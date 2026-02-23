Глава делегації РФ Мединський на переговорах з Україною не читав історичних лекцій, - Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві голова російської делегації Володимир Мединський не виголошував історичних лекцій, а Україна зосереджена на дипломатії на шляху до миру.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Роль Мединського
"Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий", - зауважив він.
Буданов додав, що його коментар був коротким і зайняв кілька хвилин.
Загалом про переговори з РФ
За його словами, увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії.
"Не секрет: перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення –– продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе. Завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці наших партнерів, передусім США, ми крок за кроком наближаємося до результату", - додав Буданов.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
