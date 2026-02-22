РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Теракты в Украине
3 152 67

Зеленский о теракте во Львове: Организация теракта - российская, есть данные разведки, что РФ планирует и в дальнейшем такие нападения

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибла полицейская, 25 человек ранены 

"Сегодня было несколько докладов МВД - министра Игоря Клименко, других правоохранителей - по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать - это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни", - сказал глава государства.

Он отметил, что обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты, по словам президента, уже есть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Есть все основания полагать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Исполнители завербованы через Телеграм 

"Исполнители были завербованы через Телеграму. Организация теракта - российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу", - сказал Зеленский.

Президент поручил проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления.

"Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", - подчеркнул глава государства.

РФ собирается и дальше совершать нападения

Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После теракта во Львове задержаны несколько человек, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жители Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент закладки взрывчатки в мусорный бак во Львове и задержание подозреваемой. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (10565) Львов (369) теракт (257) Telegram (60) Львовская область (477) Львовский район (172)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А це вже дуже цікаво.Слідство закінчилось?Оперативність вражає.Схоже на криваву постанову
показать весь комментарий
22.02.2026 20:37 Ответить
+19
Все як на росії. Вождь за допомогою терактів буде холопів в стойлі тримати
показать весь комментарий
22.02.2026 20:52 Ответить
+14
А де були дані розвідки про планування цього конкретного теракту у Львові? Невже в окопі у дєрьмака? А він не встиг повідомити тому що відбивав атаку кацапні під Покровськом? Бубачка...ти просто підарас.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Галичина ''зелених' вишвирне геть разом з їх Вождьом. То вони можуть в Одесі побикувати. Навіть Київ не потягнуть, бо більшість за Кличко. А галичани добре роздивилися, хто такий Голобородько і його оточення.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:41 Ответить
Чего до сих пор не выкинула?
показать весь комментарий
22.02.2026 20:56 Ответить
Текст написаний для зеленського по дебільному, як казав допа гепі!!
Зеленський «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
показать весь комментарий
22.02.2026 21:03 Ответить
Судячи по тому, як оперативно збудився Найвеличніший, щось тут каламутне з цим терактом ... якось своєчасно він відбувся.

Бо коли позаминулим літом вбили пані Фаріон , в минулим літом вбили пана Парубія, то Сонцесяйний так не реагував, хоча ці дві постаті були знакові ... особливо Парубій, з якого міг бути непоганий тимчасовий Президент ( на кшталт Турчинова2014 ) як спікер Верховної Ради в разі звільнення України від БІДОНОСЦЯ ... може тому Парубія і прибрали?
показать весь комментарий
22.02.2026 21:07 Ответить
Двадцять п'ять поранених, подвійний вибух - це не щось там ординарне.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:15 Ответить
То для українців ті постаті були й залишаються знаковими. А для шмуля квартального - вороги.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:41 Ответить
Зараз русня вам лайків накидає. Вони це зараз педалять як "внутрєнніє разборкі власті", "мєсть братков" і навіть як "отвєтку за бєспрєдєл ТЦК".
показать весь комментарий
22.02.2026 20:45 Ответить
Буду свідомим, та видалю. ( Хоча я проти Зеленського)
показать весь комментарий
22.02.2026 21:00 Ответить
А це вже дуже цікаво.Слідство закінчилось?Оперативність вражає.Схоже на криваву постанову
показать весь комментарий
22.02.2026 20:37 Ответить
Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
Щоб це констатувати, достатньо отримати телефони виконавців.
Щонайменше одну спіймали, і телефон певно вилучили.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:44 Ответить
На відео не зрозуміло,чи залишила бомжиха вибухівку,бо воно обрізане
показать весь комментарий
22.02.2026 20:49 Ответить
Якщо на телефоні знайшли листування, то навіть без виконання теракту це вже замах.
Звісно, будете казати, що все - підробка, нічого там на телефоні не було, товаріщ начальнік дєло шьйот.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:59 Ответить
Було б відео повне,прийшла-залишила-пішла не виникало б і питань
показать весь комментарий
22.02.2026 21:04 Ответить
Крім відео є інші докази.
Які, звісно, ви назвете підробкою.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:05 Ответить
Моя версія,що вибухівка була до бомжихи закладена,а бомжиху для справи використали
показать весь комментарий
22.02.2026 21:09 Ответить
Виконавці були завербовані через телеграм.
Щоб це стверджувати, треба докази мати. Листування на телефоні.
Ви скажете, звісно, що ніякого листування насправді немає, все вигадка зєлєних, щоб прикрити власний злочин і повісити собак на безневинну бомжиху.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:11 Ответить
На рахунок листування ніяких сумнівів,а на рахунок вибухівки якось непереконливо.Відео потрібне з другим хронометражем,щоб не виникало питань
показать весь комментарий
22.02.2026 21:15 Ответить
Звісно це так і залишиться загадкою.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:17 Ответить
Навіть якщо заклала не вона. Якщо вона заклала інший, слабший заряд. Або взагалі нічого не закладала. Факт листування і згоди виконувати вказівки ворожої спецслужби - це вже державна зрада. Стаття 111 УК,

Надання допомоги: Сприяння іноземній державі/організації в підривній діяльності проти України (інформаційна, фінансова, логістична допомога).
показать весь комментарий
22.02.2026 21:21 Ответить
Я ж її не виправдовую .Маю думку,що там причетна не тільки вона
показать весь комментарий
22.02.2026 21:23 Ответить
Бомжихою прикрили другого виконавця
показать весь комментарий
22.02.2026 21:27 Ответить
Сказав же зєля, що виконавці. Не один виконавець, тобто.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:39 Ответить
Ти ж розумієш, що коли отримують телефон, як ти кажеш, то знайдуть там все що потрібно.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:59 Ответить
От-от, я ж що вище написав.
Волкі позорниє, дєло шьете! Експєртізи поддєлани! Свідєтєлі куплєни! На відєозапісі какой-то фраєр, на мєня похожій! Нє я ето, нє я, вєк волі нє відать!
показать весь комментарий
22.02.2026 21:01 Ответить
Співчуваю. Ти ще й досі не зрозумів на що квартальні утирки перетворили країну...
показать весь комментарий
22.02.2026 21:07 Ответить
Розуміти недостатньо, треба розуміти правільно.
Дікатутра, хужє чєм КНДР, і разруха хужє Габона.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:09 Ответить
І 73% тобі подібних із задоволенням жеруть люту дичь від ОПи. Добре, успіхів тобі.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:13 Ответить
Тобто, проти написаного курсивом ви нічого не маєте.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:13 Ответить
Дитинко, для тебе це гра напевно? Ну то грайся. На тебе чекає багато сюрпризів в майбутньому. На цьому все. Хай щастить.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:17 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 21:22 Ответить
Вдумайтесь хто у нас при владі.Для того щоб інформаційно перебити інтервю Залужного,принесли в жертву молодих хлопців і дівчат.Тепер ви вже про Залужного не говорите,правда?А я все думав-А якою подією ви переб'єте інтервю Залужного?От Україна і має вже свій ,,Рязанский сахар,,
показать весь комментарий
23.02.2026 09:46 Ответить
Парабеллум змастив?
показать весь комментарий
22.02.2026 20:40 Ответить
Президент доручив пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини? Серьезно? Ну і яким чином він збирається це зробити? Скаже потужно ну-ну-ну ! І погрозить пальчиком? Відповідь сама лежить на поверхні на фоні того що цих злодіів не лякає і не зупиняє ступінь і вид покарання. Вони для них є прийнятними..... А якщо так, то вже мабуть таки настав час щось з цим робити , чи не так? Вже майже п'ятий рік іде Екзистенційна війна, а наше суспільство і керівництво краіни ще якось ще й досі не збагнуло що це конфлікт, у якому на кону стоїть саме існування держави, нації або народу. Для України це боротьба за виживання проти агресії росії, і тому такий підхід ,,у білих рукавичках''- дотримання законів і процедур мирного часу , і м'ягке покарання щодо внутрішніх ворогів, є неефективним або навіть самогубним., Бо як бачимо ця навала внутрішніх зрадників- інформаторів, корегувальників, шпигунів, паліів, підривників не зменшується. Жодного дня вже не минає без новин про них.....І це тільки про тих, яких виявили і спіймали....А скільки іх ще й досі десь бігає....Чому британці вже в перший рік Другоі Світовоі війни зрозуміли всю небезпеку цієі загрози, і негайно внесли зміни до законодавства і ввели смертну кару як покарання за такий злочин.? І коли там ловили такого місцевого шпигуна чи диверсанта (а там як не дивно теж було багато прихильників ницистськоі ідеологіі) - його вішали. Мало того, виконати вирок і власноруч його мав повісити хтось з його найближчих родичів : мати, батько або дружина.... Якщо родич відмовлявся-вішали обох... І це таки дієво працювало....Треба й нам вже давно змінювати й наше законодавство під реаліі війни, а не займатися сухою констатацією і фіксацією фактів і виданням пустих і голосних вказівок і безглуздих роспоряджень, бо інакше нам цю навалу внутрішніх ворогів просто не зупинити і не перемогти....
показать весь комментарий
22.02.2026 20:49 Ответить
Всех неугодных власти расстреляют, записав их в шпионы. Плебсу покажут якобы переписку в телеге, и плебс будет аплодировать власти. В Украине и так совок, а будет совок 37-го.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:55 Ответить
Я понимаю всю важность защиты гражданских прав.Я разделяю твою тревогу по поводу прозрачности судебной системы. История действительно знает примеры, когда законы использовались против неугодных. Именно поэтому любые изменения в Уголовный кодекс должны сопровождаться усилением независимого судебного контроля и участия общественности. Мягкость наказания для тех, кто наводит ракеты на жилые дома или подрывает критическую инфраструктуру, ведет к гораздо большему количеству жертв, чем гипотетическая ошибка или предвзятость суда.Когда информатор передает координаты школы или ТЭЦ, или организовывает терракт-он становится соучастником массового убийства. Мы обсуждаем не наказание за критику власти, а наказание за конкретные действия, которые приводят к реальным смертям здесь и сейчас.Современное право (в отличие от ,,совка'') требует неопровержимых доказательств: видеозаписей, фиксации передачи денег, экспертиз взрывчатых веществ. ,,Неугодный власти" - это тот, кто пишет критические посты. "Диверсант" - это тот, у кого в руках канистра у релейного шкафа или самодельная бомба и переписка с куратором о выплате за координаты ПВО. Наша задача - сделать так, чтобы закон четко разделял эти понятия, а не отказываться от защиты страны из-за страха. Даже если мы и не вводим смертную казнь из-за рисков судебной ошибки или требований ЕС, наказание должно быть максимально суровым - например, пожизненное без амнистии. Это не "совок", это защита общества от тех, кто сознательно работает на уничтожение этого общества.Сегодняшняя цифровая криминалистика - это не просто скриншот. Это метаданные, привязка к сотам связи, финансовые следы (криптовалюта или переводы), показания свидетелей. Мы живем в эпоху прозрачных данных, и задача защиты - требовать открытых судебных процессов, чтобы каждый мог видеть доказательства.Я понимаю твой страх перед репрессиями, но давай разделять: критику власти, которая должна быть свободной, и работу на врага, которая убивает наших людей. Когда из-за наводчика или террориста-самоучки гибнут десятки гражданских, государство обязано карать максимально жестко. Вопрос не в "совке", а в праве общества на самооборону. Давай обсуждать не то, как "закрыть глаза" на диверсии, а то, как сделать суд честным и более жестким, а доказательства - неоспоримыми......
показать весь комментарий
22.02.2026 21:49 Ответить
Наивный вы человек. Какое правосудие в Украине. Убивших при свидетелях отмазывают, а укравших поесть садят лет на 5-7.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:35 Ответить
Если ничего не ждать, то и разочаровываться не придется, удобная позиция...
Мир вообще несправедлив, но это не повод опускать руки....
показать весь комментарий
22.02.2026 23:28 Ответить
Все як на росії. Вождь за допомогою терактів буде холопів в стойлі тримати
показать весь комментарий
22.02.2026 20:52 Ответить
Та не можливо через телеграм підготувати теракт такого рівня, подвійний вибух, підігнаний по часу, ще й якоюсь продавчинею з базару. Як готують через телеграм вибухи різні тьотки ми всі бачили вже декілька років, кинула де попало пакет, а як не встигла - то вибухнула разом з ним.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:54 Ответить
А де були дані розвідки про планування цього конкретного теракту у Львові? Невже в окопі у дєрьмака? А він не встиг повідомити тому що відбивав атаку кацапні під Покровськом? Бубачка...ти просто підарас.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:00 Ответить
А не було. А відсьогодні як почали розвідувати, і відразу геть усе розвідали!
показать весь комментарий
22.02.2026 21:03 Ответить
І про все це "попереджає" безтолкове чмо, яке винне у загибелі десятків, якщо не тисяч, бо злочинно проігнорувало багатомісячні попередження розвідок світу про війну та закликало до спокою і готуватись до шашликів.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:04 Ответить
надо валить все
показать весь комментарий
22.02.2026 21:12 Ответить
Пока ***** живёт оно будет убивать украинцев, даже если подпишет мирный договор, все равно будет делать террористические акты, потому шо *****!!!
показать весь комментарий
22.02.2026 21:37 Ответить
Всі новини живуть 1-3 дні, це закон, аксіома. Але, щоб зробити з ************ теракту, разанський сахар проти інтерв'ю залежного, і звинуватити Зе в убивстві своїх граждан, щоб забути інтерв'ю!!! То це ********** штучки!!!
Навіщо ви мені тулете цю ***** чекіську?!
показать весь комментарий
23.02.2026 09:42 Ответить
Аваков повернувся?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:13 Ответить
Консультує...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:25 Ответить
Вони думають, що ми повіримо , що це був теракт ? Чи вони до чогось готуються , і заздалегідь під цей "теракт " , хочуть нас обмежити в правах на свободу слова , мітинги , іі.... ? Схоже на то .
показать весь комментарий
22.02.2026 22:44 Ответить
Щось таке роздуте... Скільки читаю про тих, хто хоче заробити з того телєграма, навіть підлітки підривають, а такого розголосу...Навіть верещучка десь вилізла. На Фаріон і Парубія такої реакції не було. А це ж теракти. Щось занадто.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:00 Ответить
так це ж уже було... але якщо теракт до чого тут мвс ,підслідність то не іхня - знову постанова 95 кварталу - неувязочка та й реклама для руки москви - одна баба 25 ментів поклала де ж іх стільки взялося на пограбування однієі крамнички в 1 год ночі? щось тут не те ...
показать весь комментарий
23.02.2026 00:18 Ответить
Тк би ти паскуда коментував мородерство,зраду своїх друзів,яких ти мразота напризначав.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:11 Ответить
Вдумайтесь хто у нас при владі.Для того щоб інформаційно перебити інтервю Залужного,принесли в жертву молодих хлопців і дівчат.Тепер ви вже про Залужного не говорите,правда?А я все думав-А якою подією ви переб'єте інтервю Залужного?От Україна і має вже свій ,,Рязанский сахар,,
показать весь комментарий
23.02.2026 08:57 Ответить
Воювати під керівництвом банди мародерів зеленського- це самовбивство.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:02 Ответить
 
 