ЄС не очікує узгодження 20-го пакета санкцій проти РФ, - Каллас
Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що через позицію Угорщини в понеділок, 23 лютого, малоймовірно буде досягнуто угоди щодо нового пакета санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні прогресу не буде, але ми обов’язково наполягатимемо на розв’язанні цього питання", - зазначила Каллас.
Угорщина блокує санкції через "Дружбу"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба".
Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро для України.
Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини припинилися 27 січня через пошкодження на трубопроводі внаслідок атаки РФ. Україна запропонувала ЄС альтернативні маршрути транзиту.
Що передбачає 20-й пакет санкцій
Пакет санкцій приурочений до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну та включає:
Тіньовий флот РФ – пропозиція внести до санкційного списку ще 43 судна, а також заборони на технічне обслуговування СПГ-танкерів і криголамів.
Банківська система РФ – під обмеження потрапили 20 регіональних банків, криптовалюти, компанії та платформи, що використовуються для обходу санкцій. Заходи також торкнуться банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.
Експорт та імпорт – посилення обмежень на деякі товари.
