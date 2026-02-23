Глава делегації РФ Мединський на переговорах з Україною не читав історичних лекцій, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві голова російської делегації Володимир Мединський не виголошував історичних лекцій, а Україна зосереджена на дипломатії на шляху до миру.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Роль Мединського

"Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий", - зауважив він.

Буданов додав, що його коментар був коротким і зайняв кілька хвилин.

Загалом про переговори з РФ

За його словами, увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії.

"Не секрет: перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення –– продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе. Завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці наших партнерів, передусім США, ми крок за кроком наближаємося до результату", - додав Буданов.

Що передувало?

