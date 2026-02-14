Зеленський про ідею Макрона поговорити з диктатором РФ: Путін гратиметься з лідерами, щоб розділити Європу і дати кожному якийсь приз
Європа має визначитися як координувати переговори з Росією, оскільки російський диктатор Володимир Путін намагатиметься гратися з європейськими лідерами, щоб розділити Європу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський перед журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ідея Макрона
Зеленський зазначив, що знає про ідею Емманюеля Макрона щодо проведення переговорів з Путіним, але зауважив, що не може розкрити деталей.
"Це його рішення, він сказав мені. Емманюель був дуже відвертий зі мною щодо цього", – сказав президент.
Європа має діяти спільно
Водночас Зеленський вважає, що переговори з РФ мають бути спільними з боку Європи.
"Я думаю, що Європа має визначитися, яким чином вона хоче координувати переговори. Я думаю, Путін буде гратися з одним, з двома, з трьома для того, щоб розподілити Європу і дати кожному якийсь приз, і просто щоб дати їм відчуття, що вони мають вирішальне слово", – пояснив Зеленський.
Що передувало
- У грудні президент Франції оголосив про свій намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для підготовки на "технічному рівні".
- Пізніше Макрон заявив, що діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги.
Той якому казали готуватися до війни, в не маринувати шашлик, повчає тих, хто мав рацію.
Як же набрид цей дегенерат зі своїм кодлом друзів-зрадників України