Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною групою України після дводенних тристоронніх перемовин з представниками РФ за посередництва США. Прогресу у питанні територій немає.

Про це голова держави повідомив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

У питанні Донбасу прогресу немає

За його словами, на військовому треку є конструктив: сторони погодилися, що у разі припинення вогню моніторинг здійснюватимуть насамперед США, які головуватимуть у цьому процесі.

Водночас щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву поки немає.

"На політичній підгрупі знов сенситивні питання щодо сходу України. Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено. Те, що була зустріч, — це добре. Те, що вдалося досягти рішень щодо моніторингу припинення вогню і потенційного обміну, — це непогано. Те, що поки що немає позитиву в територіальних питаннях — це факт, який ми повинні визнавати", - сказав президент.

Нова зустріч

Президент також повідомив, що новий раунд перемовин щодо врегулювання російсько-української війни відбудеться впродовж 10 днів. Ймовірно, його також проведуть у швейцарській Женеві.

"Наступна зустріч без сумніву повинна відбутись впродовж тижня — десять днів. Найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч", - додав глава держави.

