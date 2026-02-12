УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8784 відвідувача онлайн
Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink
1 699 15

Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink: СБУ застерегла

СБУ про вербування українців для реєстрації російських Starlink

Служба безпеки України активно протидіє спробам Росії завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink після блокування терміналів по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Методи росіян

Там нагадали, що рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни.

  • Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блокування Starlink у росіян пройшло без системних проблем для ЗСУ на фронті, - Бескрестнов (Флеш)

СБУ попередило про відповідальність

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними й не піддаватися на подібні провокації.

Також там наголосили, що зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink: Краще пізно, ніж ніколи

Автор: 

СБУ (13876) вербування (302) Starlink (346)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ну то зробіть, мля, щоб Старлінк неможливо було зарєєструвати цивільній особі без наявності самого Старлінку, або паспорту від нього у паперовому вигляді!
показати весь коментар
12.02.2026 18:11 Відповісти
+5
Ну так наші почали створювати купу підставних акаунтів і в одну і другу сторону, щоб з один стягувати гроші і отримувати номери старлінків, які потім остаточно блокуються назавжди, і в іншу сторону, щоб ждунів вичисляти...Тому наразі ця схема ворога глохне.
показати весь коментар
12.02.2026 18:08 Відповісти
+5
ще обов'язково треба вести облік тих, хто приймає старлінки для реєстрації, щоб можна було вирахувати тих, хто за хабар заніс серійник до бази
показати весь коментар
12.02.2026 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так наші почали створювати купу підставних акаунтів і в одну і другу сторону, щоб з один стягувати гроші і отримувати номери старлінків, які потім остаточно блокуються назавжди, і в іншу сторону, щоб ждунів вичисляти...Тому наразі ця схема ворога глохне.
показати весь коментар
12.02.2026 18:08 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2026 18:09 Відповісти
Ну то зробіть, мля, щоб Старлінк неможливо було зарєєструвати цивільній особі без наявності самого Старлінку, або паспорту від нього у паперовому вигляді!
показати весь коментар
12.02.2026 18:11 Відповісти
ще обов'язково треба вести облік тих, хто приймає старлінки для реєстрації, щоб можна було вирахувати тих, хто за хабар заніс серійник до бази
показати весь коментар
12.02.2026 18:23 Відповісти
" А в тюрьме сейчас ужин - макароны"
показати весь коментар
12.02.2026 18:26 Відповісти
реєструвати ,тільки наявності апарата з серійним номером
показати весь коментар
12.02.2026 18:19 Відповісти
це треба і регістрантів підкупляти
показати весь коментар
12.02.2026 18:25 Відповісти
А у нас зебаранів за кіло гречки достатньо.
показати весь коментар
12.02.2026 18:47 Відповісти
@ (https://x.com/i/status/2021950288945705242 відео з монітору від розвіддрону):
"На опорах ЛЕП в смузі відповідальності 3-го АК ворог масово починає встановлювати Wi-Fi мости та ретранслятори. Ці штуки забезпечують зв'язок."
показати весь коментар
12.02.2026 18:57 Відповісти
фсбу бы так кротам во власти противодейстовала как бабки трясет и видосики делает😎
показати весь коментар
12.02.2026 20:36 Відповісти
Є ще один бік такої регістрації.Коли рідних військовополонених шантажем примушують. Коли батькам обіцяють показати відео де будуть відрізувати руку чи ногу їх дитині вже плювати і на СБУ і на країну .І я їх добре розумію.
показати весь коментар
12.02.2026 20:41 Відповісти
Тим більше, якщо це у таких примусово схопили сина чи племінника по факту з хронічними хворобами а мед.допомоги не надавали - влк у смартфоні за один клік..
показати весь коментар
12.02.2026 22:29 Відповісти
Треба негайно вводити нову статтю в УК про покарання за реєстрацію старлінків для рашистіа - довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.
показати весь коментар
12.02.2026 20:55 Відповісти
Читайте останній абзац.
показати весь коментар
13.02.2026 00:57 Відповісти
 
 