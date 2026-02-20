Готовил двойной теракт на Львовщине: российский агент приговорен к 15 годам за решеткой, - СБУ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил российский агент, которого разоблачили в мае 2025 года во Львовской области.

Об этом сообщает

Подготовка к терактам

Как установило расследование, злоумышленник выполнял заказ РФ и пытался взорвать блокпост и служебный автомобиль Сил обороны в западном регионе Украины.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали агента "на горячем" в гостиничном номере, где он снаряжал самодельные бомбы для запланированных терактов.

По материалам дела, подготовкой взрывов занимался завербованный врагом 33-летний безработный из Днепропетровской области. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки предатель прибыл во Львовскую область, поселился в отеле и забрал из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ). Координаты тайника агент получил через мессенджер от своего куратора из РФ.

Далее он прибыл во временное жилище, чтобы доукомплектовать бомбы мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Установлено, что российские спецслужбы планировали осуществить активацию СВП через удаленный доступ к обоим гаджетам. Для фиксации последствий взрывов агент должен был установить напротив мест запланированных терактов скрытые видеокамеры.

Приговор суда

Во время задержания у злоумышленника изъяты две самодельные бомбы и смартфон, с которого он контактировал с куратором из РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

