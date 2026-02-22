Момент закладки взрывчатки в мусорный бак во Львове и задержание подозреваемой. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано закладку бомбы в мусорный бак во Львове 33-летней женщиной, подозреваемой в терроризме.
Как сообщал Цензор.НЕТ, подозреваемая оказалась жительницей Ривненской области.
Ее задержали в приграничной зоне города Старый Самбор.
Следствие установило, что теракт готовился по указанию российских спецслужб.
Также отмечалось, что женщине грозит пожизненное лишение свободы.
Детали
"Полиция совместно с СБУ задержали предполагаемую подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.
Полицейские каждый день и каждую ночь выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них - главная задача.
Благодарен всей команде правоохранителей, которая работает над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за содеянное", - сообщает глава МВД Игорь Клименко в телеграм-канале.
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…