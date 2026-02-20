Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський
Україна продовжує працювати для готовності лідерів зустрічатися та вирішувати питання, які не вирішуються на рівні команд.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Зеленського, реальні можливості завершити війну достойно залишаються, і в цьому може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні.
Наступний раунд переговорів
"Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним", - додав він.
Також Зеленський наголосив, що українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для української переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені.
Україна готова до зустрічі лідерів
Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", - запевнив президент.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
