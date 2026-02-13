Макрон раскритиковал "упаднические разговоры" об Украине: Это огромная стратегическая ошибка

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущий мир в Украине не может означать уступки российским требованиям, указав на ослабленность и изолированность Москвы за четыре года полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Россия ослаблена

Макрон выразил поддержку стремлению президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

"Оно должно быть долгосрочным и самым прочным. И я хочу верить, что мы приближаемся к этому, но по мере того, как дискуссии приобретают форму, Россия продолжает убивать гражданских и разрушать энергетические объекты с очевидной целью заставить украинцев подчиниться. Ответом не может быть уступка требованиям России. Лучше вместо этого усилить давление на Россию", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Диалог с Путиным – это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформулировать свои требования, - Макрон

Макрон также призвал смотреть на более широкую картину, поскольку за четыре года полномасштабной войны Россия стала ослабленной страной.

"Она потратила чрезмерные суммы денег на войну и сейчас вступила в рецессию. Она изолирована экономически, она полностью зависит от Китая. У нее уже есть серьезная демографическая проблема – она потеряла сотни тысяч молодых жизней из-за иллюзии. Она хотела бороться с расширением НАТО – это закончилось присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Она хотела ослабления Европы – Европа стала сильнее", – отметил французский лидер.

Макрон вспомнил о критиках Украины

"И когда я слышу некоторые упаднические вещи, разговоры об Украине, когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину принять, что они также потерпели поражение, переоценивая Россию. Это огромная стратегическая ошибка, потому что это неправда", - подчеркнул Макрон.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы мирное урегулирование было таким, которое сохранит европейскую безопасность, удержит Россию от новых попыток агрессии, а также не даст остальному миру пример для подражания.

Читайте также: Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон