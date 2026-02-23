РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры Украины и РФ
2 203 10

Глава делегации РФ Мединский на переговорах с Украиной не читал исторических лекций, - Буданов

мединський

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский не читал исторических лекций, а Украина сосредоточена на дипломатии на пути к миру. 

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль Мединского

"Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный", - отметил он.

Буданов добавил, что его комментарий был кратким и занял несколько минут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО

В целом о переговорах с РФ

По его словам, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии.

"Не секрет: переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения –– продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит. Благодаря дипломатическим усилиям и поддержке наших партнеров, прежде всего США, мы шаг за шагом приближаемся к результату", - добавил Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов о трехсторонних переговорах в Женеве: Разговор был непростым, но важным

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский

Автор: 

Буданов Кирилл (290) переговоры (1289) Мединский Владимир (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Да ладно, Буданов, не кокетничай -выкладывай уже про "интересный пример". Для будущей истории.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:11 Ответить
+2
А шо сі сталось? Так кепсько на Параше шо і за печенегів з Рюріком забув?
Пильнуйте Умерова з Арахамією, ці дві гниди від дЕрьмака і льють воду на парашний млин.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:15 Ответить
+2
НЕ знаєте ? Мединський і передав привіт через ГЕНЕРАЛА агентам кремля, його замісникам - ТАТАРОВУ ТА ВЕРЕЩУК?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ладно, Буданов, не кокетничай -выкладывай уже про "интересный пример". Для будущей истории.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:11 Ответить
А шо сі сталось? Так кепсько на Параше шо і за печенегів з Рюріком забув?
Пильнуйте Умерова з Арахамією, ці дві гниди від дЕрьмака і льють воду на парашний млин.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:15 Ответить
Це ти кому накази роздаєш? 💪
показать весь комментарий
23.02.2026 16:20 Ответить
Садись, Мединский
Два
И чтобы родители завтра в школу пришли.....
показать весь комментарий
23.02.2026 16:43 Ответить
НЕ знаєте ? Мединський і передав привіт через ГЕНЕРАЛА агентам кремля, його замісникам - ТАТАРОВУ ТА ВЕРЕЩУК?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:50 Ответить
Нормально
Друзьям всегда передают привет
Странно, что БУБОЧКЕ не передал привет
И поцелуи
Мог бы за ДВУШКИ НА МОСКВУ хотя бы СПАСИБО сказать
показать весь комментарий
23.02.2026 17:43 Ответить
Мединський, це недотраханий нагуляний піонер активіст-тимуровець з дітдомівськими мізгами та поняттями (льоні пантілєєва-кримінального злочинця)...!!!
І таких нагуляних по пяні, недо*обків піонерів-комсомолістів в кацапо-скрєпостані 90%...!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 16:46 Ответить
Тема лекції одна- капітуляція.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:11 Ответить
Буданофффф.так Мединський більше на ніщо не спосібний.як читати лекції.котрі написали гебняві історики....
показать весь комментарий
23.02.2026 18:19 Ответить
 
 