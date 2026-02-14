РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3892 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
682 6

Зеленский об идее Макрона поговорить с диктатором РФ: Путин будет играть с лидерами, чтобы разделить Европу и дать каждому какой-то приз

Зеленский о Макроне и Путине

Европа должна определиться, как координировать переговоры с Россией, поскольку российский диктатор Владимир Путин будет пытаться манипулировать европейскими лидерами, чтобы разделить Европу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Идея Макрона

Зеленский отметил, что знает об идее Эмманюэля Макрона о проведении переговоров с Путиным, но заметил, что не может раскрыть подробности.

"Это его решение, он сказал мне. Эмманюэль был очень откровенен со мной по этому поводу", – сказал президент.

Читайте также: Макрон раскритиковал "упаднические речи" об Украине: Это огромная стратегическая ошибка

Европа должна действовать совместно

В то же время Зеленский считает, что переговоры с РФ должны быть совместными со стороны Европы.

"Я думаю, что Европа должна определиться, каким образом она хочет координировать переговоры. Я думаю, Путин будет играть с одним, с двумя, с тремя для того, чтобы разделить Европу и дать каждому какой-то приз, и просто чтобы дать им ощущение, что они имеют решающее слово", – пояснил Зеленский.

Читайте также: Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника Бонна в Москву

Что предшествовало

  • В декабре президент Франции объявил о своем намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для подготовки на "техническом уровне".
  • Позже Макрон заявил, что диалог с Путиным – это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформировать свои требования.

Автор: 

Европа (754) Зеленский Владимир (23705) переговоры (5657) путин владимир (12572) Макрон Эмманюэль (1588)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже просто якийсь Ніколо Макіавелі і його "Государь", а не полуграмотний шут із сауни💩
показать весь комментарий
14.02.2026 19:50 Ответить
100%
показать весь комментарий
14.02.2026 19:51 Ответить
Цікаво який приз отримав "потужний" за "шашликі" 22-го.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:05 Ответить
Ну так нехай не говорять з диктатором *****, щоб він їх не розділяв!
показать весь комментарий
14.02.2026 20:41 Ответить
Найвеличніший заглядач в очі пуйлу, який був готовий благати на колінах про мир, став прес-аташе президента всея пждєрації.
Той якому казали готуватися до війни, в не маринувати шашлик, повчає тих, хто мав рацію.
Як же набрид цей дегенерат зі своїм кодлом друзів-зрадників України
показать весь комментарий
15.02.2026 00:32 Ответить
 
 