Зеленський про ідею Макрона поговорити з диктатором РФ: Путін гратиметься з лідерами, щоб розділити Європу і дати кожному якийсь приз

Європа має визначитися як координувати переговори з Росією, оскільки російський диктатор Володимир Путін намагатиметься гратися з європейськими лідерами, щоб розділити Європу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ідея Макрона

Зеленський зазначив, що знає про ідею Емманюеля Макрона щодо проведення переговорів з Путіним, але зауважив, що не може розкрити деталей.

"Це його рішення, він сказав мені. Емманюель був дуже відвертий зі мною щодо цього", – сказав президент.

Європа має діяти спільно

Водночас Зеленський вважає, що переговори з РФ мають бути спільними з боку Європи.

"Я думаю, що Європа має визначитися, яким чином вона хоче координувати переговори. Я думаю, Путін буде гратися з одним, з двома, з трьома для того, щоб розподілити Європу і дати кожному якийсь приз, і просто щоб дати їм відчуття, що вони мають вирішальне слово", – пояснив Зеленський.

