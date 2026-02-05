Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink: Лучше поздно, чем никогда

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за отключение российских военных от Starlink.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В частности, польский министр прокомментировал сообщение о том, что российские военные блогеры сообщают о массовом отключении терминалов Starlink, которыми пользуются войска РФ.

"Лучше поздно, чем никогда. Благодарю, Илон Маск", – написал Сикорский.

Читайте также: Заработала первая очередь "белого списка" Starlink. Терминалы россиян заблокированы, - Федоров

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.

В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.

В свою очередь американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слинявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ.

Читайте также: Регистрация Starlink: Минобороны опубликовало инструкцию, как пройти верификацию

Читайте: Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине, - Федоров