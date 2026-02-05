Генштаб ЗСУ підтвердив, що у росіян серйозні проблеми на фронті після блокування Starlink
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли "Укрінформу" та "Лізі" співрозмовники в Генштабі.
Проблеми в армії РФ
Так, у командуванні ЗСУ підтвердили, що в окупантів на фронті перестали працювати "старлінки". Це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні.
У росіян виникли серйозні проблеми –– ускладнене управління військами.
Зазначимо, що 5 лютого радник міністра оборони й консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов написав, що "у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа".
За словами фахівця, через блокування Starlink в окупантів "все управління військами лягло", а на багатьох відтинках було зупинено штурмові дії.
"По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває", - додав радник глави МО.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь наші техніки не прогавлять ці рухи !!
А тепер ще і Запоріжжя та Харькова.
Боюся, що ці "пере-пих-увачі" така сама Афера Потужмена як Фламіндіч версії 1.0 і в. 2.0.
Без резервів, без снарядів на пів року наперед тощо тощо ...
" Лягло керування військами у орків"??? Яким чином тут usa-стар.блінк , коли у них виготовляється повний спектр машин зв'язку для військових цілей ?!!!! Тим більше технології посилені донецьким заводом ( здається "Топаз") який був вкрадений вивезений у 2014 , колишній розробник колишніх "Кольчуг", колишньої технологічної країни...
То у кого проблеми ??? навіщо писати повну дурню?? ЗЕ_Брехня це не Перемога, це не АнтиЗрада - ЗЕ_Брехня це втрата довіри і програш в перспективу...
Оркі втратили управлінність військаии, в бункері прутіна паніка, лавров повісився, шойшу втік в тундру, розпад расії святкуємо через два місяці.,...
П.с. більше пафосних заголовків від квартальних довбограів
Тисячу разів сказати слово Потужність і у роті стане солодше ???
Ну, слава Богу, що генштаб хоча тим нас "потішить". "В українців немає жодних проблем" - це повинна бути наступна теза від генштабу. А взагалі то слово "підтвердив" звучить як відповідь. А хто їх запитував, чи в кацапів є такі проблеми: прибиральниця Ганя?
Точно в противника?