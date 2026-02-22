Зеленский о теракте во Львове: Организация теракта - российская, есть данные разведки, что РФ планирует и в дальнейшем такие нападения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Погибла полицейская, 25 человек ранены

"Сегодня было несколько докладов МВД - министра Игоря Клименко, других правоохранителей - по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать - это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни", - сказал глава государства.

Он отметил, что обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты, по словам президента, уже есть.

Исполнители завербованы через Телеграм

"Исполнители были завербованы через Телеграму. Организация теракта - российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу", - сказал Зеленский.

Президент поручил проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления.

"Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", - подчеркнул глава государства.

РФ собирается и дальше совершать нападения

Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, некоторые в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жители Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

