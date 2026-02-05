Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink: Лучше поздно, чем никогда
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за отключение российских военных от Starlink.
Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, польский министр прокомментировал сообщение о том, что российские военные блогеры сообщают о массовом отключении терминалов Starlink, которыми пользуются войска РФ.
"Лучше поздно, чем никогда. Благодарю, Илон Маск", – написал Сикорский.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.
- В свою очередь американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слинявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ.
- В конце концов, позже Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.
Нужно понимать, чего это стоило Сикорскому