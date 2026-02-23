Каллас о встрече Зеленского и Путина: Не разделяю оптимизма Уиткоффа

Высокий представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала слова спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о возможности проведения встречи президента Зеленского и российского диктатора Путина в ближайшие недели.

Подробности

"Я не разделяю этого оптимизма, поскольку переговорщики с российской стороны не являются действительно серьезными и не желают говорить о чем-то политическом. Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична в отношении того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы", - отметила она.

Каллас считает, что стоит давить на Россию, поскольку именно она является агрессором.

"И если мы хотим, чтобы эта война прекратилась и не продолжалась, нам также нужно увидеть уступки с российской стороны", - пояснила высокая представительница ЕС.

На вопрос, выяснил ли ЕС, кто будет иметь мандат на переговоры с Россией от его имени, она ответила: "Важнее, чем то, кто разговаривает с Россией, - это то, о чем мы хотим с ними говорить".

По ее словам, нужно увидеть, что тот, кто ведет переговоры с Россией, будь то на двусторонней основе или как представитель Европы, должен ставить вопрос о том, чем Россия готова поступиться.

"Если вы просите много, вы получите мало, если вы просите мало, вы ничего не получите, а если вы ничего не просите, вы заплатите сверху", - подытожила она.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

