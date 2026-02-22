РУС
Взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте (обновлено)

Взрывы во Львове без воздушной тревоги

В ночь на воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели взрывы. Воздушной тревоги в городе и области не объявляли.

Об этом сообщает "Суспільне.Львів", информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По словам депутата городского совета 8-го созыва Игоря Зинкевича, взрыв произошел возле ТЦ "Магнус".

"Предварительно, взрыв произошел в центре возле Магнуса. Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гари", - написал он в 00:44.

Впоследствии он сообщил, что в 00:43 раздался еще один взрыв.

"Инцидент произошел на улице Госпитальной вблизи ТЦ "Магнус". Среди пострадавших — прибывшие на место взрыва работники полиции, а также, по предварительной информации, военнослужащий Национальной гвардии", - написал Зинкевич в 01:10.

Обновление

В Нацполиции сообщили, что в результате взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители.

"Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции по вызову. На месте работают все профильные службы. Детали со временем", - говорится в сообщении.

Обновление

В 01:41 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о теракте во Львове.

"Львов. Это был теракт. В настоящее время 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы", - написал он.

Дополняется... 

+38
Чим менше у рашистів успіхів на фронтах тим більше пакостей вони будуть робити в тилу. Потрібно готуватися до збільшення терактів і заказних вбивств. Тільки або повні ідіоти або зрадники думають що якщо віддати рашистам дамбас і підписати ''мірну угоду'' то вони відстануть від остальної України. Якраз тоді все тільки почнеться. Ціль рашистів блокувати і відірвати Україну від Європи, що вже роблять Орбан і Фіцо і зробити чорною дірою від якої всі будуть відгороджуватися. Тоді буде вам і 800млрд, і план відбудови, і покращення і процвітання і гарантії безпеки
22.02.2026 01:53 Ответить
+22
Зелений презерватив рулить.
Зняв Малюка поставив якусь шістку на чолі СБУ, результати бачимо у Львові.
22.02.2026 01:31 Ответить
+20
Це війна, біля кожного стовпа СБУшника, нацгвардійця і поліцейського не поставиш . . .
Якби на чолі СБУ архангел Михаїл був би, теракти все одно були б.
Тому не потрібно з будь-якого приводу робити висновки типу "Хто всравсь ? Невістка !"
22.02.2026 01:37 Ответить
Пздц 🤬
22.02.2026 01:26 Ответить
Це наслідки недотримання законів військового періоду. Комендантську годину ніхто не скасовував, але пяний Львів гуляє вночі в центрі якби це був останній день життя. Поліцаї відпочивають після ловлі ухилянтів, військових патрулів немає, хоча на початку війни вони були. Роби що хочеш - ніхто слова не скаже. Мутних і ворожих типів наїхало ціле місто, всюди узка мова. Отака х**ня, малята.
22.02.2026 07:44 Ответить
То є так, приїджають як на якесь шоу, треба розуміти що любий виклик в любий час доби а тим паче вночі потенціаьна загроза, тому що всі кидаються наввипередки на виклик, й цим скористалися терористи, й на жаль це може повторюватися, тому що відсутня елементарна обережність, наявність зброї й впевненості не відміняє під час війни обережності й пильності.
22.02.2026 10:12 Ответить
Зелений презерватив рулить.
Зняв Малюка поставив якусь шістку на чолі СБУ, результати бачимо у Львові.
22.02.2026 01:31 Ответить
Це війна, біля кожного стовпа СБУшника, нацгвардійця і поліцейського не поставиш . . .
Якби на чолі СБУ архангел Михаїл був би, теракти все одно були б.
Тому не потрібно з будь-якого приводу робити висновки типу "Хто всравсь ? Невістка !"
22.02.2026 01:37 Ответить
І взагалі, такі служби як СБУ не можуть залежати від професіоналізму однієї людини. Не голова ж СБУ всюди бігає . . . Малюк пішов, прийшов його зам чи перший зам (тобто його ж по суті команда), решта персоналу залишилися на місцях - і ?
22.02.2026 01:38 Ответить
А вам не видно що залежать ?
22.02.2026 09:19 Ответить
Саме тому завод з крупнокаліберних набоїв фсбу прикрило??
22.02.2026 04:36 Ответить
Ти звідки знаєш державні таємниці?
22.02.2026 05:56 Ответить
А якби Президентом був ... , то було би те ж саме?
22.02.2026 08:10 Ответить
Та да, при Малюку такого ж не було...
22.02.2026 01:49 Ответить
Треба московію офіційно визнати терористичною країною.
22.02.2026 01:49 Ответить
Європа пустила рашистських терористів які воювали в Україні і вбивали людей на олімпіаду. І цьому є докази. А ви про те щоб Європа визнала рашистів терористами.
22.02.2026 03:52 Ответить
Чим менше у рашистів успіхів на фронтах тим більше пакостей вони будуть робити в тилу. Потрібно готуватися до збільшення терактів і заказних вбивств. Тільки або повні ідіоти або зрадники думають що якщо віддати рашистам дамбас і підписати ''мірну угоду'' то вони відстануть від остальної України. Якраз тоді все тільки почнеться. Ціль рашистів блокувати і відірвати Україну від Європи, що вже роблять Орбан і Фіцо і зробити чорною дірою від якої всі будуть відгороджуватися. Тоді буде вам і 800млрд, і план відбудови, і покращення і процвітання і гарантії безпеки
22.02.2026 01:53 Ответить
Ще рано робити висновки стосовно вини мацковитів ... он раніше були вбиті Фаріон та Парубій і судячи по тому , що розслідування ЗЕоргани спустили на гальмах, то скоріш мацковити до цих вбивст непричетні .
22.02.2026 05:57 Ответить
ОПЗЖ - офіс президента за життя.
22.02.2026 06:26 Ответить
Так-так, іх там нєт, гражданская вайна, із таганрога віднєй.
22.02.2026 06:43 Ответить
До чого тут Таганрог? Пан погано спав? В пана видіння краєвидів Таганрогу?
22.02.2026 06:45 Ответить
І знову нічого кращого, ніж "начепити халат", ви не зробили.
Так далеко не виїдеш.
22.02.2026 06:52 Ответить
Як не Таганрог, так халат!
Я дав свою думку на подію, а пан чомусь заістерив ... сумно.
22.02.2026 07:24 Ответить
Ваши думки "чомусь" постійно збігаються з правільнимі.
А хто не згодний - той чомусь завжди нєправільний, і його треба лєчіть.
Таке вже було. "Каратєльная мєдіціна" називалось. Пан сумує за тими часами, коли критиків можна було назвати божевільними і відправити у відповідне місце?
22.02.2026 07:27 Ответить
Краще "каральна медицина" ніж "каральна мобілізація" ... розміри карання неспівставні!
22.02.2026 08:00 Ответить
А пан знає, скільки у нас осіб "наказано мобілізацієй за інакомисліє", тобто за політичну критику чинної влади?
22.02.2026 08:11 Ответить
ви вже мабуть пройшли каральну медицину ... і як воно , нігде не свирбить ?
22.02.2026 08:13 Ответить
А що ще можна чекати від здичавілої каzапської нечисті.
22.02.2026 02:08 Ответить
22.02.2026 04:25 Ответить
у нас вже чотири роки як ***** хоче знищити з карти світу нашу державу . а де ***** ЗАКОНИ ВОЄННОГО ЧАСУ . ДЕ ВОНИ ??? піймають якусь ідейну *****вську про***** яка наводила ракетні удари або ставила відеокамери щоб парашні спецслужби в реальному часі бачили куди рухається наша техніка --- **** 12 років дають . виготовляють якісь виродки бомби щоб людей повбивати --**** 12 років а якщо уб.ють людей то довічно . а чому ми не можемо прийняти ЗАКОН і до закінчення війни ввести смертну кару для тих тварюк . вчора знову теракт у львові і загинули люди . якщо ЄС буде щось триндіти ми скажемо що як тільки війна закінчиться ми той закон скасуємо . можна видати таємний наказ всім спецслужбам не брати тих виродків живими . французи після звільнення від гітлера вішали своїх ****** які обслуговували німців в борделях . а ми тим істотам 12 - 15 років тюрми і років через 10 повиходять
22.02.2026 07:01 Ответить
Терор має бути на росії але із за нікчемності влади ворог приніс до нас ,ні закрити телеграм канали під час війни ні покарання злочинців яких вербує ворог в умовах війни це має бути смертна кара , а то ніби граются з ними
22.02.2026 07:38 Ответить
Ну це класична схема теракту організованого спецслужбами рфії.
Через оголошення про легкі гроші в ТЕЛЕГРАМ знайшли якогось ждуна, безробітного чи студента, який за гроші мати рідну продасть, надали інструкції і організували теракт.
Питання, скільки ще людей має загинути, перж ніж закриють цей ТЕЛЕГРАМ?
Але влада нехоче цього робити бо через нього їм зручно вести свою пропаганду і вихваляти величного з своїма еффективними топменеджараии...
22.02.2026 08:07 Ответить
 
 