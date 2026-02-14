УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21072 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
760 6

Зеленський про ідею Макрона поговорити з диктатором РФ: Путін гратиметься з лідерами, щоб розділити Європу і дати кожному якийсь приз

зеленський про Макрона і Путіна

Європа має визначитися як координувати переговори з Росією, оскільки російський диктатор Володимир Путін намагатиметься гратися з європейськими лідерами, щоб розділити Європу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ідея Макрона

Зеленський зазначив, що знає про ідею Емманюеля Макрона щодо проведення переговорів з Путіним, але зауважив, що не може розкрити деталей.

"Це його рішення, він сказав мені. Емманюель був дуже відвертий зі мною щодо цього", – сказав президент.

Також читайте: Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну: Це величезна стратегічна помилка

Європа має діяти спільно

Водночас Зеленський вважає, що переговори з РФ мають бути спільними з боку Європи.

"Я думаю, що Європа має визначитися, яким чином вона хоче координувати переговори. Я думаю, Путін буде гратися з одним, з двома, з трьома для того, щоб розподілити Європу і дати кожному якийсь приз, і просто щоб дати їм відчуття, що вони мають вирішальне слово", – пояснив Зеленський.

Також читайте: Макрон розповів Зеленському про візит його радника Бонна до Москви

Що передувало

  • У грудні президент Франції оголосив про свій намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для підготовки на "технічному рівні".
  • Пізніше Макрон заявив, що діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги.

Автор: 

Європа (2464) Зеленський Володимир (27822) перемовини (3777) путін володимир (25401) Макрон Емманюель (1757)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже просто якийсь Ніколо Макіавелі і його "Государь", а не полуграмотний шут із сауни💩
показати весь коментар
14.02.2026 19:50 Відповісти
100%
показати весь коментар
14.02.2026 19:51 Відповісти
Цікаво який приз отримав "потужний" за "шашликі" 22-го.
показати весь коментар
14.02.2026 20:05 Відповісти
Ну так нехай не говорять з диктатором *****, щоб він їх не розділяв!
показати весь коментар
14.02.2026 20:41 Відповісти
Найвеличніший заглядач в очі пуйлу, який був готовий благати на колінах про мир, став прес-аташе президента всея пждєрації.
Той якому казали готуватися до війни, в не маринувати шашлик, повчає тих, хто мав рацію.
Як же набрид цей дегенерат зі своїм кодлом друзів-зрадників України
показати весь коментар
15.02.2026 00:32 Відповісти
 
 