Трамп про довготривалі зустрічі Віткоффа з Путіним: Україна та РФ його люблять
Президент США Дональд Трамп заявив, що "найжорсткіша" війна Росії проти України наближається до врегулювання, а його спецпредставника Стіва Віткоффа "всі люблять", тому він часто зустрічається з російським диктатором Путіним.
Про це він сказав на першому засіданні "Ради миру" у США, передає Цензор.НЕТ.
Про війну в Україні
Звертаючись до світових лідерів, Трамп вкотре похвалився, що лише протягом першого року своєї нової адміністрації врегулював вісім світових війн. Залишилася найголовніша — війна в Україні:
"Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже".
На думку Трампа він зміг "завершити" такі війни:
- Ізраїль — ХАМАС;
- Ізраїль — Іран;
- Єгипет — Ефіопія;
- Індія — Пакистан;
- Сербія — Косово;
- Руанда — Конго;
- Вірменія — Азербайджан;
- Камбоджа — Таїланд.
Про Віткоффа
Також Трамп згадав про багатогодинні зустрічі Віткоффа з Путіним, які нібито наближають кінець війни в Україні.
"Україна його любить, Європа його любить, Росія його любить. Усі його люблять. Тобто в цьому немає нічого поганого. Він їде до Путіна. Він не знав Путіна. Я організував йому зустріч.
Я запитав: "Як там Стів?" — "Пане, він усе ще всередині". О, минула вже година. Я повертаюся: "Скажіть Стіву зателефонувати мені, коли закінчить. Я хочу дізнатися, що, чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години на першій зустрічі. Це талант", - переконаний лідер США.
Трамп вважає, що Віткофф "добре порозумівся" як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я маю на увазі, люди можуть любити чи не любити Путіна, чи Зеленського, але він знаходить спільну мову. Так само і з Зеленським. Я маю на увазі, вони всі люблять Стіва. І Стів чудово справляється. Це важка справа", - додав він.
***** - він не розуміє жодної мови у світі, окрім «мови сили». Сьогодні існує глобальна проблема - Дональд Трамп не розуміє *****. І це проблема не лише для України. Він думає, що ***** торгується і намагається отримати кращі умови для миру. Але це не так. У ***** абсолютно інша логіка - він хоче відновити ссср, відновити російську імперію. Він мріє про своє місце в історії - незалежно від ціни людських життів.
І важливо розуміти ще одне: ***** не цікавить захоплення додаткових земель на сході України, які його війська не змогли взяти і які він сьогодні вимагає передати за будь-якою «мирною» угодою.
Він використовує цю вимогу як інструмент дестабілізації. Будь-яка територіальна поступка потребувала б референдуму. А референдум у воюючій країні - це розкол суспільства, внутрішній конфлікт, політична криза. Саме цього й добивається кремль - зруйнувати нашу єдність зсередини. Це класичний сценарій спецслужб. Пам'ятайте: ***** - офіцер КДБ. Він фахівець у таких речах.
Саме тому Україні потрібні реальні, а не декларативні гарантії безпеки - у вигляді інтеграції до НАТО та присутності союзницьких військ на нашій території - «boots on the ground», зокрема американських.
Але питання безпеки і майбутньої мирної угоди значно ширше. За столом переговорів обов'язково має бути Європа. Саме європейські країни сьогодні несуть колосальне фінансове навантаження підтримки України, і їхня роль у формуванні довгострокових гарантій безпеки - ключова.
Звісно, роль США залишається визначальною. Але без Європи жодна конструкція безпеки не працюватиме. У цьому процесі союзники можуть виконувати різні, але взаємодоповнюючі ролі - умовно «доброго» і «поганого» поліцейського. І саме поява сильного європейського лідерства за столом переговорів здатна дати необхідний імпульс для реального просування до миру.
