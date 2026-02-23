УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13338 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
1 548 7

ЄС не очікує узгодження 20-го пакета санкцій проти РФ, - Каллас

Каллас сумнівається у досягненні консенсусу щодо 20-го пакета санкцій

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що через позицію Угорщини в понеділок, 23 лютого, малоймовірно буде досягнуто угоди щодо нового пакета санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні прогресу не буде, але ми обов’язково наполягатимемо на розв’язанні цього питання", - зазначила Каллас.

Угорщина блокує санкції через "Дружбу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба".

Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро для України.

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини припинилися 27 січня через пошкодження на трубопроводі внаслідок атаки РФ. Україна запропонувала ЄС альтернативні маршрути транзиту.

Що передбачає 20-й пакет санкцій

Пакет санкцій приурочений до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну та включає:

  1. Тіньовий флот РФ – пропозиція внести до санкційного списку ще 43 судна, а також заборони на технічне обслуговування СПГ-танкерів і криголамів.

  2. Банківська система РФ – під обмеження потрапили 20 регіональних банків, криптовалюти, компанії та платформи, що використовуються для обходу санкцій. Заходи також торкнуться банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

  3. Експорт та імпорт – посилення обмежень на деякі товари.

Автор: 

Угорщина (2995) санкції (13193) Каллас Кая (518)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От вам і гаранти безпеки і 800млрд на процвітання. Зате вже тут слюні випустили і кармани аж до колін під гроші пошили
показати весь коментар
23.02.2026 11:02 Відповісти
Европа, вам не кажется что нужно что то менять? Когда существует какое то формальное объединение 30 участников, и общее их решение можно обнулить позицией только одного - это НЕНОРМАЛЬНО. Достаточно купить одну дешевую венгерскую старую шлюху чтобы парализовать все политические решение Европы. Может быть пора принимать какие то меры, например голосованием 2\3 для принятия решения?
показати весь коментар
23.02.2026 11:04 Відповісти
А якщо на вас нападуть а мадярири будуть проти захисту. Що тоді??? ЄС сів сракою в калюжі і т.д.
показати весь коментар
23.02.2026 11:45 Відповісти
очень сильная структура, в которой иждевенец блокирует решения доноров ...
показати весь коментар
23.02.2026 11:50 Відповісти
Чергова відмазка від ЄС в обличчі Орбана, якщо дійсно хотіли б вирішити це питання вже знайшли рішення в подоланні Вето різних країн 😡...
показати весь коментар
23.02.2026 12:00 Відповісти
Сьогодні прогресу не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання", - зазначила Каллас. З ЄС В УКРАЇНИ ПРОГРЕСУ НЕ БУДЕ.ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ "ПРОГРЕСИВНИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ ХОЛУЇВ В ЄС МАДЯРІВ І СЛОВАКІВ"
показати весь коментар
23.02.2026 12:05 Відповісти
тобто, дотаційний орбан, ********* ЄС як хоче. правильно?
показати весь коментар
23.02.2026 12:58 Відповісти
 
 