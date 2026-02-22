РУС
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
5 463 83

"Путин всегда был со мной абсолютно честен", - Уиткофф

витковфф и путин

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что во время встреч с российским диктатором Владимиром Путиным тот всегда вел себя с ним честно.

Об этом он рассказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Путин якобы был честен

"Путин всегда был со мной абсолютно честен. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - убеждает Уиткофф.

Уиткофф напомнил, что его критиковали за многочисленные поездки в Москву для встреч с Путиным.

По его словам, такие встречи были необходимы, чтобы понять мотивы и цели другой стороны. Он добавил, что многие из этих контактов сейчас приобретают особую актуальность и были важны для достижения договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о длительных встречах Уиткоффа с Путиным: Украина и РФ его любят

"Как бы вы заключили соглашение с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я действительно думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что эти встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.

Что предшествовало?

Ранее он также сообщил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Читайте также: В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Автор: 

путин владимир (16196) Стив Уиткофф (279)
Топ комментарии
+46
Чеснішої людини в житті не зустрічав як путлєр - ну хіба Трамп - Віткофф
22.02.2026 10:14 Ответить
+26
Два чоботи пара
22.02.2026 10:16 Ответить
+25
Так, так... особливо, коли про печенігів розказував...
Тут одне з двох - той Віткофф або кремлівска сексота або повний ідіот. Хоча, може й два в одному...
22.02.2026 10:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чеснішої людини в житті не зустрічав як путлєр - ну хіба Трамп - Віткофф
22.02.2026 10:14 Ответить
Два чоботи пара
22.02.2026 10:16 Ответить
Два сапога кеды
22.02.2026 10:19 Ответить
Віткоф міг просто зізнатись двома словами - Я довбо*об
22.02.2026 15:39 Ответить
ЩЕ раз нагадую:

руZZкому міру повірити - себе обманути!



5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
22.02.2026 10:20 Ответить
Не віткофф, а Фрейд, їй богу!
показать весь комментарий
22.02.2026 10:22 Ответить
22.02.2026 10:27 Ответить
А якже лідор який ніколи не збрехав. Чи навпаки .
22.02.2026 10:44 Ответить
"Скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ТИ...". Якщо Віткоф називає Путіна "чесною людиною" (тоді, коли всім відомо, що він - патологічний брехун), можемо зробить висновок про "чесність" самого Віткоффа...
22.02.2026 11:06 Ответить
Дуже дебільна команда на чолі з Трампом - яка раз за разом стріляють собі в ногу - але себе вони не зобижають - сім"я Трампа вже підросла на декілька лярдів
22.02.2026 11:13 Ответить
Як там у росіянських класиків "ах обмануть меня несложно, я сам обманиваться рад"
22.02.2026 10:15 Ответить
Вот тебе, клоун, верим
22.02.2026 10:15 Ответить
Так, так... особливо, коли про печенігів розказував...
Тут одне з двох - той Віткофф або кремлівска сексота або повний ідіот. Хоча, може й два в одному...
22.02.2026 10:16 Ответить
Особливо коли казав, які у тебе гарні очі, так, Віткофф?
22.02.2026 10:17 Ответить
Чесність--це не політичне визначення і не завжди вона справедлива і має ознаки законності Бо можна сказати--- я чесний і хочу вбивати Давати таке визначення путіну,як "порядочному"----це маразм дуже обмеженої людини.
22.02.2026 10:17 Ответить
Я сама добра людина в світі!Якщо знайдеться хтось добріший на світі,я його вб'ю і знову стану самим добрим.
22.02.2026 10:17 Ответить
вітьков, даувай ішчьо...
22.02.2026 10:18 Ответить
Ну що ж, Стів, буду з тобою абсолютно чесним, - ти мудак.
22.02.2026 10:19 Ответить
Верю. Как самому себе, верю...
22.02.2026 10:20 Ответить
Це трампівське гівно дасть Зельонському потужних гарантій безпеки. І мільярди грошей на відбудову. Но потім. Або не дасть. А ти змусь.
22.02.2026 10:20 Ответить
Ми сліпі котята народжуємося ,але вчитись не хочемо, тому нас легко крутят на ую
22.02.2026 10:20 Ответить
за гешефт цей Вітьок і чорту повірить
22.02.2026 10:21 Ответить
Ну ось і черговий доказ-Віткофф недоумок...
22.02.2026 10:23 Ответить
Завіса...
22.02.2026 10:23 Ответить
І цей довбойоб віде перемовини з Парашею від ім'яні США.
22.02.2026 10:23 Ответить
Дурака учить , только портить.
22.02.2026 10:24 Ответить
Виродок. Просто виродок такий же як і Тромб. Це яка стадія шизофренії? Хтось ще не зрозумів що Тромб і його кишенькові шизоїди просто рятують Х'уйла від програшу з усіх сил. Про які переговори і угоди може йти річ якщо на стороні Х'уйла такі тварюки цинічні і брехливі. Що б Х'уйло не творив вони будуть на його боці. Те ж саме чекає коли Х'уйло в черговий раз порушить ''мірну угоду'' і піде в наступ, то ці виродки які називають себе ''гарантами'' будуть верещати що нічого не відбулося а то все провокації від України. Слава Богу що в минулий раз Тромб програв вибори інакше України вже б не існувало. А Тромб з Х'уйлом вже б ділили Європу
22.02.2026 10:25 Ответить
,, Два дєбіла -- єнто сіла".
22.02.2026 10:26 Ответить
МУДАК..."ПУТІНСЬКА ЧЕСНІСТЬ" - СОТНІ ТИСЯЧ ЖЕРТВ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ,ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І НАРУШЕННЯ ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ СОВКОВОГО СОЮЗУ І РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ.ЧЕРЕЗ ЩО ВІН ВЕДЕ КРОВАВУ БОЙНЮ В УКРАЇНІ.ПОТВОРА...
22.02.2026 10:26 Ответить
Чесний, як собачий хвіст. Просто посмійтесь з х-ла : https://t.me/baza_houston/5345
22.02.2026 10:27 Ответить
22.02.2026 10:27 Ответить
Тобто Вітькову відомо все: про геноцид не лише українців, а й малих народів у складі самої кацапії, про плани відновити імперію і взяти під контроль половину Європи і більшу частину Африки і ще про багато чого, що запланував кривчвий карлик-терорист? І після всього, що чесно йому розповіа пуцин, Вітьков все ще подає йому руку? А хто ж тоді сам Вітьков? Якщо звернутися до християнського вчення (а Вітьков, як Трамп, Рубво, чи Ді Джей Венс позицяонують себе ревними християнами) то навіть тут він - потвора:
Свідоме відступництво: Коли людина знає істину, але свідомо обирає гріх або зрікається Бога, це вважається серйознішим, ніб злочин, чи гріх того, хто Господа не пізнав, оскільки це зрада дружби з Богом.
22.02.2026 10:28 Ответить
Як можна бути таким дегенератом,як вітьков? Хоча трампонівці всі такі. Хіба може бути хтось адекватний в команді того, хто прилюдно обсирає штани у власному кабінеті.
22.02.2026 10:28 Ответить
віткофф ,трамп ,це міндічі з Білого дурдому , а це історичний факт ,шо племя ,шо московія ,мають претензії до української теріторії , і тому ця нескінченна війна так довго триває , з паузами 70 -80 років, вже 460 р...віддай дружину дяді ,а сам йди до бл...і , короче ,ні собі ,ні людям ...задовбали !!!...
22.02.2026 10:28 Ответить
Трамп невіглас і його оточення йому пасує.
22.02.2026 10:30 Ответить
Гребаный ублюдок!!! Щоб ти здох!!!
22.02.2026 10:33 Ответить
Ленин называл их «полезными идиотами» - это те, кто, живя в либерально-демократических странах, оказывали моральную и материальную помощь идеям тоталитаризма, и которые, на самом деле, собственными руками готовили петлю, на которой их бы и повесили. Bruce Thornton.
22.02.2026 10:33 Ответить
Рука-лицо...
22.02.2026 10:34 Ответить
а раптом він насправді такий дурень?
22.02.2026 10:34 Ответить
Тоді він їв би мило, а не червону ікру.
показать весь комментарий
22.02.2026 10:47 Ответить
Мерзотник косить під дурня.
22.02.2026 12:43 Ответить
А знаєте, якщо добре подумати, сам факт цієї заяви свідчить, що таки дурень, але це не заважає йому бути мерзотником.
22.02.2026 12:51 Ответить
Віткофф яка ти мерзота ,щоб ти здох разом з терористом путіном ,колишнього нью йорського шахрая з проросійськими поглядами Трамп призначив посередником, наші політики мовчать.
22.02.2026 10:36 Ответить
Прекрасний гарант майбутнього "миру"!
22.02.2026 10:41 Ответить
Треба прямо зараз все підписувати, поки всі "абсолютно чесні"...
22.02.2026 10:42 Ответить
Наш Лідор після зустрічіз путіним теж побачив мир в очах оного.
Схоже, таки винен Порошенко з Кличко
💩
22.02.2026 10:42 Ответить
що Хвуйло сказав шо Вітько-дебіл???
22.02.2026 10:44 Ответить
Правда перед тем как отдать чебурек этому дебилу, он им жопу подтер по честному.
22.02.2026 10:45 Ответить
Це і є низько зрізане дерево...
22.02.2026 10:45 Ответить
"Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі...". - Ну і що, зрозумів?... І які саме?...
А я можу сказати які. Це коли США кладуть червону доріжку для того, хто знищює у людства людяність. Щоб ви, холуї, вмовляли його в той час, коли він сере вам на голови та годує червоною ікрою. Щоб ви були по уха в цьому лайні. Невже це так важко зрозуміти, ріелторе?
22.02.2026 10:46 Ответить
Слова втратили будь який сенс.Віткоф корчить з себе великого дипломата і меле що попало.Чесний пукін це як гарячий лід.
22.02.2026 10:49 Ответить
лох не мамонт , він не вимре ...
22.02.2026 10:54 Ответить
Посєкунчики сильно вплинули на розум Віткова. Нічого, коли прийде час , у цих посєкунчиках буде новічок , завдяки якому ***** почесному розрахується з Вітковим за все хороше, що він для нього зробив. Чекаємо.
22.02.2026 10:55 Ответить
Окей, вже бачу їх діалог:
Мистер ***** треба якось вирішити проблему з цими недоросіянами бо Донні хоче бабок і премію миру.
Я вже цим займаюсь, моя мета просто знищити їх, просто не заважайте, а для всього світу робитимемо вигляд перемовин.
Окей мистер *****, тільки для картинки ми ще дамо українцям пару ракет ППО і захопимо пару ваших танкерів.
Нема питань, все розумію. Мені це теж допоможе тримати картинку поганих американців для моїх зомбаків.
Хайль Трамп!
Зіг *****!
22.02.2026 10:55 Ответить
Віткофф як шалава,вилізла з під ***** може стверджувати що він до нього був завжди чесним.Гниль трамповська не вір не одному слову що виригується цим упирем,не вір не одній його шістці і не вір не одному пропагагдону.
22.02.2026 10:57 Ответить
а здається вже й не так помилявся молодий австрійський художник коли трішечки недолюблював жидів
22.02.2026 10:58 Ответить
интересно, Виткоф с Трампом осознают, что пуйло виновен в гибели сотен тысяч людей, и что они общаются с убийцей и террористом ?
22.02.2026 11:02 Ответить
Віткоффу поставлена задача заключить угоду , путіну заключить вигідну угоду з того що має. Україні заключить , щоб Конституція не була протів.Так що Віткофф буде говорить все що завгодно і путін тоже, а нам робити свою справу і не звертати увагу .Тому що без України ніяка угода один пшик.
22.02.2026 11:04 Ответить
А звідки Вітков знає,що ***** з ним чесний? Це ***** йому сказав?
22.02.2026 11:05 Ответить
Психолог вітькофф сказав, що "ми доведемо все це до кінця". Тобто доведуть Україну до капітуляції.
22.02.2026 11:07 Ответить
Чесно шантажував і чесно давав хабарі.
22.02.2026 11:16 Ответить
Вітьок - не тільки вітьок (хіба що прикидується).. але й конкретний дебіл, хоча й успішний мародер-падальник.. недарма ж він корефан та подєльник нарцисичного ідіота-маразматика Трумпа..
якщо ці гаспада згодом не присядуть на кільканадцять років у будь-якій в'язниці США, то на Штатах можна взагалі ставити хрест..
22.02.2026 11:29 Ответить
Та вже полюбому Китай курган їм насипає (Штатам) . Зплишиться Макдональдс , Кола і ржавіючі авіаносці
22.02.2026 13:02 Ответить
так женись на нем, таком честном! изменять не будит никада, *** будит
22.02.2026 11:37 Ответить
Пу..н завжди був зі мною абсолютно чесним, я ж не лох.
22.02.2026 11:42 Ответить
Приїдь дебіл в Україну і подивись на "чесність" кремлівської падалі
22.02.2026 12:02 Ответить
Два старих гандона.
22.02.2026 12:06 Ответить
Він потім буде говорити, що він цього ніколи не говорив.
22.02.2026 12:14 Ответить
брехун на брехуні, та брехун поганяє.......
22.02.2026 12:22 Ответить
Сором всесвітній...
22.02.2026 12:25 Ответить
Обдурили дурачка на чотири кулачка .......
22.02.2026 12:54 Ответить
🙉🙈🙊
22.02.2026 13:35 Ответить
Ніколи так не сміявся але ж і знудило страшенно від цих двох гидотних - російського і американського.
22.02.2026 13:36 Ответить
Так, він чесний. Вбивця. Імперіаліст. Шизофренік. І Вітя - торгаш теж чесний. Заробляє бабло.
22.02.2026 14:04 Ответить
Чим ти гордишся,дурачок? Чітко по-пацанськи,чесно. Возить твоєю фізією по підлозі. Зате чесно.
22.02.2026 15:12 Ответить
Друг Путя! З ким поведешся, від того наберешся! А я думаю чого це дід Трампушко рветься світ ділити? А він з Путлера приклад бере. Вчиться, так би мовити...
22.02.2026 15:37 Ответить
Я б такими словами не кидався, бо якщо ***** справді був з тобою чесним абсолютно, а ти з ним продовжуєш лупитись в дьосна, то ти поширюєш на весь світ дезинформацію і тебе треба судити так само як і *****, бо ти спільник.
Якщо ж ні - то на весь світ казати "я довбойоб якого найобують кожного разу" - то теж до іміджу багато не додає. Вірніше додає і багато, але не того чого б ти хотів.
22.02.2026 16:10 Ответить
Ну просто свята наївність, загорнута в дорогий костюм забудовника! Нарешті ми знайшли людину, яка володіє унікальним супердаром: бачити ,,абсолютну чесність'' там, де весь світ бачить лише патологічну брехню, воєнні злочини та маніпуляції. Стівен Віткофф, мабуть, вважає, що геополітика - це як оренда офісів на Мангеттені: якщо опонент не вкрав у тебе ручку під час підписання контракту, значить він - зразок щирості і честності.....
Його слова про те, що важливо було ,,зрозуміти мотиви та цілі'' диктатора, звучать так, ніби він відкрив Америку. Пане Віткофф, агов !!! Світ знає мотиви путіна вже чверть століття!!! Де ви були увесь цей час? Ці мотиви вже давно написані кров'ю на стінах у Грозному, Алеппо та Бучі !!!. Але напевно, тільки після особистої розмови за довгим столом стає зрозуміло, що ,,мотиви'' - це не просто слова в газеті, а щире бажання перекроїти світ, поки ви захоплюєтеся його ,,прямотою''.
А особливо зворушує це сподівання ,,довести все це до кінця''. Цікаво, що саме? Остаточне руйнування міжнародного права чи просто черговий ,,вигідний'' девелоперський проєкт на попелищі?Тож виникає логічне запитання до нашого ,,майстра переговорів'': пане Віткофф, а якби вам пощастило опинитися в Берліні десь у 1942 році й випити чаю з Гітлером, ви б теж потім розповідали пресі, що Адольф був з вами ,,абсолютно чесним'' щодо своїх планів на Європу? Ви б так само захоплено вивчали його ,,мотиви'' в розпал Голокосту й заявляли, що ці зустрічі ,,стають дуже актуальними'', сподіваючись ,,довести все це до кінця'' разом із ним?Адже за вашою логікою, якщо вбивця чесно каже, що збирається вбивати, то він - надійний партнер для угоди, чи не так?
Мене завжди дивує одна річ: Чому історія нічому не вчить людей? Бо Історія - це великий музей граблів, на які політики та інтелектуали наступають із завидною регулярністю. Віткофф не перший, хто потрапив у полон ,,диктаторської харизми'' та власної пихи. Ось кілька класичних прикладів того, як ,,корисні ідіоти'' та наївні прагматики захоплювалися чесністю й цілями тиранів: Невілл Чемберлен та ,,чесне слово'' Гітлера (1938) : Це мабуть, найвідоміший приклад. Після підписання Мюнхенської угоди британський прем'єр повернувся до Лондона, ********** папірцем, і заявив: ,,Я привіз мир для нашого покоління''. Він щиро вірив, що Гітлер -людина з якою можна мати справу, і що фюрер ,,чесно'' пообіцяв більше не мати територіальних претензій в Європі. Через рік Гітлер ,,чесно'' напав на Польщу, розв'язавши Другу світову війну...... І відомі американці теж тоді не відставали: Експрезидент США Герберт Гувер відвідав Гітлера в Берліні у 1938 році. У своїх звітах він писав, що Гітлер не є загрозою для світу, а його мотиви цілком зрозумілі й спрямовані лише на ,,відновлення Німеччини''. Він так захопився «науковими досягненнями» нацистів, що прогледів підготовку до геноциду. Є ще багато і інших прикладів.

Але все ж таки мабуть, найяскравішим і водночас найганебнішим прикладом, є візит Девіда Ллойд Джорджа - колишнього прем'єр-міністра Британії та ,,батька перемоги'' у Першій світовій війні - до Гітлера у вересні 1936 року. Його поведінка та заяви після цієї зустрічі є фактично дзеркальним відображенням нинішніх захоплень пана Віткоффа.
Цей ,,досвідчений політик''' потрапив у таку ж саму пастку ,,чесності'' диктатора:
Після зустрічі в Берхтесгадені Ллойд Джордж назвав Гітлера ,,однією з найвеличніших постатей які він коли-небудь зустрічав '' Він був у захваті від ,,магнетичної особистості'' фюрера та його ,,щирого бажання миру'' Він був зачарований ,,порядком''.. Як і Віткофф, Ллойд Джордж вважав, що він ,,зрозумів мотиви'' Гітлера. Він писав у Daily Express, що Гітлер- це ,,Джордж Вашингтон Німеччини '', який врятував країну від розпаду, і що ,, Німеччине не хоче війни''.....Ллойд Джордж настільки повірив у ,,чесність'' Гітлера, що почав ігнорувати зло і навіть почав виправдовувати переслідування євреїв у Німеччині, називаючи це тимчасовою відповіддю на ,,більшовицьку загрозу'' і запевняючи, що антисемітизм скоро минеться...А поки Ллойд Джордж розповідав британцям про ,,щасливий німецький народ'' та ,,чесного лідера'', Гітлер уже повним ходом готував вермахт до світової бійні. Тож паралель і висновки для пана Віткоффа:
Коли Ллойд Джордж зустрівся з Гітлером, він теж думав, що ,,доведе все до кінця'' дипломатичним шляхом і що ,,розуміння іншої сторони'' є ключем до успіху. Реальність виявилася іншою: диктатор просто використав авторитет старого політика, щоб приспати пильність Заходу.
Тож моє запитання до пана Віткоффа про 1942 рік б'є точно в ціль: історія доводить, що ,,абсолютна чесність'' диктатора закінчується рівно там, де починається його потреба у вашій території або вашому житті. Диктатори завжди ,,чесні'' у своєму бажанні вас використати. Коли вони кажуть, що хочуть миру, вони мають на увазі вашу капітуляцію. Історія показує: ті, хто ,,розуміє мотиви'' людожерів, зазвичай закінчують тим, що самі потім стають для них гарніром.
Чи не боїться пан Віткофф, що його ,,важливі зустрічі'' згодом вивчатимуть у підручниках історії в тому ж розділі, що й ганебний візит Ллойд Джорджа?
22.02.2026 17:05 Ответить
Готовь ли витков делить скамью подсудимых в Гааге вместе со своим кумиров? Слава Украине! Все будет Украина!
22.02.2026 20:39 Ответить
какой то дурачек
22.02.2026 20:50 Ответить
 
 