Путін не зацікавлений у досягненні миру, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кремль не прагне миру

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості не піддаватися російському наративу та оцінювати ситуацію через призму реальних стратегічних і військових цілей Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це фон дер Ляєн заявила під час виступу на Мюнхенській конференції.

За її словами, плани Путіна зазнали серйозної поразки: замість русифікації Україна обрала європейський шлях розвитку; замість послаблення НАТО Альянс розширився завдяки приєднанню Швеція та Фінляндія; замість швидкої окупації війна триває вже четвертий рік.

Фон дер Ляєн підкреслила, що це питання витривалості, і міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. На її думку, Путін уникає діалогу та не демонструє готовності до миру, тоді як російська економіка вже перебуває під серйозним тиском.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що мирна угода на користь Кремля може призвести до розширення війни на весь континент, і закликав Європу готуватися до різних сценаріїв.

+7
Дякуємо пані президентці за чітку і незламну позицію протягом багатьох років. Саме завдяки таким політикам у світі неминуче запанує справедливість. Україну кацапам не перемогти.
14.02.2026 13:27 Відповісти
Поки Зе при владі,війна не закінчиться.Бо Зе,як Головнокомандуючий влаштовує путю.Де він ще знайде такого тупого дебіла на на таку посаду в Україні.Який все робе для сдачі країни.
14.02.2026 13:40 Відповісти
Треба було додати, Європа не зацікавлена у тому щоб її війська дали якусь відсіч у разі провокації, он українці навчені а ми ні, краще ми будемо потроху грошенят давати щоб вони не змогли виграти в в цей час торгувати тихенько з рашкою "
14.02.2026 13:20 Відповісти
Навіщо константувати одне й те саме в стопяццотий раз?
14.02.2026 13:20 Відповісти
Тому і повторює керівництва ЄС цю очевидність про московитів, що ****** настворював у країнах ЄС та НАТО з агентури фсб/Штазі, дивних партєєк-чорної плісняви, які засерають мозги люмпенам, як це активно робиться ними, в Німеччині, Франції, Молдові, Румунії, Угорщині, Словакії….
14.02.2026 14:44 Відповісти
Я маю на увазі "у разі" якщо вони думають що будуть сидіти за м'ясними тілами українців то глибоко помиляються.
14.02.2026 13:35 Відповісти
Фрау фон дер Ляйєн, наполягайте на тому, що ви також одна із сторін мирних переговорів! Ідіть самі заходьте, проривайтесь в зали, де американці організовують переговори!
14.02.2026 13:27 Відповісти
а для чого йому мир, якщо і президент, і головнокомандуючий збройних сил, і керівник переговорної групи-його прямі підлеглі.
14.02.2026 13:28 Відповісти
Фон дер Ляєн підкреслила, що це питання ВИТРИВАЛОСТІ
14.02.2026 13:29 Відповісти
Ну так я ж і кажу "де ще можна так прибарахлітса?" "Вони живуть найкращі свої часи" найкращий час настане коли їх в прямому ефірі поведуть на єшафот або до розстрільної стіни.
14.02.2026 17:00 Відповісти
Можно и покороче, путин *****...
14.02.2026 13:54 Відповісти
Поэтому на него нужно давить. Давить решили Украиной и украинцами. Дальше будут давить прибалтами или поляками. А там может и ***** ласты склеит или Трамп или договорняк. Простор для маневра имеется.
14.02.2026 14:00 Відповісти
типу Європа хоче щоб війна в Україні припинилась. вони наступні. і вони це знають.
14.02.2026 14:01 Відповісти
Відстала раша хоче керувати
Європою.Здохніть кацапи.
14.02.2026 14:05 Відповісти
Доречно нагадати, що ЄС основний покупець путінської нафти й газу. Але на конференціях можна красиво *********
14.02.2026 14:12 Відповісти
Вже ні
14.02.2026 16:19 Відповісти
Панночка дер Ляєн - ти про це кажи не нам та европейцям, а рудому дегенерату Трампу, який грає на боці путіна!
14.02.2026 14:12 Відповісти
А пані фон дер ляєн дуже зацікавлена у зупинці війни) ,саме тому колись передала 50 нових позашляховиків працівникам прокуратури,без бойових подвигів котрих, Україна вже давно б програла.Мразота дволика.
14.02.2026 14:24 Відповісти
Ця жінка мудріша за американського пенька Рубіо.котрий не в курсі...
14.02.2026 14:30 Відповісти
Так ніхто не зацікавлений.
14.02.2026 14:34 Відповісти
та невже
14.02.2026 15:25 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1436 Сергій Таран:
Прикметний виступ голови МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, в якому він заявив, що Європа нарешті «набралася сміливості» почати вести переговори з Росією про війну в Україні. Виглядає з першого погляду як іронія, але ця іронія йде всупереч офіційній позиції самої Росії, яка проти участі Європи у переговорах. Так само не вітає активну участь у переговорах Європи і Трамп.
У такий спосіб Китай намагається навести з Європою свої мости, і ці мости мають бути про безпеку. Звісно, ідеалізувати Китай не потрібно, але він має інструменти закрити питання російсько-української війни у разі досягнення глобальних домовленостей із Заходом. Досягти таких домовленостей складно, але можливо. Присутність в Мюнхені голови МЗС Китаю у Мюнхені та запланований на квітень візит Трампа у Китай - тому свідчення.
14.02.2026 15:29 Відповісти
То включайтесь у війну. Чого одні ми віддуваємось, коли путлер вимагає відкату НАТО до кордонів 97-го року і ставить це за умову припинення війни?
14.02.2026 15:33 Відповісти
він уже почав війну щоб нас знищити
є один вихід - знищити *****
14.02.2026 15:40 Відповісти
в тебе язик свербить нализати російську дупу ?
14.02.2026 17:01 Відповісти
Він зацікавлений у знищені української націі про що він відкрито всім каже і хизуться, а тампон його лобизае і називае другом, а тампоніха говорить про викрадених Украінських дітей кацапами у розрізі відповідальності і кацапов і України блея про якийсь конфлікт. Так чим це відрізняеться від геноціду евреев гітлером яку весь світ визнае , шануе загиблих і вважае антілюдским. Це зараз легше бо, воно було колись а от те що на очах усього світу тривае геноцід ураїнського народу всі мовчать і шукають якусь цукерку яку дать кацапу вбивці щоб врятувать свою шкуру. Трусливі тупорили осли.
14.02.2026 15:49 Відповісти
Один тільки Трамп бачить Путіна миротврцем .Старечий маразм міцніє...
14.02.2026 15:49 Відповісти
Во что значит баба умная если! Рубанула правду суровую и неожиданную для всех. И сразу всё на свои места встало. Но правда на эту не встало---старая сильно потому что!
14.02.2026 16:26 Відповісти
Як в Лідор не зацікавлений у закінчені війни, бо втратить владу та сяде у вʼязницю
14.02.2026 16:57 Відповісти
Чи він зацікавлений чи ні, диктатор ***** буде знищений рано чи пізно!
14.02.2026 18:30 Відповісти
Ця хвороба для кремлівських спадкова. Сталін за допомогою тих же американців провів індустріалізацію і вирішив, що весь світ у його кишені. Хера, потім знову звернувся до американців -спасайте. Х....такий же. Після реконструкції економіки за допомогою триклятого Заходу вирішив, що весь світ в його кишені. І знову хера. І знову благає Америку - допоможіть перемогти. До речі. Колись багаторічний управдєламі совміна СРСР Сміртюкав (більше 30 років) згадував, що напередодні нападу на Фінляндію чув розмову Молотова і Ворошилова, які виходили з кабінету Сталіна - ми цих фіннів за три тижні розгромимо. І Окурок туди ж - ми Київ візьмемо за три дні. А получилось как всєгда. Це триває ще з часів * потомка Рюріковичів* Ванькі Каїна.8
14.02.2026 22:40 Відповісти
 
 