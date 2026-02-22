"Путин всегда был со мной абсолютно честен", - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что во время встреч с российским диктатором Владимиром Путиным тот всегда вел себя с ним честно.
Об этом он рассказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Путин якобы был честен
"Путин всегда был со мной абсолютно честен. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - убеждает Уиткофф.
Уиткофф напомнил, что его критиковали за многочисленные поездки в Москву для встреч с Путиным.
По его словам, такие встречи были необходимы, чтобы понять мотивы и цели другой стороны. Он добавил, что многие из этих контактов сейчас приобретают особую актуальность и были важны для достижения договоренностей.
"Как бы вы заключили соглашение с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я действительно думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что эти встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.
Что предшествовало?
Ранее он также сообщил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
Тут одне з двох - той Віткофф або кремлівска сексота або повний ідіот. Хоча, може й два в одному...
Свідоме відступництво: Коли людина знає істину, але свідомо обирає гріх або зрікається Бога, це вважається серйознішим, ніб злочин, чи гріх того, хто Господа не пізнав, оскільки це зрада дружби з Богом.
Схоже, таки винен Порошенко з Кличко
💩
А я можу сказати які. Це коли США кладуть червону доріжку для того, хто знищює у людства людяність. Щоб ви, холуї, вмовляли його в той час, коли він сере вам на голови та годує червоною ікрою. Щоб ви були по уха в цьому лайні. Невже це так важко зрозуміти, ріелторе?
Мистер ***** треба якось вирішити проблему з цими недоросіянами бо Донні хоче бабок і премію миру.
Я вже цим займаюсь, моя мета просто знищити їх, просто не заважайте, а для всього світу робитимемо вигляд перемовин.
Окей мистер *****, тільки для картинки ми ще дамо українцям пару ракет ППО і захопимо пару ваших танкерів.
Нема питань, все розумію. Мені це теж допоможе тримати картинку поганих американців для моїх зомбаків.
Хайль Трамп!
Зіг *****!
якщо ці гаспада згодом не присядуть на кільканадцять років у будь-якій в'язниці США, то на Штатах можна взагалі ставити хрест..
Якщо ж ні - то на весь світ казати "я довбойоб якого найобують кожного разу" - то теж до іміджу багато не додає. Вірніше додає і багато, але не того чого б ти хотів.
Його слова про те, що важливо було ,,зрозуміти мотиви та цілі'' диктатора, звучать так, ніби він відкрив Америку. Пане Віткофф, агов !!! Світ знає мотиви путіна вже чверть століття!!! Де ви були увесь цей час? Ці мотиви вже давно написані кров'ю на стінах у Грозному, Алеппо та Бучі !!!. Але напевно, тільки після особистої розмови за довгим столом стає зрозуміло, що ,,мотиви'' - це не просто слова в газеті, а щире бажання перекроїти світ, поки ви захоплюєтеся його ,,прямотою''.
А особливо зворушує це сподівання ,,довести все це до кінця''. Цікаво, що саме? Остаточне руйнування міжнародного права чи просто черговий ,,вигідний'' девелоперський проєкт на попелищі?Тож виникає логічне запитання до нашого ,,майстра переговорів'': пане Віткофф, а якби вам пощастило опинитися в Берліні десь у 1942 році й випити чаю з Гітлером, ви б теж потім розповідали пресі, що Адольф був з вами ,,абсолютно чесним'' щодо своїх планів на Європу? Ви б так само захоплено вивчали його ,,мотиви'' в розпал Голокосту й заявляли, що ці зустрічі ,,стають дуже актуальними'', сподіваючись ,,довести все це до кінця'' разом із ним?Адже за вашою логікою, якщо вбивця чесно каже, що збирається вбивати, то він - надійний партнер для угоди, чи не так?
Мене завжди дивує одна річ: Чому історія нічому не вчить людей? Бо Історія - це великий музей граблів, на які політики та інтелектуали наступають із завидною регулярністю. Віткофф не перший, хто потрапив у полон ,,диктаторської харизми'' та власної пихи. Ось кілька класичних прикладів того, як ,,корисні ідіоти'' та наївні прагматики захоплювалися чесністю й цілями тиранів: Невілл Чемберлен та ,,чесне слово'' Гітлера (1938) : Це мабуть, найвідоміший приклад. Після підписання Мюнхенської угоди британський прем'єр повернувся до Лондона, ********** папірцем, і заявив: ,,Я привіз мир для нашого покоління''. Він щиро вірив, що Гітлер -людина з якою можна мати справу, і що фюрер ,,чесно'' пообіцяв більше не мати територіальних претензій в Європі. Через рік Гітлер ,,чесно'' напав на Польщу, розв'язавши Другу світову війну...... І відомі американці теж тоді не відставали: Експрезидент США Герберт Гувер відвідав Гітлера в Берліні у 1938 році. У своїх звітах він писав, що Гітлер не є загрозою для світу, а його мотиви цілком зрозумілі й спрямовані лише на ,,відновлення Німеччини''. Він так захопився «науковими досягненнями» нацистів, що прогледів підготовку до геноциду. Є ще багато і інших прикладів.
Але все ж таки мабуть, найяскравішим і водночас найганебнішим прикладом, є візит Девіда Ллойд Джорджа - колишнього прем'єр-міністра Британії та ,,батька перемоги'' у Першій світовій війні - до Гітлера у вересні 1936 року. Його поведінка та заяви після цієї зустрічі є фактично дзеркальним відображенням нинішніх захоплень пана Віткоффа.
Цей ,,досвідчений політик''' потрапив у таку ж саму пастку ,,чесності'' диктатора:
Після зустрічі в Берхтесгадені Ллойд Джордж назвав Гітлера ,,однією з найвеличніших постатей які він коли-небудь зустрічав '' Він був у захваті від ,,магнетичної особистості'' фюрера та його ,,щирого бажання миру'' Він був зачарований ,,порядком''.. Як і Віткофф, Ллойд Джордж вважав, що він ,,зрозумів мотиви'' Гітлера. Він писав у Daily Express, що Гітлер- це ,,Джордж Вашингтон Німеччини '', який врятував країну від розпаду, і що ,, Німеччине не хоче війни''.....Ллойд Джордж настільки повірив у ,,чесність'' Гітлера, що почав ігнорувати зло і навіть почав виправдовувати переслідування євреїв у Німеччині, називаючи це тимчасовою відповіддю на ,,більшовицьку загрозу'' і запевняючи, що антисемітизм скоро минеться...А поки Ллойд Джордж розповідав британцям про ,,щасливий німецький народ'' та ,,чесного лідера'', Гітлер уже повним ходом готував вермахт до світової бійні. Тож паралель і висновки для пана Віткоффа:
Коли Ллойд Джордж зустрівся з Гітлером, він теж думав, що ,,доведе все до кінця'' дипломатичним шляхом і що ,,розуміння іншої сторони'' є ключем до успіху. Реальність виявилася іншою: диктатор просто використав авторитет старого політика, щоб приспати пильність Заходу.
Тож моє запитання до пана Віткоффа про 1942 рік б'є точно в ціль: історія доводить, що ,,абсолютна чесність'' диктатора закінчується рівно там, де починається його потреба у вашій території або вашому житті. Диктатори завжди ,,чесні'' у своєму бажанні вас використати. Коли вони кажуть, що хочуть миру, вони мають на увазі вашу капітуляцію. Історія показує: ті, хто ,,розуміє мотиви'' людожерів, зазвичай закінчують тим, що самі потім стають для них гарніром.
Чи не боїться пан Віткофф, що його ,,важливі зустрічі'' згодом вивчатимуть у підручниках історії в тому ж розділі, що й ганебний візит Ллойд Джорджа?