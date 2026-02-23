1 614 16

Захід має стримувати Росію, а не догоджати Путіну, - Зеленський

Путін не зупиниться сам": Зеленський звернувся до Заходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери повинні зосередитися на стримуванні РФ, адже Путін не збирається добровільно припиняти війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.

"Моя думка: вони повинні зупиняти росіян, а не намагатися їм догодити. Тому що вони все одно будуть брехати. Вони дбають лише про себе та свої власні інтереси", - наголосив президент України.

Та додав,  що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати цю війну, проте "не хоче – не означає, що не зробить" під тиском. За словами президента, Путін уже розпочав Третю світову війну, а Україна наразі запобігає її переростанню у повномасштабний глобальний конфлікт.

Територіальних поступок не буде

Зеленський також відкинув пропозиції щодо територіальних поступок заради тимчасового перемирʼя. Він пояснив, що відступ із решти територій Донецької області призведе до розколу в українському суспільстві та залишить сотні тисяч людей напризволяще.

"Я не розглядаю це просто як землю, або не лише як це. Я бачу це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що цей відступ розділив би наше суспільство", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна розраховує на довгострокові гарантії безпеки від США, які мають бути закріплені на рівні Конгресу, а не залежати лише від особистої позиції окремого президента.

Топ коментарі
+14
Ну ВОНО не може, щоб черговий раз не плюнути смачно в Захід, завдяки якому Ненька досі ще існує і де в ЛІДОРА та його посіпак є велика нерухомість та жирні рахунки завдяки мародерству західних грошей!
23.02.2026 07:22 Відповісти
+13
Геть зеленого мудака!
23.02.2026 07:41 Відповісти
+12
Потужно, дуже потужно. Сам догадався, чи написали?
23.02.2026 07:20 Відповісти
Відповідай , за свої догоджання : закриття ракетних програм Турчинова -Порошенко, переслідування патріотів , всі розмінування і відводи, призначення кротів і посягодняшнє кришування : ванька Баканов, ермака , татарова, Демченко, ………… бек -офіси деркача під носов СБУ в центрі Киева , " двушечкі на москву" Наумова баканов з ермолаевим прямо зараз заробляють на дронах …………
23.02.2026 07:50 Відповісти
У єрмаків вже гроші закінчуються, що вони таких безграмотних ботів наймають?
23.02.2026 08:25 Відповісти
Який вумний!
23.02.2026 07:57 Відповісти
Рятуй Запоріжжя, козел.
23.02.2026 07:58 Відповісти
Ти всіх до шашликів закликав, коли захід наполегливо тебе попереджав...
23.02.2026 08:15 Відповісти
Даааа,панове українці, невезучі ви якісь!...
23.02.2026 08:18 Відповісти
Воно колись заткне свою смердючу хліборізку? ***, ну де той передоз?
23.02.2026 08:26 Відповісти
Не все так просто , мені здається що дозу хтось контролює .
23.02.2026 08:38 Відповісти
Захід має стримувати, українці воювати, а пейсатий з міндічями і єрмаками буде грабити
23.02.2026 08:27 Відповісти
Захід тобі нічого не винен, довбень
23.02.2026 08:43 Відповісти
Так званий Захід - неоднорідний! Називай прямо тих (на чолі з трампом), хто штовхає Україну до такої капітуляції; а хто допомагає Україні!
23.02.2026 08:55 Відповісти
"... За словами президента, Путін уже розпочав Третю світову війну, а Україна наразі запобігає її переростанню у повномасштабний глобальний конфлікт..." - якщо для нього "стратегія" це "тактика", то можна навіть не коментувати ІІІ Світову і глобальний конфлікт
23.02.2026 09:14 Відповісти
 
 