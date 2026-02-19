Трамп про довготривалі зустрічі Віткоффа з Путіним: Україна та РФ його люблять

Президент США Дональд Трамп заявив, що "найжорсткіша" війна Росії проти України наближається до врегулювання, а його спецпредставника Стіва Віткоффа "всі люблять", тому він часто зустрічається з російським диктатором Путіним.

Про це він сказав на першому засіданні "Ради миру" у США, передає Цензор.НЕТ.

Звертаючись до світових лідерів, Трамп вкотре похвалився, що лише протягом першого року своєї нової адміністрації врегулював вісім світових війн. Залишилася найголовніша — війна в Україні:

"Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже".

На думку Трампа він зміг "завершити" такі війни:

  • Ізраїль — ХАМАС;
  • Ізраїль — Іран;
  • Єгипет — Ефіопія;
  • Індія — Пакистан;
  • Сербія — Косово;
  • Руанда — Конго;
  • Вірменія — Азербайджан;
  • Камбоджа — Таїланд.

Також Трамп згадав про багатогодинні зустрічі Віткоффа з Путіним, які нібито наближають кінець війни в Україні.

"Україна його любить, Європа його любить, Росія його любить. Усі його люблять. Тобто в цьому немає нічого поганого. Він їде до Путіна. Він не знав Путіна. Я організував йому зустріч.

Я запитав: "Як там Стів?" — "Пане, він усе ще всередині". О, минула вже година. Я повертаюся: "Скажіть Стіву зателефонувати мені, коли закінчить. Я хочу дізнатися, що, чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години на першій зустрічі. Це талант", - переконаний лідер США.

Трамп вважає, що Віткофф "добре порозумівся" як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. 

"Я маю на увазі, люди можуть любити чи не любити Путіна, чи Зеленського, але він знаходить спільну мову. Так само і з Зеленським. Я маю на увазі, вони всі люблять Стіва. І Стів чудово справляється. Це важка справа", - додав він.

Вітьок та зятьок ведуть перемовини про те, де ще можна грошенят підзаробити.
19.02.2026 17:55
От би хто Трампк почитав коментарі з "Цензора", тоді б він напевно знав би, як його ******* в Україні.
19.02.2026 18:07
Кого Україна любить? Старого мудака-ріелтора Віткофа якого ***** купило чи твого мудака зятька який гребе підсебе все до чого спроможний дотягнутись ти, старий педофіл та 3,14дор?
19.02.2026 18:01
Він же країни називає не за географією чи геополітикою, в умі тримаючи КЕРІВНИКІВ УЗУРПАТОРІВ ВЛАДИ...
А хіба ЗЄ не влюбльон в РАШКУ?
19.02.2026 17:56
Якщо ЗЄ нагадує Трампові про невдало розкручену власним прокурором ВОВКИ компанію проти Байдена ...
То кремль же точно знає, що рулить Україною РИГОЗЄБАНАТ
19.02.2026 17:58
https://www.youtube.com/watch?v=NtqAb4V6pfc

⚡️ЗАЛУЖНИЙ знав про кротів в ОП! ДИМОВ: президент ненавидів Головкома! Це треба чути!

Чи може хтось краще розпатрошити влюбльонну в мацкву влад на Банковій ? так це треба чути - на молекули розкладена ЗЄзрада емоційним швидкісномислячим та таким же промовляючим свої докази ДИМОВИМ

КПД ЦІЄЇ ЗВИНУВАЧОЛЬНОЇ ПРОМОВИ зашкалює!
19.02.2026 18:32
Це знали Британія з усім Мі-6 та ФБР - бо неначасі...на носі вибори у США та й взагалі, як можна було надавати допомгу, розповідаючи своєму нАріду про кремлівське кодло у Києві
19.02.2026 19:00
тобі Подолояк теж 5 поставив? ( за 12ти бальною?)
а чому переєструвався як новонароджений?
досить того що змусили Київ сховати залужного у себе в Лондоні - от й гикнулося вовці. Доречі, як правильно зауважив швець - це ж не інтерв"ю Залужного в сьогоднішнбму часі а якась невідома нарізка цитованих його фраз ...
Коли казав, кому казав а випустили сьогодні... Звичайно Залужний в курсі , в той же час є інфа, що РИГОбанкова просила видання не публікувати...
19.02.2026 19:03
"рашистського пса при "трамбоні" , любить "трамбон" і "куйло" ХТО ВІН ТАКИЙ .ГНИДО.ЩОБ ЙОГО ЛЮБИЛИ ???ЯКІ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ В США ЗАЙМАЮТЬ ДВА ПРОРАШИСТСЬКИХ ХОЛУЇ ВІТКОФФФ І ЗЯТЬ "ТРАМБОНА"
19.02.2026 17:58
Шось нове в дипломатії - Трамп ломає всі канони чи дебілізм?
19.02.2026 18:01
Одне помножене на інше. Кінцева мета - гроші
19.02.2026 18:05
Ну - гроші ше нікому не були зайвими - але шоб до них дійти потрібні якісь дії і він не сам по собі - скоро довибори в Конгрес
19.02.2026 18:11
ДЕБІЛ!!!!
Якби він почитав як ми "любимо" *****, то не казав би, що його тільки Зеленський ненавидить
19.02.2026 19:29
Це у принципі неможливо, Трамп від правди плямами вкриється, розчиниться і потече як лайно від Доместосу - тож у білому домі при ньому правди не буде й духу.
19.02.2026 19:49
"вони його *******"-як трамп клінтона,чи як?
19.02.2026 18:09
Шизофренія - то є страшна справа!
19.02.2026 18:12
https://t.me/PresidentPoroshenko/14915 П'ятий президент України Петро Порошенко дав https://www.politico.eu/article/petro-poroshenko-interview-vladimir-putin/ інтерв'ю виданню Politico заявив, що розраховувати на позитивний результат переговорів з російським диктатором володимиром ****** не варто. Порошенко нагадав: очільнику кремля не можна довіряти, і розмовляти з ним треба лише з позиції сили. Бо він не торгується, а мріє відновити імперію. Зокрема:
***** - він не розуміє жодної мови у світі, окрім «мови сили». Сьогодні існує глобальна проблема - Дональд Трамп не розуміє *****. І це проблема не лише для України. Він думає, що ***** торгується і намагається отримати кращі умови для миру. Але це не так. У ***** абсолютно інша логіка - він хоче відновити ссср, відновити російську імперію. Він мріє про своє місце в історії - незалежно від ціни людських життів.
І важливо розуміти ще одне: ***** не цікавить захоплення додаткових земель на сході України, які його війська не змогли взяти і які він сьогодні вимагає передати за будь-якою «мирною» угодою.
Він використовує цю вимогу як інструмент дестабілізації. Будь-яка територіальна поступка потребувала б референдуму. А референдум у воюючій країні - це розкол суспільства, внутрішній конфлікт, політична криза. Саме цього й добивається кремль - зруйнувати нашу єдність зсередини. Це класичний сценарій спецслужб. Пам'ятайте: ***** - офіцер КДБ. Він фахівець у таких речах.
Саме тому Україні потрібні реальні, а не декларативні гарантії безпеки - у вигляді інтеграції до НАТО та присутності союзницьких військ на нашій території - «boots on the ground», зокрема американських.
Але питання безпеки і майбутньої мирної угоди значно ширше. За столом переговорів обов'язково має бути Європа. Саме європейські країни сьогодні несуть колосальне фінансове навантаження підтримки України, і їхня роль у формуванні довгострокових гарантій безпеки - ключова.
Звісно, роль США залишається визначальною. Але без Європи жодна конструкція безпеки не працюватиме. У цьому процесі союзники можуть виконувати різні, але взаємодоповнюючі ролі - умовно «доброго» і «поганого» поліцейського. І саме поява сильного європейського лідерства за столом переговорів здатна дати необхідний імпульс для реального просування до миру.
19.02.2026 18:19
Дипломатія від Трампа ,це такий вид психічної патології!
19.02.2026 18:19
*******! Кончене! Покидьок! Педофіл! Ворог України!
19.02.2026 18:20
Колись цей нарцис-хвалько казав, що це був сарказм, коли він пообіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Кожного разу ця папуга ******** нагадувати, що якби він був Президентом, то війни зовсім не було б... Треба поставити йому запитання, чи не є це також сарказмом?
19.02.2026 18:25
Іноді здається що ти у ві сні під наркотиками, але ні це бляха реальність
19.02.2026 18:28
Україна дійсно полюбить трампона та ***** коли вони будуть разом теліпатися на шибениці.
19.02.2026 18:47
Ніяк вони (американці) цього не зрозуміють, що поки Путін, поки і війна.
19.02.2026 19:52
По ходу, більше всього Віткоффа ******** Епштейн !
19.02.2026 20:01
А-йя йяй ..
Чєм оні там занімалісь....
19.02.2026 20:35
Промені любові йому в дупу!! ⚡⚡⚡
І побільше побільше!! Від усіх чесних людей світу
19.02.2026 20:32
*********...
19.02.2026 21:21
Хіба можна коментувати хвору уяву.
19.02.2026 21:34
 
 