Диалог с Путиным – это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформулировать свои требования, – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас нет срочной необходимости для возобновления диалога с диктатором России Путиным.
Об этом он сказал по завершении неформального саммита лидеров ЕС в Бельгии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Переговоры с Путиным
"Это не вопрос дней. Мы готовимся. Я думаю, что прежде всего нам нужно сейчас работать над собой, над тем, о чем мы хотим просить", - сказал лидер Франции.
По его словам, европейцы должны готовиться, чтобы начать дискуссию "в нужное время".
"А чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но также определенных вещей для европейцев", - уточнил Макрон.
Среди таких он назвал вопросы процветания и будущего, а также архитектуры безопасности Европы.
Что предшествовало
- В декабре президент Франции объявил о своем намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для подготовки на "техническом уровне".
