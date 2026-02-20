Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Україна продовжує працювати для готовності лідерів зустрічатися та вирішувати питання, які не вирішуються на рівні команд.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Зеленського, реальні можливості завершити війну достойно залишаються, і в цьому може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні.

Наступний раунд переговорів

"Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним", - додав він.

Також Зеленський наголосив, що українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для української переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені.

Україна готова до зустрічі лідерів

Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", - запевнив президент.

Що передувало?