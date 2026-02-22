Взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте (обновлено)

В ночь на воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели взрывы. Воздушной тревоги в городе и области не объявляли.

Первые подробности

По словам депутата городского совета 8-го созыва Игоря Зинкевича, взрыв произошел возле ТЦ "Магнус".

"Предварительно, взрыв произошел в центре возле Магнуса. Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гари", - написал он в 00:44.

Впоследствии он сообщил, что в 00:43 раздался еще один взрыв.

"Инцидент произошел на улице Госпитальной вблизи ТЦ "Магнус". Среди пострадавших — прибывшие на место взрыва работники полиции, а также, по предварительной информации, военнослужащий Национальной гвардии", - написал Зинкевич в 01:10.

Обновление

В Нацполиции сообщили, что в результате взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители.

"Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции по вызову. На месте работают все профильные службы. Детали со временем", - говорится в сообщении.

Обновление

В 01:41 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о теракте во Львове.

"Львов. Это был теракт. В настоящее время 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы", - написал он.

Дополняется...