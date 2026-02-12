Враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink: СБУ предостерегла

Служба безопасности Украины активно противодействует попыткам России завербовать украинцев для незаконной регистрации систем Starlink после блокировки терминалов по всей линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

Методы россиян

Там напомнили, что рашисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне.

Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.

СБУ предупредило об ответственности

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Также там подчеркнули, что указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

