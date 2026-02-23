Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность встречи президента Зеленского и диктатора Путина.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, Буданова спросили, состоится ли встреча Зеленского и Путина.

"Не знаем, пока. Мы поднимали такой вопрос (на переговорах. - Ред.)", - отметил глава ОП.

Однако, по словам Буданова, Россия пока окончательного ответа не дала.

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Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

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