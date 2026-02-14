Зеленский об идее Макрона поговорить с диктатором РФ: Путин будет играть с лидерами, чтобы разделить Европу и дать каждому какой-то приз
Европа должна определиться, как координировать переговоры с Россией, поскольку российский диктатор Владимир Путин будет пытаться манипулировать европейскими лидерами, чтобы разделить Европу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Идея Макрона
Зеленский отметил, что знает об идее Эмманюэля Макрона о проведении переговоров с Путиным, но заметил, что не может раскрыть подробности.
"Это его решение, он сказал мне. Эмманюэль был очень откровенен со мной по этому поводу", – сказал президент.
Европа должна действовать совместно
В то же время Зеленский считает, что переговоры с РФ должны быть совместными со стороны Европы.
"Я думаю, что Европа должна определиться, каким образом она хочет координировать переговоры. Я думаю, Путин будет играть с одним, с двумя, с тремя для того, чтобы разделить Европу и дать каждому какой-то приз, и просто чтобы дать им ощущение, что они имеют решающее слово", – пояснил Зеленский.
Что предшествовало
- В декабре президент Франции объявил о своем намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для подготовки на "техническом уровне".
- Позже Макрон заявил, что диалог с Путиным – это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформировать свои требования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Той якому казали готуватися до війни, в не маринувати шашлик, повчає тих, хто мав рацію.
Як же набрид цей дегенерат зі своїм кодлом друзів-зрадників України