Путин намеренно атакует американские компании в Украине, - сенаторы-демократы

Группа сенаторов-демократов заявила, что Владимир Путин целенаправленно атакует американский бизнес в Украине и призвала усилить помощь Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Hill.

В частности, сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время общения с журналистами подчеркнул, что под российскими ударами неоднократно оказываются американские бизнес-объекты.

"Я был абсолютно шокирован, узнав о масштабах того, как Россия целенаправленно наносит удары по американским бизнес-операциям здесь - поражение силосов на производственных предприятиях, офисов дронами и ракетами, и не один раз. Это настоящая охота на американские компании", - сказал Блюменталь.

Он добавил, что на территории Украины расположено около 600 крупных предприятий, и почти половина из них подверглась прямым и целенаправленным нападениям.

Сенаторы-демократы США Блюменталь, Крис Кунс и Шелдон Уайтхаус, а также высокопоставленный член Комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин после участия в Мюнхенской конференции по безопасности посетили Украину и заявили о необходимости предоставления Киеву прочных гарантий безопасности в рамках любого потенциального мирного соглашения с РФ.

Двухпартийная поддержка гарантий безопасности

Кунс подчеркнул, что в Конгрессе США существует двухпартийная поддержка предоставления Украине надежных гарантий безопасности в рамках возможного мирного соглашения. По его словам, сенаторы не ратифицируют соглашение, если сочтут его слабым или фиктивным.

Он подчеркнул, что гарантии должны включать непрерывную поддержку США в сфере обмена разведданными, доступ к современному американскому вооружению, а также долгосрочное финансирование, обучение и оснащение украинской армии.

"Ожидается, что Путин, если его вообще удастся привести к столу переговоров о мире, будет пытаться просто перевооружиться и возобновить свою агрессию, поэтому мы будем требовать прочных гарантий безопасности", — заявил Кунс.

Удары по бизнесу и производству ПВО

Шахин отметила, что американские компании в Украине "очевидно становятся мишенью для Путина и россиян". По ее словам, предприниматели, с которыми сенаторы общались во время визита, подчеркнули, что их целенаправленно атакуют именно как американский бизнес. Она добавила, что в Одессе 79% американских компаний понесли ущерб.

Кунс также заявил, что механизм PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Украины, работает. В то же время Шахин отметила, что оборонная промышленность в США и Европе пока слишком медленна, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины.

В свою очередь Блюменталь призвал предоставить Украине лицензии на разработку собственных систем противовоздушной обороны, в частности перехватчиков для комплексов Patriot, производимых в США.

