"Путін завжди був зі мною абсолютно чесним", - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зазначив, що під час зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним той завжди поводився з ним чесно.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Путін нібито був чесним

"Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження", - переконує Віткофф.

Віткофф нагадав, що його критикували через численні поїздки до Москви для зустрічей із Путіним.

За його словами, такі зустрічі були необхідні, щоб зрозуміти мотиви та цілі іншої сторони. Він додав, що багато з цих контактів зараз набувають особливої актуальності та були важливими для досягнення домовленостей.

"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де перебуває інша сторона? Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. І я насправді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Я думаю, що ті зустрічі були важливими, і, сподіваюся, ми доведемо все це до кінця", - додав Віткофф.

Що передувало?

Раніше він також повідомив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

