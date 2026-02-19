Трамп о длительных встречах Уиткоффа с Путиным: Украина и РФ его любят
Президент США Дональд Трамп заявил, что "самая жесткая" война России против Украины приближается к урегулированию, а его спецпредставителя Стива Уиткоффа "все любят", поэтому он часто встречается с российским диктатором Путиным.
Об этом он сказал на первом заседании "Совета мира" в США, передает Цензор.НЕТ.
О войне в Украине
Обращаясь к мировым лидерам, Трамп в очередной раз похвастался, что только в течение первого года своей новой администрации урегулировал восемь мировых войн. Осталась самая главная — война в Украине:
"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень".
По мнению Трампа, он смог "завершить" следующие войны:
- Израиль — ХАМАС;
- Израиль — Иран;
- Египет — Эфиопия;
- Индия — Пакистан;
- Сербия — Косово;
- Руанда — Конго;
- Армения — Азербайджан;
- Камбоджа — Таиланд.
Об Уиткоффе
Также Трамп упомянул о многочасовых встречах Уиткоффа с Путиным, которые якобы приближают конец войны в Украине.
"Украина его любит, Европа его любит, Россия его любит. Все его любят. То есть в этом нет ничего плохого. Он едет к Путину. Он не знал Путина. Я организовал ему встречу.
Я спросил: "Как там Стив?" — "Господин, он все еще внутри". О, прошел уже час. Я возвращаюсь: "Скажите Стиву позвонить мне, когда закончит. Я хочу узнать, что, черт возьми, происходит. Мы хотим закончить эту войну". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа на первой встрече. Это талант", - убежден лидер США.
Трамп считает, что Уиткофф "хорошо нашел общий язык" как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я имею в виду, люди могут любить или не любить Путина, или Зеленского, но он находит общий язык. То же самое и с Зеленским. Я имею в виду, они все любят Стива. И Стив прекрасно справляется. Это тяжелое дело", - добавил он.
А хіба ЗЄ не влюбльон в РАШКУ?
То кремль же точно знає, що рулить Україною РИГОЗЄБАНАТ
⚡️ЗАЛУЖНИЙ знав про кротів в ОП! ДИМОВ: президент ненавидів Головкома! Це треба чути!
Чи може хтось краще розпатрошити влюбльонну в мацкву влад на Банковій ? так це треба чути - на молекули розкладена ЗЄзрада емоційним швидкісномислячим та таким же промовляючим свої докази ДИМОВИМ
КПД ЦІЄЇ ЗВИНУВАЧОЛЬНОЇ ПРОМОВИ зашкалює!
***** - він не розуміє жодної мови у світі, окрім «мови сили». Сьогодні існує глобальна проблема - Дональд Трамп не розуміє *****. І це проблема не лише для України. Він думає, що ***** торгується і намагається отримати кращі умови для миру. Але це не так. У ***** абсолютно інша логіка - він хоче відновити ссср, відновити російську імперію. Він мріє про своє місце в історії - незалежно від ціни людських життів.
І важливо розуміти ще одне: ***** не цікавить захоплення додаткових земель на сході України, які його війська не змогли взяти і які він сьогодні вимагає передати за будь-якою «мирною» угодою.
Він використовує цю вимогу як інструмент дестабілізації. Будь-яка територіальна поступка потребувала б референдуму. А референдум у воюючій країні - це розкол суспільства, внутрішній конфлікт, політична криза. Саме цього й добивається кремль - зруйнувати нашу єдність зсередини. Це класичний сценарій спецслужб. Пам'ятайте: ***** - офіцер КДБ. Він фахівець у таких речах.
Саме тому Україні потрібні реальні, а не декларативні гарантії безпеки - у вигляді інтеграції до НАТО та присутності союзницьких військ на нашій території - «boots on the ground», зокрема американських.
Але питання безпеки і майбутньої мирної угоди значно ширше. За столом переговорів обов'язково має бути Європа. Саме європейські країни сьогодні несуть колосальне фінансове навантаження підтримки України, і їхня роль у формуванні довгострокових гарантій безпеки - ключова.
Звісно, роль США залишається визначальною. Але без Європи жодна конструкція безпеки не працюватиме. У цьому процесі союзники можуть виконувати різні, але взаємодоповнюючі ролі - умовно «доброго» і «поганого» поліцейського. І саме поява сильного європейського лідерства за столом переговорів здатна дати необхідний імпульс для реального просування до миру.