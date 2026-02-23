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Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность встречи президента Зеленского и диктатора Путина.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, Буданова спросили, состоится ли встреча Зеленского и Путина.

"Не знаем, пока. Мы поднимали такой вопрос (на переговорах. - Ред.)", - отметил глава ОП.

Однако, по словам Буданова, Россия пока окончательного ответа не дала.

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Что предшествовало?

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Буданов Кирилл (596) Зеленский Владимир (24388) путин владимир (32546)
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22 лютого 2022-го: день, коли «Слуга народу» зрадила ЗСУ.
Депутати «Слуги народу», які НЕ підтримали законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення:

Арахамія Давид Георгійович,
Арістов Юрій Юрійович,
Бабак Сергій Віталійович,
Безгін Віталій Юрійович,
Безугла Мар'яна Володимирівна,
Боблях Андрій Ростиславович,
Богданець Андрій Володимирович,
Богуцька Єлізавета Петрівна,
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Холодов Андрій Іванович,
Чернєв Єгор Володимирович,
Чернявський Степан Миколайович,
Швець Сергій Федорович,
Шипайло Остап Ігорович,
Шол Маргарита Віталіївна,
Шуляк Олена Олексіївна,
Яковлєва Неллі Іллівна,
Яременко Богдан Васильович.
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23.02.2026 15:32 Ответить
+ +
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23.02.2026 15:34 Ответить
Та бАданга не в курсі - "Чебурєк" і "Агрохімія" без нього зустрічалися "тет а тет" ...
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23.02.2026 15:32 Ответить
Зустрічі з Зєлі з Путлєром не може бути навіть теоретично, бо для Путлєра це б означало the END.
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23.02.2026 15:39 Ответить
Знову, як завжди, гадає вангує на кавовій гущі....
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23.02.2026 15:42 Ответить
Ідіоти
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23.02.2026 15:46 Ответить
Не буде ніякої зустрічі, не розводь людей, диктатор ***** повинен бути знищений разом зі своєю свитою, ніхто з ним зустрічатися не буде!
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23.02.2026 15:47 Ответить
Путін патологічний боягуз.
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23.02.2026 15:57 Ответить
 
 