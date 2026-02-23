ЕС не ожидает согласования 20-го пакета санкций против РФ, - Каллас
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что из-за позиции Венгрии в понедельник, 23 февраля, маловероятно достижение соглашения о новом пакете санкций против России.
"Сегодня прогресса не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса", - отметила Каллас.
Венгрия блокирует санкции из-за "Дружбы"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
Из-за этого Венгрия блокирует согласованный ЕС кредит на 90 миллиардов евро для Украины.
Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекратились 27 января из-за повреждения трубопровода в результате атаки РФ. Украина предложила ЕС альтернативные маршруты транзита.
Что предусматривает 20-й пакет санкций
Пакет санкций приурочен к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и включает:
Теневой флот РФ – предложение внести в санкционный список еще 43 судна, а также запрет на техническое обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов.
Банковская система РФ – под ограничения попали 20 региональных банков, криптовалюты, компании и платформы, используемые для обхода санкций. Меры также коснутся банков в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле санкционными товарами.
Экспорт и импорт – усиление ограничений на некоторые товары.
