Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника Бонна в Москву

Президент Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и скептически высказался об отдельных переговорах Европы с Россией.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор с Макроном

По словам Зеленского, разговор состоялся 11 февраля.

"Мы обсудили детали наших встреч в Абу-Даби с россиянами, а также с американской стороной. А он проинформировал меня о встречах его советника Бонна в России", - рассказал он.

Президент добавил, что они договорились с Макроном "более предметно" поговорить об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности 13-15 февраля.

Возобновление диалога с РФ

"Я говорил [Макрону], что, на мой взгляд, с россиянами нужно строить не просто диалог, а давление. Иметь аргументы в руках для того, чтобы давить на россиян. Иначе они просто будут относиться к Европе без уважения. И мне кажется, что они от этого получают удовольствие", - добавил Зеленский.

Также он заявил, что сейчас Россия будет использовать отдельные переговоры с Европой, чтобы унизить ее.

По мнению Зеленского, Соединенные Штаты и Европа должны работать вместе, исключительно с Украиной, поскольку поднимаются вопросы, которые касаются только Киева.

От того, что Америка и Европа общаются с Россией отдельно, будет выигрывать только Москва, а вместе партнеры "точно сильнее", резюмировал он.

