападло шукати українські аналоги, тож скористався московськими.
показати весь коментар
20.02.2026 18:16 Відповісти
Сластьон (хе-хе), як там зараз погода у Вологді?
показати весь коментар
20.02.2026 18:19 Відповісти
Гдє-гдє?
показати весь коментар
20.02.2026 18:20 Відповісти
Отродясь там не був. А ось у Києві було сонячно сьогодні Без опадів.
показати весь коментар
20.02.2026 18:25 Відповісти
Ага, "какаяразніца"....
показати весь коментар
20.02.2026 18:31 Відповісти
Різниця є, Оресто, але якби на форумі були вимоги до граматично правильного написання коментів - я б докладав більше зусиль.
показати весь коментар
20.02.2026 18:35 Відповісти
Рюзкоязичний?
показати весь коментар
20.02.2026 18:36 Відповісти
З Донеччини, звичайно більше розмовляв російською. Зараз, намагаюсь більше українською користуватись.
показати весь коментар
20.02.2026 18:39 Відповісти
Та ясно. 30 років на освоєння української мало.
показати весь коментар
20.02.2026 18:41 Відповісти
Для досконалого опанування мови звичайно мало.
показати весь коментар
20.02.2026 18:46 Відповісти
С Новым ґодам, таварісчь!
показати весь коментар
20.02.2026 18:58 Відповісти
Навзаєм, колєжаночко.
показати весь коментар
20.02.2026 19:05 Відповісти
Можна подумати, що галичани розмовляють виключно чистою українською мовою! Навіщо було було робити цей допис і влаштовувати тут гармидер?
показати весь коментар
20.02.2026 19:22 Відповісти
Мав би поїхати на Донбас і там вирішувати на місці,а не з підземелля в безпечному місці розкидатись заявками.
показати весь коментар
20.02.2026 17:41 Відповісти
Йїбанута лохушка пише йому тексти?
Який позитив, поки є старкувате політбюро в кремлі та квартал при владі
показати весь коментар
20.02.2026 18:01 Відповісти
Може дати йому меч пукіну теж в хай їдуть на кордон точнісінько на середині, і хай влаштують бій, хто виграє того і умови, все просто
показати весь коментар
20.02.2026 18:01 Відповісти
Ну тут зе хоть он и 4режды уклонист старого кгбешного деда да еще и на мечах уложит . Реакция все таки у зе побыстрее будет , чтобы ударить отражать и наносить😁
показати весь коментар
20.02.2026 19:05 Відповісти
"Які б варіанти не прокручували, українці можуть не сприйняти" - змовчав Зеленскій.
показати весь коментар
20.02.2026 19:07 Відповісти
Американські виродки що реально не розуміють що відбувається і що треба робити з Росією
показати весь коментар
21.02.2026 17:19 Відповісти
 
 