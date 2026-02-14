Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность не поддаваться российскому нарративу и оценивать ситуацию через призму реальных стратегических и военных целей Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом фон дер Ляйен заявила во время выступления на Мюнхенской конференции.

По ее словам, планы Путина потерпели серьезное поражение: вместо русификации Украина выбрала европейский путь развития; вместо ослабления НАТО Альянс расширился благодаря присоединению Швеции и Финляндии; вместо быстрой оккупации война продолжается уже четвертый год.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это вопрос выносливости, и международное сообщество должно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. По ее мнению, Путин избегает диалога и не демонстрирует готовности к миру, в то время как российская экономика уже находится под серьезным давлением.

Что предшествовало?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение в пользу Кремля может привести к расширению войны на весь континент, и призвал Европу готовиться к различным сценариям.

