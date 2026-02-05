Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
Генштаб ВСУ подтвердил, что у россиян серьезные проблемы на фронте после блокировки Starlink

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали "Укринформу" и "Лиге" собеседники в Генштабе.

Проблемы в армии РФ

Так, в командовании ВСУ подтвердили, что у оккупантов на фронте перестали работать "старлинки". Это произошло после введения правил по регистрации таких терминалов в Украине.

У россиян возникли серьезные проблемы –– затруднено управление войсками.

Отметим, что 5 февраля советник министра обороны и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов написал, что "у противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа".

По словам специалиста, из-за блокировки Starlink у оккупантов "все управление войсками легло", а на многих участках были остановлены штурмовые действия.

"По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные "старлинки". Процесс обработки продолжается", - добавил советник главы МО.

Что предшествовало?

+17
05.02.2026 18:41 Ответить
+7
Не знаю, які проблеми на фронті, а те що їхні ******** з Чернігівщини до Львова до літають цілими посеред білого дня, то дуже добре видно та чутно 🤬. У нас дрони не перехоплювачи а походу перехАплювачі з легалізованим канабісом🤬
05.02.2026 18:28 Ответить
+7
Харкова. Без м'якого знаку...
05.02.2026 18:32 Ответить
К сожалению это все кратковременно, пока раша не наладит сеть регистрации старлинкрв на всяких алкашей и асоциалов в Украине
05.02.2026 18:23 Ответить
А що для цього треба? Може там треба активуваьи якийсь аналог сімки чи щось таке ? При активації супутник має бачити де обладнання стартує !!
Сподіваюсь наші техніки не прогавлять ці рухи !!
05.02.2026 18:27 Ответить
Активация через дия по банк Ауди. То есть открывается на алкаша счет в любом банке и все старлинк можно авторизировать, поэтому под это дело появится 100500 формочек однодневок которые будут это пачками делать
05.02.2026 18:31 Ответить
ні. ЦНАП+ потім щей дія може бути. так масово у кацапні точно не вийде.
05.02.2026 19:34 Ответить
Тільки ще й термінал теріторіально має бути на українській території. Той, який реєструють.
05.02.2026 19:39 Ответить
Это требует сложной сети агентов, они то попытаються, но это уже будет сильно не то
05.02.2026 18:46 Ответить
Зв'язок ліг не тільки в русні, в ЗСУ теж проблеми, бо в нас можновладці фахівці тільки на папері да на ефірах ТБ. Мабуть дехто вже чув про "білий список» для терміналів супутникового Starlink, якщо ні скоро почуєте.😎
05.02.2026 18:53 Ответить
Місцезнаходження терміналу легко визначається системою з точністю, яка вимірюється в метрах. Тому такий термінал, якщо він з'явиться на ЛБЗ, швидко вирахують і відключать, а той, хто на себе його зареєструє підніме статтю про держзраду на рівному місці з залізобетонною доказухою.
05.02.2026 20:10 Ответить
Саме так!!! +
06.02.2026 07:39 Ответить
Те, кто двушечки на москву отправляет, помогут и стралинками.
05.02.2026 21:19 Ответить
достаточно "хакера" или сочувствующего по совку возле старлинковской базы данных (то, что кацапня уже намного хуже фашистов, а не совок это не дойдет, или дойдет в лучшем случае на передке вместе с кацапо-бурятами, куда из маями и штатов попасть можно только при очень больших мозгах)
05.02.2026 23:32 Ответить
Мешканці Кривбасу, Херсону , Нікополю з подивом будуть слухати що у російських касапів є " проблеми на фронті"!!!
А тепер ще і Запоріжжя та Харькова.
05.02.2026 18:25 Ответить
Норвежці пишуть все через м'який...
05.02.2026 19:53 Ответить
Завтра маск встане не з тої ноги і проблеми будуть вже у нас.
05.02.2026 18:26 Ответить
Були слухи, що у 23му він тупо відключив зв'язок нашім біля берегів Кримської області "щоб не було ескалації"
05.02.2026 18:29 Ответить
Так, це було в новинах.
05.02.2026 18:31 Ответить
и никакой кацапский хФедоров ему не звонил, или звонил, но как его звать нико не знает, потому как кацапы воюют, а у нас телемарафет, пиар, выборы, распилы и в принципе все что научились делать за 30лет.
05.02.2026 23:37 Ответить
Не слухи. Була інформація від нашого ГУР, яку Маск особисто підтвердив.
06.02.2026 07:41 Ответить
Маска дуже сильно не зрозуміють основні покупці його послуг, якщо він стане грати на стороні кацапів. Він уже на прикладі Тесли побачив, як це може бути.
05.02.2026 20:13 Ответить
Айкоси ©
Боюся, що ці "пере-пих-увачі" така сама Афера Потужмена як Фламіндіч версії 1.0 і в. 2.0.
05.02.2026 18:30 Ответить
Неможливо перехопити абсолютно все.
05.02.2026 18:47 Ответить
Так він один летів 1000 км майже.
05.02.2026 19:12 Ответить
ну зроби краще. Чи шо ти хробив, шоп було краще? ******* - воно ж не мішки носити
05.02.2026 19:00 Ответить
А дитині чи жінці теж підти самим зробити?
05.02.2026 19:11 Ответить
Ні ,вони можуть просто менше 3,14здіти.
05.02.2026 19:55 Ответить
А как Генштаб использовал данную ситуацию в пользу ВСУ?????????
05.02.2026 18:36 Ответить
А ніяк. Для мізків нашого корумпованого генералітету совдепівського штибу це непідйомна задача.
05.02.2026 18:39 Ответить
Ви хочете новий кидок на лінію суровікіна ???
Без резервів, без снарядів на пів року наперед тощо тощо ...
05.02.2026 18:52 Ответить
Хоча б те ,що масовано полізли в теми прокацаплені боти з підгораючими дупами..))
05.02.2026 19:58 Ответить
Якщо дійсно,що в них катастрофа,то напевно потрібно відповідно діяти на фронті,поки кацапи не знайшли рішення цієї проблеми.
05.02.2026 18:40 Ответить
Розвивайте надалі вашу "думку"- з вами обов'язково вийде на зв'язок Генштаб МО...
05.02.2026 20:00 Ответить
Твої "ідеї" "дуже важливі " для інших учасників обговорення (( Ти подивися на свої коментарі - ніхто на них не реагує , а ти намагаєшся кожного зачепити як реп'ях при дорозі . У тебе часом не ПТСР ? ((
05.02.2026 21:34 Ответить
Ну тебе ,лугандонець,поціновувачі мабуть рвуть на цитати..Сенека всратий!
05.02.2026 22:08 Ответить
Тебе крайній раз де лікували - у Глевасі , чи десь подалі від Києва ? ((
06.02.2026 00:40 Ответить
Ну це вже просто піЗЕдун !!!
" Лягло керування військами у орків"??? Яким чином тут usa-стар.блінк , коли у них виготовляється повний спектр машин зв'язку для військових цілей ?!!!! Тим більше технології посилені донецьким заводом ( здається "Топаз") який був вкрадений вивезений у 2014 , колишній розробник колишніх "Кольчуг", колишньої технологічної країни...
05.02.2026 18:41 Ответить
І одночасно пише : По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває",
То у кого проблеми ??? навіщо писати повну дурню?? ЗЕ_Брехня це не Перемога, це не АнтиЗрада - ЗЕ_Брехня це втрата довіри і програш в перспективу...
05.02.2026 18:43 Ответить
05.02.2026 18:41 Ответить
Але ж... по телевізіру там Перемога лунає.. (!!!)
Оркі втратили управлінність військаии, в бункері прутіна паніка, лавров повісився, шойшу втік в тундру, розпад расії святкуємо через два місяці.,...

П.с. більше пафосних заголовків від квартальних довбограів
05.02.2026 18:47 Ответить
вот це нажаль просто капец яка проблема. Бо з офіційними так як ти сказав, а з не офіційними - ніхто не стане їхати в тил у ННАП, а там дохіріща просто не оприходуваних старлінків, бо якшо ставити на баланс, то це гемор. Як виявилося - фьодоров теж жопой тут подумав, хоча добре, шо він вибив їх у Маска ще в 22-му, то би теж було тяжкувато
05.02.2026 19:02 Ответить
Я вчора про це писав бо вже , на жаль, мав досвід тієї злосчасної верифікації , чого тільки на форумі у відповідь не почув ((( Сама головна проблема що якщо старлінки купували волонтери , то їм тепер необхідно не просто з'явитися до ЦНАПу , а іще ті старлінки фізично із собою принести якщо їх було придбано більше аніж один , вислухати лекцію що ти "сякий такий бандит і у разі чого тебе притягнуть за держзраду коли старлінк раптом десь пропаде " , зареєструвати його і чекати днями з моря погоди коли він запрацює ..... ну а може і не запрацює ....х.з. ((
05.02.2026 21:43 Ответить
Тим часом шахед сьогодні до Львова долетів, знову.
05.02.2026 18:42 Ответить
ти обісрався? чи збив, своїм язиком
05.02.2026 18:59 Ответить
Приїзди у Херсон-тут шахеди не літають,світло,тепло є..Відпочинеш від війни..
05.02.2026 20:03 Ответить
Йому ніколи , він працює над розробкою ядерки , а як не вийде , то хоч брудної бімби із відходів ЧАЕС .
05.02.2026 21:46 Ответить
То й що? Відключення Старлінку не відключає GPS.
06.02.2026 07:44 Ответить
Так може штурмувати час?
05.02.2026 18:43 Ответить
Почитайте Марусю...
05.02.2026 18:48 Ответить
Якщо так піде далі… фронт кацапів можна буде валити як гнилий тин.
05.02.2026 18:48 Ответить
Яким чином??
Тисячу разів сказати слово Потужність і у роті стане солодше ???
05.02.2026 18:49 Ответить
🤣🤣🤣
05.02.2026 18:50 Ответить
Принаймні, кацапам деякий час буде не до наступу.
05.02.2026 20:18 Ответить
Угу (( у них закінчилися чмобіки і віслюки ((
05.02.2026 21:47 Ответить
Чмобіки-віслюки в них не закінчились, але кидати їх в атаку без підтримки дронів і артилерії, буде трохи складніше.
06.02.2026 00:04 Ответить
для них це не проблема - кинуть трішки більше , камандіри більше бабла по кишенях розпихають , а списати якраз на відсутність зв'язку -святе діло (((
06.02.2026 01:01 Ответить
Це хто *******, проблеми в твоїй голові писака. Язик твій ворог твій, перед ким звітуєш, підселенець сталінський.?
05.02.2026 18:50 Ответить
Ну ,штаб скаже що завгодно)Чнкаємо на щось позитивне від діпстейт,бо ця аказія зі зв'язком в москаліа має мати якісь наслідки й на полі бою,чи ні.
05.02.2026 18:55 Ответить
Ця вся оказія планувалася як перешкода у застосуванні кацапами шахедів , про поле бою там не йшлося .
05.02.2026 21:48 Ответить
Якраз спеціалістка одна також сказала,що старлінки на москальських танках,і танкісти фактично онлайн отримують інфу від дрона що висить над українськими позиціями і коригує їх дії.
05.02.2026 21:51 Ответить
Це не спеціалістка говорила , а воєнкор орчанський у ютубі . Я написав про те ради чого вся каша заварювалася ( кацапи керували шахедами в режимі реального часу , коригували їхні удари , почали застосовувати для нападу на наші літальні засоби і т. д. ) , а у цієї "каші" просто з'явилася "побічна дія ". Наскільки це буде ефективно у перспективі - поживемо , побачимо .
05.02.2026 21:59 Ответить
Це вже позитивне?
05.02.2026 22:22 Ответить
у наших на передку теж проблеми. Ім якось немає часу бігати по ЦНАПах, а відмазки в стилі "самі винуваті" - передайте тим хто по 100+ днів сидить на передку. Тим більше, шо воно ще і діяти починає через добу
05.02.2026 18:58 Ответить
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у росіян серйозні проблеми на фронті після блокування Starlink Джерело: https://censor.net/ua/n3599102

Ну, слава Богу, що генштаб хоча тим нас "потішить". "В українців немає жодних проблем" - це повинна бути наступна теза від генштабу. А взагалі то слово "підтвердив" звучить як відповідь. А хто їх запитував, чи в кацапів є такі проблеми: прибиральниця Ганя?
05.02.2026 19:39 Ответить
Проблеми кацапів підтвердили кацапські воєнкори і пропагандони . Просто те що проблеми виникли і у нас вирішили промовчати, хоча за це декому варто було посади позбутися , бо щодо верифікації старлінків у ЗСУ варто було працювати по 48 годин на добу замість 24 .
05.02.2026 21:53 Ответить
Не стільки шкоди наробили кацапські шахеди на старлінках, скільки життів втратило ЗСУ із-за відсутності звязку. Але "ми завжди перші", і ,навіть, у знищенні самих своїх.
05.02.2026 22:12 Ответить
Знімаю шляпу перед Федоровим. Наступним міністром призначте Василька зі старшої групи у дитячому садочку на Подолі.
05.02.2026 22:16 Ответить
"у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа"

Точно в противника?
05.02.2026 22:20 Ответить
 
 