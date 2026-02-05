Генштаб ЗСУ підтвердив, що у росіян серйозні проблеми на фронті після блокування Starlink

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли "Укрінформу" та "Лізі" співрозмовники в Генштабі.

Проблеми в армії РФ

Так, у командуванні ЗСУ підтвердили, що в окупантів на фронті перестали працювати "старлінки". Це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні.

У росіян виникли серйозні проблеми –– ускладнене управління військами.

Зазначимо, що 5 лютого радник міністра оборони й консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов написав, що "у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа".

За словами фахівця, через блокування Starlink в окупантів "все управління військами лягло", а на багатьох відтинках було зупинено штурмові дії.

"По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває", - додав радник глави МО.

