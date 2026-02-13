Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну: Це величезна стратегічна помилка
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що майбутній мир в Україні не може означати поступки російським вимогам, вказавши на ослабленість та ізольованість Москви за чотири роки повномасштабної агресії.
Про це він сказав у промові на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Росія ослаблена
Макрон висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.
"Воно має бути довготривалим і найміцнішим. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього, але в міру того, як дискусії набувають форми, Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати енергетичні об'єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповіддю не може бути поступка вимогам Росії. Краще замість цього посилити тиск на Росію", - наголосив він.
Макрон також закликав дивитися на ширшу картину, оскільки за чотири роки повномасштабної війни Росія стала ослабленою країною.
"Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему – вона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО – це закінчилось приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи – Європа стала сильнішою", - зауважив французький лідер.
Макрон згадав про критиків України
"І коли я чую деякі занепадницькі речі, промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки, переоцінюючи Росію. Це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда", - наголосив Макрон.
За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку, стримає Росію від нових спроб агресії, а також не дасть решті світу приклад для наслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- саме тому : Європа має відновити діалог з РФ, - Макрон
А купа натівської зброї і красиві літачки без досвічених пілотів, нічого не варті.