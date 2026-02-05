УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14196 відвідувачів онлайн
Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink Блокування Starlink окупантам
4 515 68

Генштаб ЗСУ підтвердив, що у росіян серйозні проблеми на фронті після блокування Starlink

starlink,рф,старлинк

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли "Укрінформу" та "Лізі" співрозмовники в Генштабі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проблеми в армії РФ

Так, у командуванні ЗСУ підтвердили, що в окупантів на фронті перестали працювати "старлінки". Це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні.

У росіян виникли серйозні проблеми –– ускладнене управління військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров

Зазначимо, що 5 лютого радник міністра оборони й консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов написав, що "у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа".

За словами фахівця, через блокування Starlink в окупантів "все управління військами лягло", а на багатьох відтинках було зупинено штурмові дії.

"По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває", - додав радник глави МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верифікація терміналів: "білі списки" Starlink оновлюються раз на добу, - Федоров

Що передувало?

Автор: 

армія рф (20995) Генштаб ЗС (8334) Starlink (345) Бескрестнов Сергій Флеш (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
05.02.2026 18:41 Відповісти
+7
Не знаю, які проблеми на фронті, а те що їхні ******** з Чернігівщини до Львова до літають цілими посеред білого дня, то дуже добре видно та чутно 🤬. У нас дрони не перехоплювачи а походу перехАплювачі з легалізованим канабісом🤬
показати весь коментар
05.02.2026 18:28 Відповісти
+7
Харкова. Без м'якого знаку...
показати весь коментар
05.02.2026 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К сожалению это все кратковременно, пока раша не наладит сеть регистрации старлинкрв на всяких алкашей и асоциалов в Украине
показати весь коментар
05.02.2026 18:23 Відповісти
А що для цього треба? Може там треба активуваьи якийсь аналог сімки чи щось таке ? При активації супутник має бачити де обладнання стартує !!
Сподіваюсь наші техніки не прогавлять ці рухи !!
показати весь коментар
05.02.2026 18:27 Відповісти
Активация через дия по банк Ауди. То есть открывается на алкаша счет в любом банке и все старлинк можно авторизировать, поэтому под это дело появится 100500 формочек однодневок которые будут это пачками делать
показати весь коментар
05.02.2026 18:31 Відповісти
ні. ЦНАП+ потім щей дія може бути. так масово у кацапні точно не вийде.
показати весь коментар
05.02.2026 19:34 Відповісти
Тільки ще й термінал теріторіально має бути на українській території. Той, який реєструють.
показати весь коментар
05.02.2026 19:39 Відповісти
Это требует сложной сети агентов, они то попытаються, но это уже будет сильно не то
показати весь коментар
05.02.2026 18:46 Відповісти
Зв'язок ліг не тільки в русні, в ЗСУ теж проблеми, бо в нас можновладці фахівці тільки на папері да на ефірах ТБ. Мабуть дехто вже чув про "білий список» для терміналів супутникового Starlink, якщо ні скоро почуєте.😎
показати весь коментар
05.02.2026 18:53 Відповісти
Місцезнаходження терміналу легко визначається системою з точністю, яка вимірюється в метрах. Тому такий термінал, якщо він з'явиться на ЛБЗ, швидко вирахують і відключать, а той, хто на себе його зареєструє підніме статтю про держзраду на рівному місці з залізобетонною доказухою.
показати весь коментар
05.02.2026 20:10 Відповісти
Саме так!!! +
показати весь коментар
06.02.2026 07:39 Відповісти
Те, кто двушечки на москву отправляет, помогут и стралинками.
показати весь коментар
05.02.2026 21:19 Відповісти
достаточно "хакера" или сочувствующего по совку возле старлинковской базы данных (то, что кацапня уже намного хуже фашистов, а не совок это не дойдет, или дойдет в лучшем случае на передке вместе с кацапо-бурятами, куда из маями и штатов попасть можно только при очень больших мозгах)
показати весь коментар
05.02.2026 23:32 Відповісти
Мешканці Кривбасу, Херсону , Нікополю з подивом будуть слухати що у російських касапів є " проблеми на фронті"!!!
А тепер ще і Запоріжжя та Харькова.
показати весь коментар
05.02.2026 18:25 Відповісти
Харкова. Без м'якого знаку...
показати весь коментар
05.02.2026 18:32 Відповісти
Норвежці пишуть все через м'який...
показати весь коментар
05.02.2026 19:53 Відповісти
Завтра маск встане не з тої ноги і проблеми будуть вже у нас.
показати весь коментар
05.02.2026 18:26 Відповісти
Були слухи, що у 23му він тупо відключив зв'язок нашім біля берегів Кримської області "щоб не було ескалації"
показати весь коментар
05.02.2026 18:29 Відповісти
Так, це було в новинах.
показати весь коментар
05.02.2026 18:31 Відповісти
и никакой кацапский хФедоров ему не звонил, или звонил, но как его звать нико не знает, потому как кацапы воюют, а у нас телемарафет, пиар, выборы, распилы и в принципе все что научились делать за 30лет.
показати весь коментар
05.02.2026 23:37 Відповісти
Не слухи. Була інформація від нашого ГУР, яку Маск особисто підтвердив.
показати весь коментар
06.02.2026 07:41 Відповісти
Маска дуже сильно не зрозуміють основні покупці його послуг, якщо він стане грати на стороні кацапів. Він уже на прикладі Тесли побачив, як це може бути.
показати весь коментар
05.02.2026 20:13 Відповісти
Не знаю, які проблеми на фронті, а те що їхні ******** з Чернігівщини до Львова до літають цілими посеред білого дня, то дуже добре видно та чутно 🤬. У нас дрони не перехоплювачи а походу перехАплювачі з легалізованим канабісом🤬
показати весь коментар
05.02.2026 18:28 Відповісти
Айкоси ©
Боюся, що ці "пере-пих-увачі" така сама Афера Потужмена як Фламіндіч версії 1.0 і в. 2.0.
показати весь коментар
05.02.2026 18:30 Відповісти
Неможливо перехопити абсолютно все.
показати весь коментар
05.02.2026 18:47 Відповісти
Так він один летів 1000 км майже.
показати весь коментар
05.02.2026 19:12 Відповісти
ну зроби краще. Чи шо ти хробив, шоп було краще? ******* - воно ж не мішки носити
показати весь коментар
05.02.2026 19:00 Відповісти
А дитині чи жінці теж підти самим зробити?
показати весь коментар
05.02.2026 19:11 Відповісти
Ні ,вони можуть просто менше 3,14здіти.
показати весь коментар
05.02.2026 19:55 Відповісти
А как Генштаб использовал данную ситуацию в пользу ВСУ?????????
показати весь коментар
05.02.2026 18:36 Відповісти
А ніяк. Для мізків нашого корумпованого генералітету совдепівського штибу це непідйомна задача.
показати весь коментар
05.02.2026 18:39 Відповісти
Ви хочете новий кидок на лінію суровікіна ???
Без резервів, без снарядів на пів року наперед тощо тощо ...
показати весь коментар
05.02.2026 18:52 Відповісти
Хоча б те ,що масовано полізли в теми прокацаплені боти з підгораючими дупами..))
показати весь коментар
05.02.2026 19:58 Відповісти
Якщо дійсно,що в них катастрофа,то напевно потрібно відповідно діяти на фронті,поки кацапи не знайшли рішення цієї проблеми.
показати весь коментар
05.02.2026 18:40 Відповісти
Розвивайте надалі вашу "думку"- з вами обов'язково вийде на зв'язок Генштаб МО...
показати весь коментар
05.02.2026 20:00 Відповісти
Твої "ідеї" "дуже важливі " для інших учасників обговорення (( Ти подивися на свої коментарі - ніхто на них не реагує , а ти намагаєшся кожного зачепити як реп'ях при дорозі . У тебе часом не ПТСР ? ((
показати весь коментар
05.02.2026 21:34 Відповісти
Ну тебе ,лугандонець,поціновувачі мабуть рвуть на цитати..Сенека всратий!
показати весь коментар
05.02.2026 22:08 Відповісти
Тебе крайній раз де лікували - у Глевасі , чи десь подалі від Києва ? ((
показати весь коментар
06.02.2026 00:40 Відповісти
Ну це вже просто піЗЕдун !!!
" Лягло керування військами у орків"??? Яким чином тут usa-стар.блінк , коли у них виготовляється повний спектр машин зв'язку для військових цілей ?!!!! Тим більше технології посилені донецьким заводом ( здається "Топаз") який був вкрадений вивезений у 2014 , колишній розробник колишніх "Кольчуг", колишньої технологічної країни...
показати весь коментар
05.02.2026 18:41 Відповісти
І одночасно пише : По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває",
То у кого проблеми ??? навіщо писати повну дурню?? ЗЕ_Брехня це не Перемога, це не АнтиЗрада - ЗЕ_Брехня це втрата довіри і програш в перспективу...
показати весь коментар
05.02.2026 18:43 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 18:41 Відповісти
Але ж... по телевізіру там Перемога лунає.. (!!!)
Оркі втратили управлінність військаии, в бункері прутіна паніка, лавров повісився, шойшу втік в тундру, розпад расії святкуємо через два місяці.,...

П.с. більше пафосних заголовків від квартальних довбограів
показати весь коментар
05.02.2026 18:47 Відповісти
вот це нажаль просто капец яка проблема. Бо з офіційними так як ти сказав, а з не офіційними - ніхто не стане їхати в тил у ННАП, а там дохіріща просто не оприходуваних старлінків, бо якшо ставити на баланс, то це гемор. Як виявилося - фьодоров теж жопой тут подумав, хоча добре, шо він вибив їх у Маска ще в 22-му, то би теж було тяжкувато
показати весь коментар
05.02.2026 19:02 Відповісти
Я вчора про це писав бо вже , на жаль, мав досвід тієї злосчасної верифікації , чого тільки на форумі у відповідь не почув ((( Сама головна проблема що якщо старлінки купували волонтери , то їм тепер необхідно не просто з'явитися до ЦНАПу , а іще ті старлінки фізично із собою принести якщо їх було придбано більше аніж один , вислухати лекцію що ти "сякий такий бандит і у разі чого тебе притягнуть за держзраду коли старлінк раптом десь пропаде " , зареєструвати його і чекати днями з моря погоди коли він запрацює ..... ну а може і не запрацює ....х.з. ((
показати весь коментар
05.02.2026 21:43 Відповісти
Тим часом шахед сьогодні до Львова долетів, знову.
показати весь коментар
05.02.2026 18:42 Відповісти
ти обісрався? чи збив, своїм язиком
показати весь коментар
05.02.2026 18:59 Відповісти
Приїзди у Херсон-тут шахеди не літають,світло,тепло є..Відпочинеш від війни..
показати весь коментар
05.02.2026 20:03 Відповісти
Йому ніколи , він працює над розробкою ядерки , а як не вийде , то хоч брудної бімби із відходів ЧАЕС .
показати весь коментар
05.02.2026 21:46 Відповісти
То й що? Відключення Старлінку не відключає GPS.
показати весь коментар
06.02.2026 07:44 Відповісти
Так може штурмувати час?
показати весь коментар
05.02.2026 18:43 Відповісти
Почитайте Марусю...
показати весь коментар
05.02.2026 18:48 Відповісти
Якщо так піде далі… фронт кацапів можна буде валити як гнилий тин.
показати весь коментар
05.02.2026 18:48 Відповісти
Яким чином??
Тисячу разів сказати слово Потужність і у роті стане солодше ???
показати весь коментар
05.02.2026 18:49 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.02.2026 18:50 Відповісти
Принаймні, кацапам деякий час буде не до наступу.
показати весь коментар
05.02.2026 20:18 Відповісти
Угу (( у них закінчилися чмобіки і віслюки ((
показати весь коментар
05.02.2026 21:47 Відповісти
Чмобіки-віслюки в них не закінчились, але кидати їх в атаку без підтримки дронів і артилерії, буде трохи складніше.
показати весь коментар
06.02.2026 00:04 Відповісти
для них це не проблема - кинуть трішки більше , камандіри більше бабла по кишенях розпихають , а списати якраз на відсутність зв'язку -святе діло (((
показати весь коментар
06.02.2026 01:01 Відповісти
Це хто *******, проблеми в твоїй голові писака. Язик твій ворог твій, перед ким звітуєш, підселенець сталінський.?
показати весь коментар
05.02.2026 18:50 Відповісти
Ну ,штаб скаже що завгодно)Чнкаємо на щось позитивне від діпстейт,бо ця аказія зі зв'язком в москаліа має мати якісь наслідки й на полі бою,чи ні.
показати весь коментар
05.02.2026 18:55 Відповісти
Ця вся оказія планувалася як перешкода у застосуванні кацапами шахедів , про поле бою там не йшлося .
показати весь коментар
05.02.2026 21:48 Відповісти
Якраз спеціалістка одна також сказала,що старлінки на москальських танках,і танкісти фактично онлайн отримують інфу від дрона що висить над українськими позиціями і коригує їх дії.
показати весь коментар
05.02.2026 21:51 Відповісти
Це не спеціалістка говорила , а воєнкор орчанський у ютубі . Я написав про те ради чого вся каша заварювалася ( кацапи керували шахедами в режимі реального часу , коригували їхні удари , почали застосовувати для нападу на наші літальні засоби і т. д. ) , а у цієї "каші" просто з'явилася "побічна дія ". Наскільки це буде ефективно у перспективі - поживемо , побачимо .
показати весь коментар
05.02.2026 21:59 Відповісти
Це вже позитивне?
показати весь коментар
05.02.2026 22:22 Відповісти
у наших на передку теж проблеми. Ім якось немає часу бігати по ЦНАПах, а відмазки в стилі "самі винуваті" - передайте тим хто по 100+ днів сидить на передку. Тим більше, шо воно ще і діяти починає через добу
показати весь коментар
05.02.2026 18:58 Відповісти
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у росіян серйозні проблеми на фронті після блокування Starlink Джерело: https://censor.net/ua/n3599102

Ну, слава Богу, що генштаб хоча тим нас "потішить". "В українців немає жодних проблем" - це повинна бути наступна теза від генштабу. А взагалі то слово "підтвердив" звучить як відповідь. А хто їх запитував, чи в кацапів є такі проблеми: прибиральниця Ганя?
показати весь коментар
05.02.2026 19:39 Відповісти
Проблеми кацапів підтвердили кацапські воєнкори і пропагандони . Просто те що проблеми виникли і у нас вирішили промовчати, хоча за це декому варто було посади позбутися , бо щодо верифікації старлінків у ЗСУ варто було працювати по 48 годин на добу замість 24 .
показати весь коментар
05.02.2026 21:53 Відповісти
Не стільки шкоди наробили кацапські шахеди на старлінках, скільки життів втратило ЗСУ із-за відсутності звязку. Але "ми завжди перші", і ,навіть, у знищенні самих своїх.
показати весь коментар
05.02.2026 22:12 Відповісти
Знімаю шляпу перед Федоровим. Наступним міністром призначте Василька зі старшої групи у дитячому садочку на Подолі.
показати весь коментар
05.02.2026 22:16 Відповісти
"у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа"

Точно в противника?
показати весь коментар
05.02.2026 22:20 Відповісти
 
 