2 155 11

Макрон раскритиковал "упаднические разговоры" об Украине: Это огромная стратегическая ошибка

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущий мир в Украине не может означать уступки российским требованиям, указав на ослабленность и изолированность Москвы за четыре года полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия ослаблена

Макрон выразил поддержку стремлению президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

"Оно должно быть долгосрочным и самым прочным. И я хочу верить, что мы приближаемся к этому, но по мере того, как дискуссии приобретают форму, Россия продолжает убивать гражданских и разрушать энергетические объекты с очевидной целью заставить украинцев подчиниться. Ответом не может быть уступка требованиям России. Лучше вместо этого усилить давление на Россию", - подчеркнул он.

Макрон также призвал смотреть на более широкую картину, поскольку за четыре года полномасштабной войны Россия стала ослабленной страной.

"Она потратила чрезмерные суммы денег на войну и сейчас вступила в рецессию. Она изолирована экономически, она полностью зависит от Китая. У нее уже есть серьезная демографическая проблема – она потеряла сотни тысяч молодых жизней из-за иллюзии. Она хотела бороться с расширением НАТО – это закончилось присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Она хотела ослабления Европы – Европа стала сильнее", – отметил французский лидер.

Макрон вспомнил о критиках Украины

"И когда я слышу некоторые упаднические вещи, разговоры об Украине, когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину принять, что они также потерпели поражение, переоценивая Россию. Это огромная стратегическая ошибка, потому что это неправда", - подчеркнул Макрон.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы мирное урегулирование было таким, которое сохранит европейскую безопасность, удержит Россию от новых попыток агрессии, а также не даст остальному миру пример для подражания.

Топ комментарии
+6
Говоришь правильные вещи.Еще бы действий правильных побольше и посмелее делали вы там в Европе цены бы вам не было
показать весь комментарий
13.02.2026 21:40 Ответить
+4
одні балачки і ніяких дій
показать весь комментарий
13.02.2026 21:44 Ответить
+4
Главное почаще повторять что Европа и НАТО стали сильнее. Где тут Украина в этом уравнении не понятно, но то такое.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:50 Ответить
побольше
показать весь комментарий
13.02.2026 21:43 Ответить
Це той Макрон,що з ****** хотів минулого тижня технічно налагоджувати розмову?((А це не занепадницький шлях?((((
показать весь комментарий
13.02.2026 21:41 Ответить
За даними нашої розвідки, Китай не постачає зброї до рф напряму. Таких фактів у нас немає, - голова МЗС Сибіга
показать весь комментарий
13.02.2026 21:49 Ответить
Готуємся до шашликів💩
показать весь комментарий
13.02.2026 21:53 Ответить
ЄС та НАТО залишились на тому ж місці. Просто рашка трошки ослабла. Чиїми зусиллями то і так зрозуміло. Але Макрон тепер може розказувати, який він потужний.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:56 Ответить
..вказавши на ослабленість та ізольованість Москви за чотири роки повномасштабної агресії Джерело: https://censor.net/ua/n3600500
- саме тому : Європа має відновити діалог з РФ, - Макрон
показать весь комментарий
13.02.2026 21:53 Ответить
Треба приїхати в Україну і виступити у ВР перед 3,5 депутатами, як то робив Рютте. Інакше пустопорожні балачки не зараховуються.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:54 Ответить
На душі полегшало. Макрон заспокоїв. Рашка ослабла. Є такі ознаки. Довгі черги в магазинах за горілкою, вершковим маслом та пральним порошком, долар по 200 рублів, пенсії затримують, грошей немає, заводи стоять, безробіття. Треба ще трохи потерпіти, і ми переможемо.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:31 Ответить
 
 