Макрон розповів Зеленському про візит його радника Бонна до Москви

Президент Володимир Зеленський повідомив про свою розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном та скептично висловися про окремі переговори Європи з Росією.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Розмова з Макроном

За словами Зеленського, розмова відбулась 11 лютого.

"Ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з рускімі, а також з американською стороною. А він мене пробрифував щодо зустрічей його радника Бонна в Росії", - розповів він.

Президент додав, що вони домовились з Макроном "більш предметно" поговорити про це під час Мюнхенської конференції з безпеки 13-15 лютого.

Відновлення діалогу з РФ

"Я говорив [Макрону], що, на мій погляд, з рускімі треба будувати не просто діалог, а тиск. Мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на рускіх. Інакше вони просто будуть ставитися до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення", - додав Зеленський.

Також він заявив, що зараз Росія використовуватиме окремі переговори з Європою, щоб принизити її.

На думку Зеленського, Сполучені Штати та Європа мають працювати разом, винятково з Україною, оскільки порушуються питання, які стосуються лише Києва.

Від того, що Америка і Європа спілкуються з Росією окремо, буде вигравати тільки Москва, а разом партнери "точно міцніші", резюмував він.

