Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink: СБУ застерегла
Служба безпеки України активно протидіє спробам Росії завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink після блокування терміналів по всій лінії фронту.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Методи росіян
Там нагадали, що рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни.
- Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.
СБУ попередило про відповідальність
Служба безпеки України закликає громадян бути пильними й не піддаватися на подібні провокації.
Також там наголосили, що зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
