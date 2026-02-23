РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 239 6

Каллас о встрече Зеленского и Путина: Не разделяю оптимизма Уиткоффа

В ЕС прокомментировали возможную встречу Зеленского и Путина

Высокий представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала слова спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о возможности проведения встречи президента Зеленского и российского диктатора Путина в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я не разделяю этого оптимизма, поскольку переговорщики с российской стороны не являются действительно серьезными и не желают говорить о чем-то политическом. Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична в отношении того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы", - отметила она.

Каллас считает, что стоит давить на Россию, поскольку именно она является агрессором.

"И если мы хотим, чтобы эта война прекратилась и не продолжалась, нам также нужно увидеть уступки с российской стороны", - пояснила высокая представительница ЕС.

Читайте также: ЕС не ожидает согласования 20-го пакета санкций против РФ, - Каллас

На вопрос, выяснил ли ЕС, кто будет иметь мандат на переговоры с Россией от его имени, она ответила: "Важнее, чем то, кто разговаривает с Россией, - это то, о чем мы хотим с ними говорить".

По ее словам, нужно увидеть, что тот, кто ведет переговоры с Россией, будь то на двусторонней основе или как представитель Европы, должен ставить вопрос о том, чем Россия готова поступиться.

"Если вы просите много, вы получите мало, если вы просите мало, вы ничего не получите, а если вы ничего не просите, вы заплатите сверху", - подытожила она.

Читайте: "Путин всегда был со мной абсолютно честен", - Уиткофф

Что предшествовало?

Читайте: Запад должен сдерживать Россию, а не угождать Путину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10565) путин владимир (16272) Каллас Кая (297) Стив Уиткофф (279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та й сам Зеленський оптимізму не викликає...
показать весь комментарий
23.02.2026 12:15 Ответить
Чего европейцам свербит. Хуже все равно не будет.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:19 Ответить
"Хуженєбудєт" уже було.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:26 Ответить
Отой оптимізм Віткоффа можуть поділяти або відверті довбойоби або довбойоби куплені ******.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:19 Ответить
Идиоты - они в большинстве своем оптимисты.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:21 Ответить
Встиеча с ****** маркер. Он выйдет на прямую встречу только для принятия Украиной его условий. И то, только подписания самых последних документов.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:57 Ответить
 
 