Момент закладки взрывчатки в мусорный бак во Львове и задержание подозреваемой. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано закладку бомбы в мусорный бак во Львове 33-летней женщиной, подозреваемой в терроризме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, подозреваемая оказалась жительницей Ривненской области.

Ее задержали в приграничной зоне города Старый Самбор.

Следствие установило, что теракт готовился по указанию российских спецслужб.

Также отмечалось, что женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Детали

"Полиция совместно с СБУ задержали предполагаемую подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Полицейские каждый день и каждую ночь выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них - главная задача.

Благодарен всей команде правоохранителей, которая работает над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за содеянное", - сообщает глава МВД Игорь Клименко в телеграм-канале.

+24
Клименко «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
22.02.2026 15:50 Ответить
+20
такому непотребу тільки смертна кара)))
22.02.2026 15:17 Ответить
+20
Так співпало, що камера навпроти смітника. І проїжджаюче авто не налякало "терористикиню"🤔
22.02.2026 15:21 Ответить
Жахливо те, що при наявності стількох камер, відео з яких повинні моніторити й відслідковувати подібні речі, коли закладається в урни схожі речі, людей на вулицях правоохоронців все рівно відбуваються такі речі. Навіть не уявляю що вона могла приперти туди більші заряди й вони спрацювали, де контрдиверсійна робота, чим взагалі там займалися відповідні служби, нехай розкажуть.
23.02.2026 15:09 Ответить
