Путін не зацікавлений у досягненні миру, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості не піддаватися російському наративу та оцінювати ситуацію через призму реальних стратегічних і військових цілей Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це фон дер Ляєн заявила під час виступу на Мюнхенській конференції.
За її словами, плани Путіна зазнали серйозної поразки: замість русифікації Україна обрала європейський шлях розвитку; замість послаблення НАТО Альянс розширився завдяки приєднанню Швеція та Фінляндія; замість швидкої окупації війна триває вже четвертий рік.
Фон дер Ляєн підкреслила, що це питання витривалості, і міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. На її думку, Путін уникає діалогу та не демонструє готовності до миру, тоді як російська економіка вже перебуває під серйозним тиском.
Що передувало?
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що мирна угода на користь Кремля може призвести до розширення війни на весь континент, і закликав Європу готуватися до різних сценаріїв.
Прикметний виступ голови МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він заявив, що Європа нарешті «набралася сміливості» почати вести переговори з Росією про війну в Україні. Виглядає з першого погляду як іронія, але ця іронія йде всупереч офіційній позиції самої Росії, яка проти участі Європи у переговорах. Так само не вітає активну участь у переговорах Європи і Трамп.
У такий спосіб Китай намагається навести з Європою свої мости, і ці мости мають бути про безпеку. Звісно, ідеалізувати Китай не потрібно, але він має інструменти закрити питання російсько-української війни у разі досягнення глобальних домовленостей із Заходом. Досягти таких домовленостей складно, але можливо. Присутність в Мюнхені голови МЗС Китаю у Мюнхені та запланований на квітень візит Трампа у Китай - тому свідчення.
