Діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зараз немає термінової необхідності для відновлення діалогу з диктатором Росії Путіним.

Про це він сказав по завершенні неформального саміту лідерів ЄС у Бельгії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Переговори з Путіним

"Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що насамперед нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", - сказав лідер Франції.

За його словами, європейці повинні готуватись, щоб почати дискусію "у потрібний час".

"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також певних речей для європейців", - уточнив Макрон.

Серед таких він назвав питання процвітання та майбутнього, а також архітектури безпеки Європи.

Що передувало

У грудні президент Франції оголосив про свій намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для підготовки на "технічному рівні".

