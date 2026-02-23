Глава делегации РФ Мединский на переговорах с Украиной не читал исторических лекций, - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский не читал исторических лекций, а Украина сосредоточена на дипломатии на пути к миру.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Роль Мединского
"Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный", - отметил он.
Буданов добавил, что его комментарий был кратким и занял несколько минут.
В целом о переговорах с РФ
По его словам, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии.
"Не секрет: переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения –– продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит. Благодаря дипломатическим усилиям и поддержке наших партнеров, прежде всего США, мы шаг за шагом приближаемся к результату", - добавил Буданов.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
