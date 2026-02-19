Трамп про довготривалі зустрічі Віткоффа з Путіним: Україна та РФ його люблять

Президент США Дональд Трамп заявив, що "найжорсткіша" війна Росії проти України наближається до врегулювання, а його спецпредставника Стіва Віткоффа "всі люблять", тому він часто зустрічається з російським диктатором Путіним.

Про це він сказав на першому засіданні "Ради миру" у США.

Про війну в Україні

Звертаючись до світових лідерів, Трамп вкотре похвалився, що лише протягом першого року своєї нової адміністрації врегулював вісім світових війн. Залишилася найголовніша — війна в Україні:

"Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже".

На думку Трампа він зміг "завершити" такі війни:

Ізраїль — ХАМАС;

Ізраїль — Іран;

Єгипет — Ефіопія;

Індія — Пакистан;

Сербія — Косово;

Руанда — Конго;

Вірменія — Азербайджан;

Камбоджа — Таїланд.

Про Віткоффа

Також Трамп згадав про багатогодинні зустрічі Віткоффа з Путіним, які нібито наближають кінець війни в Україні.

"Україна його любить, Європа його любить, Росія його любить. Усі його люблять. Тобто в цьому немає нічого поганого. Він їде до Путіна. Він не знав Путіна. Я організував йому зустріч.

Я запитав: "Як там Стів?" — "Пане, він усе ще всередині". О, минула вже година. Я повертаюся: "Скажіть Стіву зателефонувати мені, коли закінчить. Я хочу дізнатися, що, чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години на першій зустрічі. Це талант", - переконаний лідер США.

Трамп вважає, що Віткофф "добре порозумівся" як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я маю на увазі, люди можуть любити чи не любити Путіна, чи Зеленського, але він знаходить спільну мову. Так само і з Зеленським. Я маю на увазі, вони всі люблять Стіва. І Стів чудово справляється. Це важка справа", - додав він.