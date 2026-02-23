РУС
Новости Санкции ЕС против России
ЕС не ожидает согласования 20-го пакета санкций против РФ, - Каллас

Каллас сомневается в достижении консенсуса по 20-му пакету санкций

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что из-за позиции Венгрии в понедельник, 23 февраля, маловероятно достижение соглашения о новом пакете санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня прогресса не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса", - отметила Каллас.

Венгрия блокирует санкции из-за "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

Из-за этого Венгрия блокирует согласованный ЕС кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекратились 27 января из-за повреждения трубопровода в результате атаки РФ. Украина предложила ЕС альтернативные маршруты транзита.

Что предусматривает 20-й пакет санкций

Пакет санкций приурочен к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и включает:

  1. Теневой флот РФ – предложение внести в санкционный список еще 43 судна, а также запрет на техническое обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов.

  2. Банковская система РФ – под ограничения попали 20 региональных банков, криптовалюты, компании и платформы, используемые для обхода санкций. Меры также коснутся банков в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле санкционными товарами.

  3. Экспорт и импорт – усиление ограничений на некоторые товары.

Венгрия (786) санкции (1929) Каллас Кая (297)
От вам і гаранти безпеки і 800млрд на процвітання. Зате вже тут слюні випустили і кармани аж до колін під гроші пошили
23.02.2026 11:02 Ответить
Европа, вам не кажется что нужно что то менять? Когда существует какое то формальное объединение 30 участников, и общее их решение можно обнулить позицией только одного - это НЕНОРМАЛЬНО. Достаточно купить одну дешевую венгерскую старую шлюху чтобы парализовать все политические решение Европы. Может быть пора принимать какие то меры, например голосованием 2\3 для принятия решения?
23.02.2026 11:04 Ответить
А якщо на вас нападуть а мадярири будуть проти захисту. Що тоді??? ЄС сів сракою в калюжі і т.д.
23.02.2026 11:45 Ответить
очень сильная структура, в которой иждевенец блокирует решения доноров ...
23.02.2026 11:50 Ответить
Чергова відмазка від ЄС в обличчі Орбана, якщо дійсно хотіли б вирішити це питання вже знайшли рішення в подоланні Вето різних країн 😡...
23.02.2026 12:00 Ответить
Сьогодні прогресу не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання", - зазначила Каллас. З ЄС В УКРАЇНИ ПРОГРЕСУ НЕ БУДЕ.ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ "ПРОГРЕСИВНИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ ХОЛУЇВ В ЄС МАДЯРІВ І СЛОВАКІВ"
23.02.2026 12:05 Ответить
тобто, дотаційний орбан, ********* ЄС як хоче. правильно?
23.02.2026 12:58 Ответить
 
 