Каллас про зустріч Зеленського та Путіна: Не поділяю оптимізму Віткоффа

Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала слова спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо можливості проведення зустрічі президента Зеленського та російського диктатора Путіна найближчими тижнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

"Я не поділяю цього оптимізму, оскільки перемовники з російського боку не є справді серйозними та не бажають говорити про щось політичне. Ми бачили великий тиск на Україну, щоб вона поступилася та відмовилася від того, від чого вона не готова відмовитися, але це не принесе тривалого миру. Тому я не така оптимістична щодо того, що ми побачимо результати в найближчі тижні та місяці", - зазначила вона.

Каллас вважає, що варто тиснути на Росію, оскільки саме вона є агресором.

"І якщо ми хочемо, щоб ця війна припинилася і не продовжувалася, нам також потрібно побачити поступки з російського боку", - пояснила висока представниця ЄС.

На запитання, чи ЄС з'ясував, хто матиме мандат на переговори з Росією від його імені, вона відповіла: "Важливіше, ніж те, хто розмовляє з Росією, - це те, про що ми хочемо з ними говорити".

За її словами, потрібно побачити, що той, хто веде переговори з Росією, чи то на двосторонній основі, чи як представник Європи, повинен ставити питання про те, чим Росія готова поступитися.

"Якщо ви просите багато, ви отримаєте мало, якщо ви просите мало, ви нічого не отримаєте, а якщо ви нічого не просите, ви заплатите зверху", - підсумувала вона.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

