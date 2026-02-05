Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink: Лучше поздно, чем никогда

Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
2 550 21

Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за отключение российских военных от Starlink.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В частности, польский министр прокомментировал сообщение о том, что российские военные блогеры сообщают о массовом отключении терминалов Starlink, которыми пользуются войска РФ.

"Лучше поздно, чем никогда. Благодарю, Илон Маск", – написал Сикорский.

Что предшествовало?

Сикорский Радослав Маск Илон Starlink
Маск відчув себе не тільки потрібним, але й "добрим" і "розуміним"
05.02.2026 20:18 Ответить
Это при том, что Маск недавно назвал Сикорского слюнявым идиотом.
Нужно понимать, чего это стоило Сикорскому
05.02.2026 20:18 Ответить
Це професійний дипломат, а не шут із сауни
05.02.2026 20:40 Ответить
Сикорский как раз шут из сауны.
05.02.2026 20:45 Ответить
"Слюнявый имбецил" назвал Маска военным преступником. Как человек может быть настолько тупым, даже политик.
05.02.2026 20:44 Ответить
Ну так той і подякував як в око плюнув.
05.02.2026 23:48 Ответить
Недоумок. Маск відключив українські старлінки. В рашке він і не працював.
05.02.2026 20:19 Ответить
Ви відстали від життя. Шахеди зі старлінками літали по Україні. Спочатку обмежили швидкість до 90км/год. Шахеди рухались до 180км/год. Тепер відключили не верифіковані(російські).
05.02.2026 21:07 Ответить
Выключили всех.

05.02.2026 21:26 Ответить
Та досить вже Марусю тягати по форуму.
05.02.2026 23:49 Ответить
Просто до того ніхто Маска не просив цього зробити. Усі тіки кидались у нього какашками.
05.02.2026 20:26 Ответить
Міністр Польші вирішує військові проблеми України. А чим займається сталевий Ішак, геймер Фьодоров та клон сівохи Сибіга?
05.02.2026 20:39 Ответить
Якраз Федоров і договорився з Маском. Сікорський просто матюкав Маска.
05.02.2026 21:08 Ответить
3 года договаривался, или просто насрать было? или Умерову было насрать, или разведке, или кому? или не до того было, клепали миллион дронов? или зачем там что-то делать, ведь мирныйплан и відбудова
05.02.2026 23:19 Ответить
Насрать було.
06.02.2026 12:21 Ответить
Не пробачимо маску що він в кінці 22року запропонував передати крим росії і провести на окупованих територіях референдум. Добре що лідер не послухав і українці мають можливість відвойовувати свою землю.
05.02.2026 20:39 Ответить
05.02.2026 20:42 Ответить
То есть а до этого наркоман Маск давал возможность рашистам с помощью Старлинк наводить свои удары по Украине. Кто он Маск после этого??
05.02.2026 22:21 Ответить
 
 