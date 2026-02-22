Зеленский о теракте во Львове: Организация теракта - российская, есть данные разведки, что РФ планирует и в дальнейшем такие нападения
Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Погибла полицейская, 25 человек ранены
"Сегодня было несколько докладов МВД - министра Игоря Клименко, других правоохранителей - по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать - это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни", - сказал глава государства.
Он отметил, что обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты, по словам президента, уже есть.
Исполнители завербованы через Телеграм
"Исполнители были завербованы через Телеграму. Организация теракта - российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу", - сказал Зеленский.
Президент поручил проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления.
"Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", - подчеркнул глава государства.
РФ собирается и дальше совершать нападения
Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".
"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жители Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
Бо коли позаминулим літом вбили пані Фаріон , в минулим літом вбили пана Парубія, то Сонцесяйний так не реагував, хоча ці дві постаті були знакові ... особливо Парубій, з якого міг бути непоганий тимчасовий Президент ( на кшталт Турчинова2014 ) як спікер Верховної Ради в разі звільнення України від БІДОНОСЦЯ ... може тому Парубія і прибрали?
Щоб це констатувати, достатньо отримати телефони виконавців.
Щонайменше одну спіймали, і телефон певно вилучили.
Звісно, будете казати, що все - підробка, нічого там на телефоні не було, товаріщ начальнік дєло шьйот.
Які, звісно, ви назвете підробкою.
Щоб це стверджувати, треба докази мати. Листування на телефоні.
Ви скажете, звісно, що ніякого листування насправді немає, все вигадка зєлєних, щоб прикрити власний злочин і повісити собак на безневинну бомжиху.
Надання допомоги: Сприяння іноземній державі/організації в підривній діяльності проти України (інформаційна, фінансова, логістична допомога).
Волкі позорниє, дєло шьете! Експєртізи поддєлани! Свідєтєлі куплєни! На відєозапісі какой-то фраєр, на мєня похожій! Нє я ето, нє я, вєк волі нє відать!
Дікатутра, хужє чєм КНДР, і разруха хужє Габона.
Мир вообще несправедлив, но это не повод опускать руки....
Навіщо ви мені тулете цю ***** чекіську?!