Новини Розмова Макрона з Путіним
Діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зараз немає термінової необхідності для відновлення діалогу з диктатором Росії Путіним.

Про це він сказав по завершенні неформального саміту лідерів ЄС у Бельгії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Переговори з Путіним

"Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що насамперед нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", - сказав лідер Франції.

За його словами, європейці повинні готуватись, щоб почати дискусію "у потрібний час".

"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також певних речей для європейців", - уточнив Макрон.

Серед таких він назвав питання процвітання та майбутнього, а також архітектури безпеки Європи.

Що передувало

  • У грудні президент Франції оголосив про свій намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для підготовки на "технічному рівні".

Топ коментарі
та куда поспішати..це ж не в них енергетику і інфраструктуру розносять. Людей вбивають. Але шо там, проблеми племені нікого вже не хвилюють давно.
12.02.2026 22:42 Відповісти
А чому б їм не вторгувати "кілька речей для європейців", коли вже випала така нагода зробити це руками українців?
12.02.2026 23:44 Відповісти
Так не росія в обороні сидить, що може Європа запропонувати? Хіба що наші землі
13.02.2026 00:11 Відповісти
Ядерна держава не повинна спішити із висновками - потрібно показати "ху із ху"
12.02.2026 22:37 Відповісти
Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що насамперед нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", - сказав лідер Франції. європейський жебрак....котрий збирається просити милостиню в рашистського злочинця...
12.02.2026 22:39 Відповісти
Європа має сформувати свої вимоги
12.02.2026 22:39 Відповісти
12.02.2026 22:42 Відповісти
Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також певних речей для європейців", - уточнив Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3600322

а шо ми воюємо з Європою на пару і вже в облозі москвабад??? Шо за треш вистава?
12.02.2026 22:44 Відповісти
12.02.2026 23:44 Відповісти
13.02.2026 00:11 Відповісти
то треба зайти в пеереговориний процес, бути четвертими в Абу-Дабі! Тим більше ***** висував ультиматум спільно і Європі, і Україні! Чого ви не наполягли, що і ви мусите бути в Абу Дабі?
12.02.2026 22:46 Відповісти
Франція уже мала, в 20 столітті, історичний та кривавий досвід, розмов/діалогів/спілкування з Адольфом Шикельгрубером!!
А у 21 столітті, Президент Франції Макрон, намагається зробити те ж саме, повторно пройти з його послідовником на московії з *******, ці балачки, поки прутін катує, ґвалтує, убиває впродовж 12 років Українців!!!
Це уже ДІЛ, чи сфера Психіатрії, чи просто до Трампа, за роз'ясненням????
12.02.2026 22:47 Відповісти
Непоганий в них досвід. Досить нормально пересиділи світову війну, доки в тому числі й українці стирали вермахт, та й продовжили жити життя. Ну тепер теж пересидять. Досвід показує, що схема робоча, то чого її міняти.
12.02.2026 22:51 Відповісти
Людоїда б'ють палкою по голові і саджають в клітку а не садять його за свій стіл для порозмовляти. Або можете випустити всіх вбивць і терористів з в'язниць і порозмовляти з ними по душам.
12.02.2026 23:00 Відповісти
або Макрон дужe далекоглядний політик і думає на 7 років вперед,
або всі ці розмови про відновлення діалогу з ****** передчясні
на 4му році і в самий розпал цієї, розв'язаної руснею, війни.
12.02.2026 23:03 Відповісти
*кроків
12.02.2026 23:04 Відповісти
нехай свою собачку жінку привезе на діалог з путіним
12.02.2026 23:07 Відповісти
Діалогом з ху*лом може бути лише такий сценарій: на нас летять 30 ракет, на них летять 30 ракет у відповідь; на нас летять сотні дронів, на них летять сотні дронів! Все інше - пустопорожня балаканина!
12.02.2026 23:23 Відповісти
Ху*ло їх ігнорує ніби їх не існує. Вони собі діалоги еротичні фантазують.
12.02.2026 23:29 Відповісти
Ігнорує, бо ніяких наслідків за ігнор не настає. І так вже не перший раз.
12.02.2026 23:42 Відповісти
Кремлівський щур готовиться воювати поки не здохне.

За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, з початку війни в Україні РФ щорічно різко збільшувала військові витрати.
У 2025 році цей показник складав близько 250 млрд євро - приблизно половину всього бюджету - близько 10% російського ВВП.

Як випливає з аналізу німецької розвідки, РФ спрямовує кошти з оборонного бюджету не лише на ведення війни проти України, але й для подальшого розширення та зміцнення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.
12.02.2026 23:29 Відповісти
Щодо 2023 року, військовий бюджет РФ зріс на 95%, а порівняно з рівнем 2021 року - на 295%.
12.02.2026 23:32 Відповісти
І сам не буде жити по людські і сусідам не дасть.
12.02.2026 23:35 Відповісти
А як вам - "Здохни, ****, гнида кончена у корчах, від гангрени сраки"?
Не, ну як варіант...
12.02.2026 23:31 Відповісти
"Желаю купить Волгу, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания."

Перед тим, як виставляти комусь вимоги, спершу треба мати можливості втілити їх в життя, пане Макрон. Голосних заяв за 4 роки вже наслухались.
12.02.2026 23:41 Відповісти
На кого показували кремляді, коли заявляли денацифікацію?


B'nai B'rith Europe Award of Merit вища нагорода B'nai B'rith Europe - Gold Medal за боротьбу з антисемітизмом та расизмом 11 березня 2008 року в Берліні. Ось хто замовник денацифікації.
13.02.2026 00:29 Відповісти
🤣🤣🤣
13.02.2026 01:28 Відповісти
Діалог з тютігим=діалогу з Гітлером. Які країни були з ним у діалозі? Франції серед них не було
Будеш першим,Макроне?
13.02.2026 06:13 Відповісти
13.02.2026 08:36 Відповісти
 
 