Захід має стримувати Росію, а не догоджати Путіну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери повинні зосередитися на стримуванні РФ, адже Путін не збирається добровільно припиняти війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.

"Моя думка: вони повинні зупиняти росіян, а не намагатися їм догодити. Тому що вони все одно будуть брехати. Вони дбають лише про себе та свої власні інтереси", - наголосив президент України.

Та додав, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати цю війну, проте "не хоче – не означає, що не зробить" під тиском. За словами президента, Путін уже розпочав Третю світову війну, а Україна наразі запобігає її переростанню у повномасштабний глобальний конфлікт.

Територіальних поступок не буде

Зеленський також відкинув пропозиції щодо територіальних поступок заради тимчасового перемирʼя. Він пояснив, що відступ із решти територій Донецької області призведе до розколу в українському суспільстві та залишить сотні тисяч людей напризволяще.

"Я не розглядаю це просто як землю, або не лише як це. Я бачу це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що цей відступ розділив би наше суспільство", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна розраховує на довгострокові гарантії безпеки від США, які мають бути закріплені на рівні Конгресу, а не залежати лише від особистої позиції окремого президента.

