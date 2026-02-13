Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну: Це величезна стратегічна помилка

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що майбутній мир в Україні не може означати поступки російським вимогам, вказавши на ослабленість та ізольованість Москви за чотири роки повномасштабної агресії.

Про це він сказав у промові на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росія ослаблена

Макрон висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.

"Воно має бути довготривалим і найміцнішим. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього, але в міру того, як дискусії набувають форми, Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати енергетичні об'єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповіддю не може бути поступка вимогам Росії. Краще замість цього посилити тиск на Росію", - наголосив він.

Макрон також закликав дивитися на ширшу картину, оскільки за чотири роки повномасштабної війни Росія стала ослабленою країною.

"Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему – вона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО – це закінчилось приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи – Європа стала сильнішою", - зауважив французький лідер.

Макрон згадав про критиків України

"І коли я чую деякі занепадницькі речі, промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки, переоцінюючи Росію. Це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда", - наголосив Макрон.

За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку, стримає Росію від нових спроб агресії, а також не дасть решті світу приклад для наслідування.

Топ коментарі
Говоришь правильные вещи.Еще бы действий правильных побольше и посмелее делали вы там в Европе цены бы вам не было
13.02.2026 21:40 Відповісти
одні балачки і ніяких дій
13.02.2026 21:44 Відповісти
Главное почаще повторять что Европа и НАТО стали сильнее. Где тут Украина в этом уравнении не понятно, но то такое.
13.02.2026 21:50 Відповісти
Це той Макрон,що з ****** хотів минулого тижня технічно налагоджувати розмову?((А це не занепадницький шлях?((((
13.02.2026 21:41 Відповісти
За даними нашої розвідки, Китай не постачає зброї до рф напряму. Таких фактів у нас немає, - голова МЗС Сибіга
13.02.2026 21:49 Відповісти
ЄС та НАТО залишились на тому ж місці. Просто рашка трошки ослабла. Чиїми зусиллями то і так зрозуміло. Але Макрон тепер може розказувати, який він потужний.
13.02.2026 21:56 Відповісти
..вказавши на ослабленість та ізольованість Москви за чотири роки повномасштабної агресії Джерело: https://censor.net/ua/n3600500
- саме тому : Європа має відновити діалог з РФ, - Макрон
13.02.2026 21:53 Відповісти
Треба приїхати в Україну і виступити у ВР перед 3,5 депутатами, як то робив Рютте. Інакше пустопорожні балачки не зараховуються.
13.02.2026 21:54 Відповісти
А що працюють заводи, камаз чи ваз? У скільки змін? А навіщо вони усі економічні показники засекретили і вимикають інтернет?
14.02.2026 08:04 Відповісти
Дійсно возять і місять, а фільми завантажують тільки про чебурашку. Маргоша, зніми парика в прочитай висновки ЦМАКа белоусівського, там достатньо інформаціі про стан вашої економики, ти хоч і тупорила но може осилиш.
14.02.2026 10:04 Відповісти
ввп росії 2020 -2.7%, а 2025 +0.6%, ковід і війна, нема ніякого послаблення, насправді війна з Україною зробила армію росії номер 1. Досвід ні за які гроші не купиш, виробляють зброю самі, при чому все тестується і вдосконалюється постійно. Мають купу ресурсів і грошей. А головне армія з досвідом ******** війни і військова промисловість. Жодна країна цього немає, і, якби мені не хотілось бо я військовий, війна в європі не закінчиться поки вся європа не стане на коліна як це робить орбан. Є ще варіант що німці згадають що вони колись були воїнами і спробують відповісти силою, от тоді точно війна скінчиться.
А купа натівської зброї і красиві літачки без досвічених пілотів, нічого не варті.
13.02.2026 23:14 Відповісти
Армія номер один, Купянськ за яку щоку взяли?
14.02.2026 07:50 Відповісти
Макрон правий, він знає про що говорить, на відміну від всіх інших.
13.02.2026 23:45 Відповісти
 
 