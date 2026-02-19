РУС
1 213 21

Трамп о длительных встречах Уиткоффа с Путиным: Украина и РФ его любят

витковфф,путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что "самая жесткая" война России против Украины приближается к урегулированию, а его спецпредставителя Стива Уиткоффа "все любят", поэтому он часто встречается с российским диктатором Путиным.

Об этом он сказал на первом заседании "Совета мира" в США, передает Цензор.НЕТ.

О войне в Украине

Обращаясь к мировым лидерам, Трамп в очередной раз похвастался, что только в течение первого года своей новой администрации урегулировал восемь мировых войн. Осталась самая главная — война в Украине:

"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень".

По мнению Трампа, он смог "завершить" следующие войны:

  • Израиль — ХАМАС;
  • Израиль — Иран;
  • Египет — Эфиопия;
  • Индия — Пакистан;
  • Сербия — Косово;
  • Руанда — Конго;
  • Армения — Азербайджан;
  • Камбоджа — Таиланд.

Об Уиткоффе

Также Трамп упомянул о многочасовых встречах Уиткоффа с Путиным, которые якобы приближают конец войны в Украине.

"Украина его любит, Европа его любит, Россия его любит. Все его любят. То есть в этом нет ничего плохого. Он едет к Путину. Он не знал Путина. Я организовал ему встречу.

Я спросил: "Как там Стив?" — "Господин, он все еще внутри". О, прошел уже час. Я возвращаюсь: "Скажите Стиву позвонить мне, когда закончит. Я хочу узнать, что, черт возьми, происходит. Мы хотим закончить эту войну". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа на первой встрече. Это талант", - убежден лидер США.

Трамп считает, что Уиткофф "хорошо нашел общий язык" как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Я имею в виду, люди могут любить или не любить Путина, или Зеленского, но он находит общий язык. То же самое и с Зеленским. Я имею в виду, они все любят Стива. И Стив прекрасно справляется. Это тяжелое дело", - добавил он.

путин владимир (16038) Трамп Дональд (4594) Стив Уиткофф (276)
+4
Вітьок та зятьок ведуть перемовини про те, де ще можна грошенят підзаробити.
показать весь комментарий
19.02.2026 17:55 Ответить
+3
"рашистського пса при "трамбоні" , любить "трамбон" і "куйло" ХТО ВІН ТАКИЙ .ГНИДО.ЩОБ ЙОГО ЛЮБИЛИ ???ЯКІ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ В США ЗАЙМАЮТЬ ДВА ПРОРАШИСТСЬКИХ ХОЛУЇ ВІТКОФФФ І ЗЯТЬ "ТРАМБОНА"
показать весь комментарий
19.02.2026 17:58 Ответить
+3
Кого Україна любить? Старого мудака-ріелтора Віткофа якого ***** купило чи твого мудака зятька який гребе підсебе все до чого спроможний дотягнутись ти, старий педофіл та 3,14дор?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:01 Ответить
Він же країни називає не за географією чи геополітикою, в умі тримаючи КЕРІВНИКІВ УЗУРПАТОРІВ ВЛАДИ...
А хіба ЗЄ не влюбльон в РАШКУ?
показать весь комментарий
19.02.2026 17:56 Ответить
Якщо ЗЄ нагадує Трампові про невдало розкручену власним прокурором ВОВКИ компанію проти Байдена ...
То кремль же точно знає, що рулить Україною РИГОЗЄБАНАТ
показать весь комментарий
19.02.2026 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NtqAb4V6pfc

⚡️ЗАЛУЖНИЙ знав про кротів в ОП! ДИМОВ: президент ненавидів Головкома! Це треба чути!

Чи може хтось краще розпатрошити влюбльонну в мацкву влад на Банковій ? так це треба чути - на молекули розкладена ЗЄзрада емоційним швидкісномислячим та таким же промовляючим свої докази ДИМОВИМ

КПД ЦІЄЇ ЗВИНУВАЧОЛЬНОЇ ПРОМОВИ зашкалює!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:32 Ответить
Як собака палку 😱
показать весь комментарий
19.02.2026 18:27 Ответить
Шось нове в дипломатії - Трамп ломає всі канони чи дебілізм?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:01 Ответить
Одне помножене на інше. Кінцева мета - гроші
показать весь комментарий
19.02.2026 18:05 Ответить
Ну - гроші ше нікому не були зайвими - але шоб до них дійти потрібні якісь дії і він не сам по собі - скоро довибори в Конгрес
показать весь комментарий
19.02.2026 18:11 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:02 Ответить
От би хто Трампк почитав коментарі з "Цензора", тоді б він напевно знав би, як його ******* в Україні.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:07 Ответить
"вони його *******"-як трамп клінтона,чи як?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:09 Ответить
Шизофренія - то є страшна справа!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:12 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 18:14 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14915 П'ятий президент України Петро Порошенко дав https://www.politico.eu/article/petro-poroshenko-interview-vladimir-putin/ інтерв'ю виданню Politico заявив, що розраховувати на позитивний результат переговорів з російським диктатором володимиром ****** не варто. Порошенко нагадав: очільнику кремля не можна довіряти, і розмовляти з ним треба лише з позиції сили. Бо він не торгується, а мріє відновити імперію. Зокрема:
***** - він не розуміє жодної мови у світі, окрім «мови сили». Сьогодні існує глобальна проблема - Дональд Трамп не розуміє *****. І це проблема не лише для України. Він думає, що ***** торгується і намагається отримати кращі умови для миру. Але це не так. У ***** абсолютно інша логіка - він хоче відновити ссср, відновити російську імперію. Він мріє про своє місце в історії - незалежно від ціни людських життів.
І важливо розуміти ще одне: ***** не цікавить захоплення додаткових земель на сході України, які його війська не змогли взяти і які він сьогодні вимагає передати за будь-якою «мирною» угодою.
Він використовує цю вимогу як інструмент дестабілізації. Будь-яка територіальна поступка потребувала б референдуму. А референдум у воюючій країні - це розкол суспільства, внутрішній конфлікт, політична криза. Саме цього й добивається кремль - зруйнувати нашу єдність зсередини. Це класичний сценарій спецслужб. Пам'ятайте: ***** - офіцер КДБ. Він фахівець у таких речах.
Саме тому Україні потрібні реальні, а не декларативні гарантії безпеки - у вигляді інтеграції до НАТО та присутності союзницьких військ на нашій території - «boots on the ground», зокрема американських.
Але питання безпеки і майбутньої мирної угоди значно ширше. За столом переговорів обов'язково має бути Європа. Саме європейські країни сьогодні несуть колосальне фінансове навантаження підтримки України, і їхня роль у формуванні довгострокових гарантій безпеки - ключова.
Звісно, роль США залишається визначальною. Але без Європи жодна конструкція безпеки не працюватиме. У цьому процесі союзники можуть виконувати різні, але взаємодоповнюючі ролі - умовно «доброго» і «поганого» поліцейського. І саме поява сильного європейського лідерства за столом переговорів здатна дати необхідний імпульс для реального просування до миру.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:19 Ответить
Дипломатія від Трампа ,це такий вид психічної патології!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:19 Ответить
*******! Кончене! Покидьок! Педофіл! Ворог України!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:20 Ответить
Колись цей нарцис-хвалько казав, що це був сарказм, коли він пообіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Кожного разу ця папуга ******** нагадувати, що якби він був Президентом, то війни зовсім не було б... Треба поставити йому запитання, чи не є це також сарказмом?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:25 Ответить
Іноді здається що ти у ві сні під наркотиками, але ні це бляха реальність
показать весь комментарий
19.02.2026 18:28 Ответить
Україна дійсно полюбить трампона та ***** коли вони будуть разом теліпатися на шибениці.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:47 Ответить
 
 