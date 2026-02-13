СБУ та Нацполіція знешкодили агентурну мережу ФСБ, яка готувала нові теракти у Києві та Житомирі

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам ФСБ здійснити серію терактів на півночі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За результатами дій на випередження затримано двох російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.

Встановлено, що підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга, що входили до агентурної мережі ФСБ. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва.

Цих фігуранток рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Після вербування агентки отримали від ФСБ гроші на оренду квартири у Житомирі. У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв за інструкцією російської спецслужби.

Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації.

Після спорядження СВП агентки очікували від ФСБ геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисниць, задокументували їхні злочини і затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуків у затриманих виявлено компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенткам про підозру, - готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисниці перебувають під вартою

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ

вонюча руснява ДНК , за 1000 років , любити не навчилася , тільки вбивати ,грабувати ,гвалтувати ,та бути рабами ...
показати весь коментар
13.02.2026 10:44 Відповісти
Тест на ДНК, скоріш за все не проводився і генеалогічне дерево, не вивчалося
показати весь коментар
13.02.2026 10:54 Відповісти
Яке генеологвчне дерево у хробакататко злодій мати курва братка пуцюрело
показати весь коментар
13.02.2026 11:04 Відповісти
тест там на московії нема сенсу проводити ,бо як такої нації русні нема , а визнати ,шо московія тюрма народів не можна , залишиться географічно тільки московська обл,з москваю , та і те, як облцентр татарстана ...
показати весь коментар
13.02.2026 11:12 Відповісти
Кому ви брешете? ВСІ АГЕНТИ ФСБ в уряді - видно що вони всі

- мають громадянства РФ
- туди відправляють гроші
- там їх родичі
- там їх друзі і коханки
показати весь коментар
13.02.2026 10:50 Відповісти
Vsraty Iljasch, idy v dupu vatogoliva potvora raschystska *************!
показати весь коментар
13.02.2026 12:14 Відповісти
А свого власного Вітюка коли вже знешкодите?
І тим більш - Баканова. Чому їх "відпустили до лісу"?
показати весь коментар
13.02.2026 10:55 Відповісти
Повісити цю наволоч зкацаплену, за місцем проживання, прямо перед міськрадою… Утримувати убивць за рахунок їх жертв, це не гуманно!!!
Око за око!!!
показати весь коментар
13.02.2026 11:04 Відповісти
В той час як ворог щоденно свідомо знищує український народ ,так само щоденно затримують бидло яке завербоване рашистами чере телеграм канали ,в наших недоумків не хватає клепки заблокувати телеграм канали які використовує ворог.
показати весь коментар
13.02.2026 11:11 Відповісти
Крепкого майора, в може й не одного треба щоб їх допитати і наказати.
показати весь коментар
13.02.2026 11:17 Відповісти
12 років. Законодавство воюючої країни. У страшній війні на виживання.
показати весь коментар
13.02.2026 11:37 Відповісти
Шана і повага СБУ яка нищить москалів в тилу московії,яка знешкоджує ворогів в середині держави,але є одне велике АЛЕ. Чому немає знищення ворогів України серед "своїх" в лавах СБУ,чому немає затримань і посадок керівників на високих державних посадах в лавахЗСУ,поліції---там їх неміряно Зрадники,приводять до знищення України .До речі --халатність, бездіяльність, непрофесіоналізм-,що приводить до жертв --це також злочин Може СБУ--тут покаже свою роботу,а не ловить стрілочників?
показати весь коментар
13.02.2026 11:55 Відповісти
Які 12 років??? Це ж підготування теракту! Де довічне??? І оце лайно має шанс колись вийти на волю і жити серед українців???
показати весь коментар
13.02.2026 12:35 Відповісти
 
 