Генштаб ВСУ подтвердил, что у россиян серьезные проблемы на фронте после блокировки Starlink
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали "Укринформу" и "Лиге" собеседники в Генштабе.
Проблемы в армии РФ
Так, в командовании ВСУ подтвердили, что у оккупантов на фронте перестали работать "старлинки". Это произошло после введения правил по регистрации таких терминалов в Украине.
У россиян возникли серьезные проблемы –– затруднено управление войсками.
Отметим, что 5 февраля советник министра обороны и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов написал, что "у противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа".
По словам специалиста, из-за блокировки Starlink у оккупантов "все управление войсками легло", а на многих участках были остановлены штурмовые действия.
"По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные "старлинки". Процесс обработки продолжается", - добавил советник главы МО.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
Сподіваюсь наші техніки не прогавлять ці рухи !!
А тепер ще і Запоріжжя та Харькова.
Боюся, що ці "пере-пих-увачі" така сама Афера Потужмена як Фламіндіч версії 1.0 і в. 2.0.
Без резервів, без снарядів на пів року наперед тощо тощо ...
" Лягло керування військами у орків"??? Яким чином тут usa-стар.блінк , коли у них виготовляється повний спектр машин зв'язку для військових цілей ?!!!! Тим більше технології посилені донецьким заводом ( здається "Топаз") який був вкрадений вивезений у 2014 , колишній розробник колишніх "Кольчуг", колишньої технологічної країни...
То у кого проблеми ??? навіщо писати повну дурню?? ЗЕ_Брехня це не Перемога, це не АнтиЗрада - ЗЕ_Брехня це втрата довіри і програш в перспективу...
Оркі втратили управлінність військаии, в бункері прутіна паніка, лавров повісився, шойшу втік в тундру, розпад расії святкуємо через два місяці.,...
П.с. більше пафосних заголовків від квартальних довбограів
Тисячу разів сказати слово Потужність і у роті стане солодше ???
Ну, слава Богу, що генштаб хоча тим нас "потішить". "В українців немає жодних проблем" - це повинна бути наступна теза від генштабу. А взагалі то слово "підтвердив" звучить як відповідь. А хто їх запитував, чи в кацапів є такі проблеми: прибиральниця Ганя?
Точно в противника?