Діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зараз немає термінової необхідності для відновлення діалогу з диктатором Росії Путіним.
Про це він сказав по завершенні неформального саміту лідерів ЄС у Бельгії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
Переговори з Путіним
"Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що насамперед нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", - сказав лідер Франції.
За його словами, європейці повинні готуватись, щоб почати дискусію "у потрібний час".
"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також певних речей для європейців", - уточнив Макрон.
Серед таких він назвав питання процвітання та майбутнього, а також архітектури безпеки Європи.
Що передувало
- У грудні президент Франції оголосив про свій намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для підготовки на "технічному рівні".
а шо ми воюємо з Європою на пару і вже в облозі москвабад??? Шо за треш вистава?
А у 21 столітті, Президент Франції Макрон, намагається зробити те ж саме, повторно пройти з його послідовником на московії з *******, ці балачки, поки прутін катує, ґвалтує, убиває впродовж 12 років Українців!!!
Це уже ДІЛ, чи сфера Психіатрії, чи просто до Трампа, за роз'ясненням????
або всі ці розмови про відновлення діалогу з ****** передчясні
на 4му році і в самий розпал цієї, розв'язаної руснею, війни.
собачкужінку привезе на діалог з путіним
За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, з початку війни в Україні РФ щорічно різко збільшувала військові витрати.
У 2025 році цей показник складав близько 250 млрд євро - приблизно половину всього бюджету - близько 10% російського ВВП.
Як випливає з аналізу німецької розвідки, РФ спрямовує кошти з оборонного бюджету не лише на ведення війни проти України, але й для подальшого розширення та зміцнення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.
Не, ну як варіант...
Имею возможность купить козу, но не имею желания."
Перед тим, як виставляти комусь вимоги, спершу треба мати можливості втілити їх в життя, пане Макрон. Голосних заяв за 4 роки вже наслухались.
Будеш першим,Макроне?