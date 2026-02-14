РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
Путин не заинтересован в достижении мира, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль не стремится к миру

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность не поддаваться российскому нарративу и оценивать ситуацию через призму реальных стратегических и военных целей Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом фон дер Ляйен заявила во время выступления на Мюнхенской конференции.

По ее словам, планы Путина потерпели серьезное поражение: вместо русификации Украина выбрала европейский путь развития; вместо ослабления НАТО Альянс расширился благодаря присоединению Швеции и Финляндии; вместо быстрой оккупации война продолжается уже четвертый год.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это вопрос выносливости, и международное сообщество должно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. По ее мнению, Путин избегает диалога и не демонстрирует готовности к миру, в то время как российская экономика уже находится под серьезным давлением.

Что предшествовало?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение в пользу Кремля может привести к расширению войны на весь континент, и призвал Европу готовиться к различным сценариям.

путин владимир (32733) Урсула фон дер Ляйен (713)
Дякуємо пані президентці за чітку і незламну позицію протягом багатьох років. Саме завдяки таким політикам у світі неминуче запанує справедливість. Україну кацапам не перемогти.
14.02.2026 13:27 Ответить
Поки Зе при владі,війна не закінчиться.Бо Зе,як Головнокомандуючий влаштовує путю.Де він ще знайде такого тупого дебіла на на таку посаду в Україні.Який все робе для сдачі країни.
14.02.2026 13:40 Ответить
Навіщо константувати одне й те саме в стопяццотий раз?
14.02.2026 13:20 Ответить
інакше у еуропейчика може закрастись думка, що вони нічого не роблять =) а це небезпечна думка
14.02.2026 13:48 Ответить
Треба було додати, Європа не зацікавлена у тому щоб її війська дали якусь відсіч у разі провокації, он українці навчені а ми ні, краще ми будемо потроху грошенят давати щоб вони не змогли виграти в в цей час торгувати тихенько з рашкою "
14.02.2026 13:20 Ответить
На Евросоюз хтось напав?
14.02.2026 13:31 Ответить
Я маю на увазі "у разі" якщо вони думають що будуть сидіти за м'ясними тілами українців то глибоко помиляються.
14.02.2026 13:35 Ответить
Дякуємо пані президентці за чітку і незламну позицію протягом багатьох років. Саме завдяки таким політикам у світі неминуче запанує справедливість. Україну кацапам не перемогти.
14.02.2026 13:27 Ответить
Фрау фон дер Ляйєн, наполягайте на тому, що ви також одна із сторін мирних переговорів! Ідіть самі заходьте, проривайтесь в зали, де американці організовують переговори!
14.02.2026 13:27 Ответить
а для чого йому мир, якщо і президент, і головнокомандуючий збройних сил, і керівник переговорної групи-його прямі підлеглі.
14.02.2026 13:28 Ответить
Фон дер Ляєн підкреслила, що це питання ВИТРИВАЛОСТІ
14.02.2026 13:29 Ответить
Поки Зе при владі,війна не закінчиться.Бо Зе,як Головнокомандуючий влаштовує путю.Де він ще знайде такого тупого дебіла на на таку посаду в Україні.Який все робе для сдачі країни.
14.02.2026 13:40 Ответить
Тупий дебіл-це ти💩🤮
14.02.2026 14:24 Ответить
Можно и покороче, путин *****...
14.02.2026 13:54 Ответить
Поэтому на него нужно давить. Давить решили Украиной и украинцами. Дальше будут давить прибалтами или поляками. А там может и ***** ласты склеит или Трамп или договорняк. Простор для маневра имеется.
14.02.2026 14:00 Ответить
типу Європа хоче щоб війна в Україні припинилась. вони наступні. і вони це знають.
14.02.2026 14:01 Ответить
Відстала раша хоче керувати
Європою.Здохніть кацапи.
14.02.2026 14:05 Ответить
Доречно нагадати, що ЄС основний покупець путінської нафти й газу. Але на конференціях можна красиво *********
14.02.2026 14:12 Ответить
Панночка дер Ляєн - ти про це кажи не нам та европейцям, а рудому дегенерату Трампу, який грає на боці путіна!
14.02.2026 14:12 Ответить
А пані фон дер ляєн дуже зацікавлена у зупинці війни) ,саме тому колись передала 50 нових позашляховиків працівникам прокуратури,без бойових подвигів котрих, Україна вже давно б програла.Мразота дволика.
14.02.2026 14:24 Ответить
Ця жінка мудріша за американського пенька Рубіо.котрий не в курсі...
14.02.2026 14:30 Ответить
 
 