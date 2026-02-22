Момент закладки взрывчатки в мусорный бак во Львове и задержание подозреваемой. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано закладку бомбы в мусорный бак во Львове 33-летней женщиной, подозреваемой в терроризме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, подозреваемая оказалась жительницей Ривненской области.

Ее задержали в приграничной зоне города Старый Самбор.

Следствие установило, что теракт готовился по указанию российских спецслужб.

Также отмечалось, что женщине грозит пожизненное лишение свободы.

"Полиция совместно с СБУ задержали предполагаемую подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Полицейские каждый день и каждую ночь выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них - главная задача.

Благодарен всей команде правоохранителей, которая работает над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за содеянное", - сообщает глава МВД Игорь Клименко в телеграм-канале.

