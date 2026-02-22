"Путин всегда был со мной абсолютно честен", - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что во время встреч с российским диктатором Владимиром Путиным тот всегда вел себя с ним честно.

Путин якобы был честен

"Путин всегда был со мной абсолютно честен. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - убеждает Уиткофф.

Уиткофф напомнил, что его критиковали за многочисленные поездки в Москву для встреч с Путиным.

По его словам, такие встречи были необходимы, чтобы понять мотивы и цели другой стороны. Он добавил, что многие из этих контактов сейчас приобретают особую актуальность и были важны для достижения договоренностей.

"Как бы вы заключили соглашение с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я действительно думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что эти встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.

Что предшествовало?

Ранее он также сообщил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

