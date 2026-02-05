Генштаб ВСУ подтвердил, что у россиян серьезные проблемы на фронте после блокировки Starlink

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали "Укринформу" и "Лиге" собеседники в Генштабе.

Проблемы в армии РФ

Так, в командовании ВСУ подтвердили, что у оккупантов на фронте перестали работать "старлинки". Это произошло после введения правил по регистрации таких терминалов в Украине.

У россиян возникли серьезные проблемы –– затруднено управление войсками.

Отметим, что 5 февраля советник министра обороны и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов написал, что "у противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа".

По словам специалиста, из-за блокировки Starlink у оккупантов "все управление войсками легло", а на многих участках были остановлены штурмовые действия.

"По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные "старлинки". Процесс обработки продолжается", - добавил советник главы МО.

