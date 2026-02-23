РУС
Запад должен сдерживать Россию, а не угождать Путину, - Зеленский

Путин не остановится сам": Зеленский обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры должны сосредоточиться на сдерживании РФ, ведь Путин не собирается добровольно прекращать войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

"Мое мнение: они должны останавливать россиян, а не пытаться им угодить. Потому что они все равно будут лгать. Они заботятся только о себе и своих собственных интересах", - подчеркнул президент Украины.

И добавил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать эту войну, однако "не хочет – не значит, что не сделает" под давлением. По словам президента, Путин уже начал Третью мировую войну, а Украина пока предотвращает ее перерастание в полномасштабный глобальный конфликт.

Территориальных уступок не будет

Зеленский также отверг предложения о территориальных уступках ради временного перемирия. Он пояснил, что отступление с остальных территорий Донецкой области приведет к расколу в украинском обществе и оставит сотни тысяч людей на произвол судьбы.

"Я не рассматриваю это просто как землю, или не только как это. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что это отступление разделило бы наше общество", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на долгосрочные гарантии безопасности от США, которые должны быть закреплены на уровне Конгресса, а не зависеть только от личной позиции отдельного президента.

Зеленский Владимир (10583) путин владимир (16303) США (7070)
Потужно, дуже потужно. Сам догадався, чи написали?
показать весь комментарий
23.02.2026 07:20 Ответить
Ну ВОНО не може, щоб черговий раз не плюнути смачно в Захід, завдяки якому Ненька досі ще існує і де в ЛІДОРА та його посіпак є велика нерухомість та жирні рахунки завдяки мародерству західних грошей!
показать весь комментарий
23.02.2026 07:22 Ответить
Геть зеленого мудака!
показать весь комментарий
23.02.2026 07:41 Ответить
Відповідай , за свої догоджання : закриття ракетних програм Турчинова -Порошенко, переслідування патріотів , всі розмінування і відводи, призначення кротів і посягодняшнє кришування : ванька Баканов, ермака , татарова, Демченко, ………… бек -офіси деркача під носов СБУ в центрі Киева , " двушечкі на москву" Наумова баканов з ермолаевим прямо зараз заробляють на дронах …………
показать весь комментарий
23.02.2026 07:50 Ответить
У єрмаків вже гроші закінчуються, що вони таких безграмотних ботів наймають?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:25 Ответить
Який вумний!
показать весь комментарий
23.02.2026 07:57 Ответить
Рятуй Запоріжжя, козел.
показать весь комментарий
23.02.2026 07:58 Ответить
Ти всіх до шашликів закликав, коли захід наполегливо тебе попереджав...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:15 Ответить
Даааа,панове українці, невезучі ви якісь!...
показать весь комментарий
23.02.2026 08:18 Ответить
Воно колись заткне свою смердючу хліборізку? ***, ну де той передоз?
показать весь комментарий
23.02.2026 08:26 Ответить
Не все так просто , мені здається що дозу хтось контролює .
показать весь комментарий
23.02.2026 08:38 Ответить
Захід має стримувати, українці воювати, а пейсатий з міндічями і єрмаками буде грабити
показать весь комментарий
23.02.2026 08:27 Ответить
Захід тобі нічого не винен, довбень
показать весь комментарий
23.02.2026 08:43 Ответить
Так званий Захід - неоднорідний! Називай прямо тих (на чолі з трампом), хто штовхає Україну до такої капітуляції; а хто допомагає Україні!
показать весь комментарий
23.02.2026 08:55 Ответить
"... За словами президента, Путін уже розпочав Третю світову війну, а Україна наразі запобігає її переростанню у повномасштабний глобальний конфлікт..." - якщо для нього "стратегія" це "тактика", то можна навіть не коментувати ІІІ Світову і глобальний конфлікт
показать весь комментарий
23.02.2026 09:14 Ответить
 
 