ЕС не ожидает согласования 20-го пакета санкций против РФ, - Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что из-за позиции Венгрии в понедельник, 23 февраля, маловероятно достижение соглашения о новом пакете санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня прогресса не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса", - отметила Каллас.

Венгрия блокирует санкции из-за "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

Из-за этого Венгрия блокирует согласованный ЕС кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекратились 27 января из-за повреждения трубопровода в результате атаки РФ. Украина предложила ЕС альтернативные маршруты транзита.

Что предусматривает 20-й пакет санкций

Пакет санкций приурочен к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и включает: