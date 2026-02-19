Путін навмисно атакує американські компанії в Україні, - сенатори-демократи

Група сенаторів-демократів заявила, що Володимир Путін цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні та закликала посилити допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в матеріалі The Hill.

Зокрема сенатор-демократ Річард Блюменталь під час спілкування з журналістами наголосив, що під російськими ударами неодноразово опиняються американські бізнес-об’єкти.

"Я був абсолютно шокований, дізнавшись про масштаб того, як Росія цілиться в американські бізнес-операції тут - ураження силосів на виробничих підприємствах, офісів дронами та ракетами, і не один раз. Це справжнє полювання на американські компанії", - сказав Блюменталь.

Він додав, що на території Україні розташовано близько 600 великих підприємств, і майже половина з них зазнала прямих і цілеспрямованих нападів.

Сенатори-демократи США Блюменталь, Кріс Кунс і Шелдон Вайтхаус та високопоставлена членкиня Комітету Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін після участі у Мюнхенській конференції з безпеки відвідали Україну та заявили про необхідність надання Києву міцних гарантій безпеки в межах будь-якої потенційної мирної угоди з РФ.

Двопартійна підтримка гарантій безпеки

Кунс наголосив, що в Конгресі США існує двопартійна підтримка надання Україні надійних безпекових гарантій у межах можливої мирної угоди. За його словами, сенатори не ратифікують домовленість, якщо вважатимуть її слабкою або фіктивною.

Він підкреслив, що гарантії мають включати безперервну підтримку США у сфері обміну розвідданими, доступ до сучасного американського озброєння, а також довгострокове фінансування, навчання й оснащення української армії.

"Очікується, що Путін, якщо його взагалі вдасться привести до столу переговорів про мир, намагатиметься просто переозброїтися та поновити свою агресію, тому ми будемо вимагати міцних гарантій безпеки", — заявив Кунс.

Удари по бізнесу та виробництво ППО

Шахін зазначила, що американські компанії в Україні "очевидно стають мішенню для Путіна та росіян". За її словами, підприємці, з якими сенатори спілкувалися під час візиту, наголосили, що їх цілеспрямовано атакують саме як американський бізнес. Вона додала, що в Одесі 79% американських компаній зазнали пошкоджень.

Кунс також заявив, що механізм PURL, за яким європейські країни закуповують американську зброю для України, працює. Водночас Шахін зауважила, що оборонна промисловість у США та Європі наразі надто повільна, аби повністю задовольнити потреби України.

Своєю чергою Блюменталь закликав надати Україні ліцензії на розробку власних систем протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для комплексів Patriot, що виробляються у США.

