Глава делегации РФ Мединский на переговорах с Украиной не читал исторических лекций, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский не читал исторических лекций, а Украина сосредоточена на дипломатии на пути к миру.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль Мединского

"Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный", - отметил он.

Буданов добавил, что его комментарий был кратким и занял несколько минут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО

В целом о переговорах с РФ

По его словам, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии.

"Не секрет: переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения –– продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит. Благодаря дипломатическим усилиям и поддержке наших партнеров, прежде всего США, мы шаг за шагом приближаемся к результату", - добавил Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов о трехсторонних переговорах в Женеве: Разговор был непростым, но важным

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский