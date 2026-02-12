РУС
Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
1 583 15

Враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink: СБУ предостерегла

СБУ о вербовке украинцев для регистрации российских Starlink

Служба безопасности Украины активно противодействует попыткам России завербовать украинцев для незаконной регистрации систем Starlink после блокировки терминалов по всей линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

Методы россиян

Там напомнили, что рашисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне.

  • Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.

СБУ предупредило об ответственности

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Также там подчеркнули, что указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ну то зробіть, мля, щоб Старлінк неможливо було зарєєструвати цивільній особі без наявності самого Старлінку, або паспорту від нього у паперовому вигляді!
12.02.2026 18:11 Ответить
Ну так наші почали створювати купу підставних акаунтів і в одну і другу сторону, щоб з один стягувати гроші і отримувати номери старлінків, які потім остаточно блокуються назавжди, і в іншу сторону, щоб ждунів вичисляти...Тому наразі ця схема ворога глохне.
12.02.2026 18:08 Ответить
ще обов'язково треба вести облік тих, хто приймає старлінки для реєстрації, щоб можна було вирахувати тих, хто за хабар заніс серійник до бази
12.02.2026 18:23 Ответить
