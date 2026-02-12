РУС
Новости Разговор Макрона с путинім
1 306 28

Диалог с Путиным – это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформулировать свои требования, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас нет срочной необходимости для возобновления диалога с диктатором России Путиным.

Об этом он сказал по завершении неформального саммита лидеров ЕС в Бельгии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Переговоры с Путиным

"Это не вопрос дней. Мы готовимся. Я думаю, что прежде всего нам нужно сейчас работать над собой, над тем, о чем мы хотим просить", - сказал лидер Франции.

По его словам, европейцы должны готовиться, чтобы начать дискуссию "в нужное время".

"А чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но также определенных вещей для европейцев", - уточнил Макрон.

Среди таких он назвал вопросы процветания и будущего, а также архитектуры безопасности Европы.

Что предшествовало

  • В декабре президент Франции объявил о своем намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для подготовки на "техническом уровне".

путин владимир (32740) Макрон Эмманюэль (1587)
Топ комментарии
+3
та куда поспішати..це ж не в них енергетику і інфраструктуру розносять. Людей вбивають. Але шо там, проблеми племені нікого вже не хвилюють давно.
12.02.2026 22:42 Ответить
+2
А чому б їм не вторгувати "кілька речей для європейців", коли вже випала така нагода зробити це руками українців?
12.02.2026 23:44 Ответить
+2
Так не росія в обороні сидить, що може Європа запропонувати? Хіба що наші землі
13.02.2026 00:11 Ответить
Ядерна держава не повинна спішити із висновками - потрібно показати "ху із ху"
12.02.2026 22:37 Ответить
А СМЫСЛ С САМЫМ ГЛАВНЫМ ДИБИЛОМ ПЛЕНЕТЫ ЗЕМЛЯ ВООБЩЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ???!!!!ОН В БОГА НЕ ВЕРИТ!!!!!
12.02.2026 22:39 Ответить
Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що насамперед нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", - сказав лідер Франції. європейський жебрак....котрий збирається просити милостиню в рашистського злочинця...
12.02.2026 22:39 Ответить
Європа має сформувати свої вимоги
12.02.2026 22:39 Ответить
Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також певних речей для європейців", - уточнив Макрон

а шо ми воюємо з Європою на пару і вже в облозі москвабад??? Шо за треш вистава?
12.02.2026 22:44 Ответить
то треба зайти в пеереговориний процес, бути четвертими в Абу-Дабі! Тим більше ***** висував ультиматум спільно і Європі, і Україні! Чого ви не наполягли, що і ви мусите бути в Абу Дабі?
12.02.2026 22:46 Ответить
Франція уже мала, в 20 столітті, історичний та кривавий досвід, розмов/діалогів/спілкування з Адольфом Шикельгрубером!!
А у 21 столітті, Президент Франції Макрон, намагається зробити те ж саме, повторно пройти з його послідовником на московії з *******, ці балачки, поки прутін катує, ґвалтує, убиває впродовж 12 років Українців!!!
Це уже ДІЛ, чи сфера Психіатрії, чи просто до Трампа, за роз'ясненням????
12.02.2026 22:47 Ответить
Непоганий в них досвід. Досить нормально пересиділи світову війну, доки в тому числі й українці стирали вермахт, та й продовжили жити життя. Ну тепер теж пересидять. Досвід показує, що схема робоча, то чого її міняти.
12.02.2026 22:51 Ответить
Людоїда б'ють палкою по голові і саджають в клітку а не садять його за свій стіл для порозмовляти. Або можете випустити всіх вбивць і терористів з в'язниць і порозмовляти з ними по душам.
12.02.2026 23:00 Ответить
або Макрон дужe далекоглядний політик і думає на 7 років вперед,
або всі ці розмови про відновлення діалогу з ****** передчясні
на 4му році і в самий розпал цієї, розв'язаної руснею, війни.
12.02.2026 23:03 Ответить
*кроків
12.02.2026 23:04 Ответить
нехай свою собачку жінку привезе на діалог з путіним
12.02.2026 23:07 Ответить
Діалогом з ху*лом може бути лише такий сценарій: на нас летять 30 ракет, на них летять 30 ракет у відповідь; на нас летять сотні дронів, на них летять сотні дронів! Все інше - пустопорожня балаканина!
12.02.2026 23:23 Ответить
Ху*ло їх ігнорує ніби їх не існує. Вони собі діалоги еротичні фантазують.
12.02.2026 23:29 Ответить
Ігнорує, бо ніяких наслідків за ігнор не настає. І так вже не перший раз.
12.02.2026 23:42 Ответить
Кремлівський щур готовиться воювати поки не здохне.

За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, з початку війни в Україні РФ щорічно різко збільшувала військові витрати.
У 2025 році цей показник складав близько 250 млрд євро - приблизно половину всього бюджету - близько 10% російського ВВП.

Як випливає з аналізу німецької розвідки, РФ спрямовує кошти з оборонного бюджету не лише на ведення війни проти України, але й для подальшого розширення та зміцнення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.
12.02.2026 23:29 Ответить
Щодо 2023 року, військовий бюджет РФ зріс на 95%, а порівняно з рівнем 2021 року - на 295%.
12.02.2026 23:32 Ответить
І сам не буде жити по людські і сусідам не дасть.
12.02.2026 23:35 Ответить
А як вам - "Здохни, ****, гнида кончена у корчах, від гангрени сраки"?
Не, ну як варіант...
12.02.2026 23:31 Ответить
"Желаю купить Волгу, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания."

Перед тим, як виставляти комусь вимоги, спершу треба мати можливості втілити їх в життя, пане Макрон. Голосних заяв за 4 роки вже наслухались.
12.02.2026 23:41 Ответить
На кого показували кремляді, коли заявляли денацифікацію?


B'nai B'rith Europe Award of Merit вища нагорода B'nai B'rith Europe - Gold Medal за боротьбу з антисемітизмом та расизмом 11 березня 2008 року в Берліні. Ось хто замовник денацифікації.
13.02.2026 00:29 Ответить
🤣🤣🤣
13.02.2026 01:28 Ответить
Діалог з тютігим=діалогу з Гітлером. Які країни були з ним у діалозі? Франції серед них не було
Будеш першим,Макроне?
13.02.2026 06:13 Ответить
