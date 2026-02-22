Взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте (обновлено)
В ночь на воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели взрывы. Воздушной тревоги в городе и области не объявляли.
Об этом сообщает "Суспільне.Львів", информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По словам депутата городского совета 8-го созыва Игоря Зинкевича, взрыв произошел возле ТЦ "Магнус".
"Предварительно, взрыв произошел в центре возле Магнуса. Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гари", - написал он в 00:44.
Впоследствии он сообщил, что в 00:43 раздался еще один взрыв.
"Инцидент произошел на улице Госпитальной вблизи ТЦ "Магнус". Среди пострадавших — прибывшие на место взрыва работники полиции, а также, по предварительной информации, военнослужащий Национальной гвардии", - написал Зинкевич в 01:10.
Обновление
В Нацполиции сообщили, что в результате взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители.
"Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции по вызову. На месте работают все профильные службы. Детали со временем", - говорится в сообщении.
Обновление
В 01:41 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о теракте во Львове.
"Львов. Это был теракт. В настоящее время 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы", - написал он.
Дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зняв Малюка поставив якусь шістку на чолі СБУ, результати бачимо у Львові.
Якби на чолі СБУ архангел Михаїл був би, теракти все одно були б.
Тому не потрібно з будь-якого приводу робити висновки типу "Хто всравсь ? Невістка !"
Так далеко не виїдеш.
Я дав свою думку на подію, а пан чомусь заістерив ... сумно.
А хто не згодний - той чомусь завжди нєправільний, і його треба лєчіть.
Таке вже було. "Каратєльная мєдіціна" називалось. Пан сумує за тими часами, коли критиків можна було назвати божевільними і відправити у відповідне місце?
Через оголошення про легкі гроші в ТЕЛЕГРАМ знайшли якогось ждуна, безробітного чи студента, який за гроші мати рідну продасть, надали інструкції і організували теракт.
Питання, скільки ще людей має загинути, перж ніж закриють цей ТЕЛЕГРАМ?
Але влада нехоче цього робити бо через нього їм зручно вести свою пропаганду і вихваляти величного з своїма еффективними топменеджараии...