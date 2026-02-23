Запад должен сдерживать Россию, а не угождать Путину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры должны сосредоточиться на сдерживании РФ, ведь Путин не собирается добровольно прекращать войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

"Мое мнение: они должны останавливать россиян, а не пытаться им угодить. Потому что они все равно будут лгать. Они заботятся только о себе и своих собственных интересах", - подчеркнул президент Украины.

И добавил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать эту войну, однако "не хочет – не значит, что не сделает" под давлением. По словам президента, Путин уже начал Третью мировую войну, а Украина пока предотвращает ее перерастание в полномасштабный глобальный конфликт.

Территориальных уступок не будет

Зеленский также отверг предложения о территориальных уступках ради временного перемирия. Он пояснил, что отступление с остальных территорий Донецкой области приведет к расколу в украинском обществе и оставит сотни тысяч людей на произвол судьбы.

"Я не рассматриваю это просто как землю, или не только как это. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что это отступление разделило бы наше общество", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на долгосрочные гарантии безопасности от США, которые должны быть закреплены на уровне Конгресса, а не зависеть только от личной позиции отдельного президента.

