Трамп о длительных встречах Уиткоффа с Путиным: Украина и РФ его любят

Президент США Дональд Трамп заявил, что "самая жесткая" война России против Украины приближается к урегулированию, а его спецпредставителя Стива Уиткоффа "все любят", поэтому он часто встречается с российским диктатором Путиным.

Об этом он сказал на первом заседании "Совета мира" в США, передает Цензор.НЕТ.

О войне в Украине

Обращаясь к мировым лидерам, Трамп в очередной раз похвастался, что только в течение первого года своей новой администрации урегулировал восемь мировых войн. Осталась самая главная — война в Украине:

"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень".

По мнению Трампа, он смог "завершить" следующие войны:

Израиль — ХАМАС;

Израиль — Иран;

Египет — Эфиопия;

Индия — Пакистан;

Сербия — Косово;

Руанда — Конго;

Армения — Азербайджан;

Камбоджа — Таиланд.

Об Уиткоффе

Также Трамп упомянул о многочасовых встречах Уиткоффа с Путиным, которые якобы приближают конец войны в Украине.

"Украина его любит, Европа его любит, Россия его любит. Все его любят. То есть в этом нет ничего плохого. Он едет к Путину. Он не знал Путина. Я организовал ему встречу.

Я спросил: "Как там Стив?" — "Господин, он все еще внутри". О, прошел уже час. Я возвращаюсь: "Скажите Стиву позвонить мне, когда закончит. Я хочу узнать, что, черт возьми, происходит. Мы хотим закончить эту войну". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа на первой встрече. Это талант", - убежден лидер США.

Трамп считает, что Уиткофф "хорошо нашел общий язык" как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я имею в виду, люди могут любить или не любить Путина, или Зеленского, но он находит общий язык. То же самое и с Зеленским. Я имею в виду, они все любят Стива. И Стив прекрасно справляется. Это тяжелое дело", - добавил он.