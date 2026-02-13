СБУ и Нацполиция обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая готовила новые теракты в Киеве и Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки ФСБ осуществить серию терактов на севере Украины.

По результатам упреждающих действий задержаны две российские агентки, которые изготавливали самодельные бомбы для подрывов в многолюдных местах Киева и Житомира.

Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.

Этих фигуранток рашисты завербовали в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

После вербовки агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств по инструкции российской спецслужбы.

Компоненты для взрывчатки фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали поодиночке, регулярно меняя одежду для конспирации.

После снаряжения СВУ агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленниц, задокументировали их преступления и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.

Во время обысков у задержанных обнаружены компоненты для бомбы, а также смартфоны с доказательствами работы на врага.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении - подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленницы находятся под стражей

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







