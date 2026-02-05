УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12602 відвідувача онлайн
Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink Блокування Starlink окупантам
5 536 67

Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров

Росіянам заблокували Starlink: Білий список в Україні працює

Внесені у "білий список" термінали Starlink вже працюють в Україні. Водночас термінали росіян заблоковано.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює.

Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП.

Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

Читайте: Федоров закликав командирів усіх рівнів організувати верифікацію терміналів Starlink

Що передувало?

Також читайте: Реєстрація Starlink: Міноборони опублікувало інструкцію, як пройти верифікацію

Автор: 

Федоров Михайло (1101) Starlink (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Цікаво, чи є захист від потрапляння кацапам у руки наших ноутбуків з встановленою Дельтою, як це було у Гуляйполі...чи вони можуть свої старлінки реєструвати через трофейні ноути?
показати весь коментар
05.02.2026 12:12 Відповісти
+9
Доповнення від Ауслендера:

Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Вой и скрежет зубовный в Z-сегменте интернета по поводу отключения Старлинков, слышен сильно издалека. Ну, "измена", "Маск-****", "хохлы продавили" и все такое, но от отдельных представителей этого вида даже слышно нечто вразумительное вроде "это называется технологическое отставание".

Вот тут не поспоришь. Начало второй четверти 21 века, четыре года такой войны, а "вторая армия мира" так и не обзавелась нормальной системой связи (впрочем, эта проблема не решена еще со времен Второй мировой), обменивается данными и осуществляет боевое управление через Телеграмм и ворованные терминалы "Старлинк". Оно понятно, что у украинцев тоже самое, но Маск то на их стороне, да они вроде и не претендовали на высокое звание "второй армии".

Это, кстати, отличная иллюстрация того, как могут работать технологические санкции. Если их реально применять.
показати весь коментар
05.02.2026 12:19 Відповісти
+7
Підтвердження з полів:
https://t.me/stanislav_osman/10277 Говорять Снайпер ✙
Аж полегшення від того, що у підарів лягли старлінки.
Самі під собою гілку спиляли, вбиваючи цивільних, уйобки.

https://t.me/officer_33/6675 Офіцер
В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів.
Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались, а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні.

https://t.me/bahshiddemon/3106 Бахмутський Демон 👹
Підарняві без старлінків, як там в пісні Зємфіри - мама Амєріка, в 22 бєрєга, нє атпускай міня. Лохі.



https://t.me/serhii_flash/6916 Сергій FLASH | Про технології
У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії.
По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває.
показати весь коментар
05.02.2026 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтвердження з полів:
https://t.me/stanislav_osman/10277 Говорять Снайпер ✙
Аж полегшення від того, що у підарів лягли старлінки.
Самі під собою гілку спиляли, вбиваючи цивільних, уйобки.

https://t.me/officer_33/6675 Офіцер
В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів.
Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались, а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні.

https://t.me/bahshiddemon/3106 Бахмутський Демон 👹
Підарняві без старлінків, як там в пісні Зємфіри - мама Амєріка, в 22 бєрєга, нє атпускай міня. Лохі.



https://t.me/serhii_flash/6916 Сергій FLASH | Про технології
У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії.
По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває.
показати весь коментар
05.02.2026 12:06 Відповісти
Доповнення від Ауслендера:

Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Вой и скрежет зубовный в Z-сегменте интернета по поводу отключения Старлинков, слышен сильно издалека. Ну, "измена", "Маск-****", "хохлы продавили" и все такое, но от отдельных представителей этого вида даже слышно нечто вразумительное вроде "это называется технологическое отставание".

Вот тут не поспоришь. Начало второй четверти 21 века, четыре года такой войны, а "вторая армия мира" так и не обзавелась нормальной системой связи (впрочем, эта проблема не решена еще со времен Второй мировой), обменивается данными и осуществляет боевое управление через Телеграмм и ворованные терминалы "Старлинк". Оно понятно, что у украинцев тоже самое, но Маск то на их стороне, да они вроде и не претендовали на высокое звание "второй армии".

Это, кстати, отличная иллюстрация того, как могут работать технологические санкции. Если их реально применять.
показати весь коментар
05.02.2026 12:19 Відповісти
ауслендер відповів тим, хто звинувачує Ілону у зв'язках із підарами, а саме:
Ілона на боці ЗСУ (с)
крапка
показати весь коментар
05.02.2026 12:54 Відповісти
Маск, як і Трамп, на своєму боці.
Використання Старлінк для ударів по цивільних в Україні - це не дуже гарна реклама технології.
показати весь коментар
05.02.2026 12:58 Відповісти
нашо тоді цитувати ауслендера із його висновком за те, шо Ілона на боці ЗСУ?
показати весь коментар
05.02.2026 13:02 Відповісти
Ауслендер має свою думку, з якою я не завжди погоджуюсь.
Що не робить Ауслендера "тупим".
У євреїв на першому місці Ізраїль і їх народ.
Не каже нічого проти України, принагідно знущається з русні - і вже добре.
показати весь коментар
05.02.2026 13:03 Відповісти
не про це запитував
за Ауслендера знаю точно одне - він за Україну та люто ненавидить ***** та *********
показати весь коментар
05.02.2026 13:05 Відповісти
Знаєте, я не маю бажання сперечатись щодо поглядів інших людей.
Заблокував Маск термінали русні - добре, молодець.
Подивимось, як далі події розгортатимуться.
показати весь коментар
05.02.2026 13:08 Відповісти
Причетним - робиться через Дельту. Ті, що не на балансі теж. Зв'язники в курсі.
показати весь коментар
05.02.2026 12:06 Відповісти
Цікаво, чи є захист від потрапляння кацапам у руки наших ноутбуків з встановленою Дельтою, як це було у Гуляйполі...чи вони можуть свої старлінки реєструвати через трофейні ноути?
показати весь коментар
05.02.2026 12:12 Відповісти
У нас теж не дурні сидять, і такі можливості розглядають.
Протидіяти такому теж можна, за бажання все робиться.
показати весь коментар
05.02.2026 13:09 Відповісти
У нас, нажаль, дуже багато дурнів і безвідповідальних осіб у ЗСУ. Особливо серед довоєнних професійних військових
показати весь коментар
05.02.2026 14:31 Відповісти
Маск і Старлінк в тому не винні.
показати весь коментар
05.02.2026 14:34 Відповісти
Цікаво чому тільки зараз? Кацапи вже зо три роки користуються Старлінком. Знову "********"?
показати весь коментар
05.02.2026 12:06 Відповісти
Це як з індіанцем на прізвище "соколине око" який три дні просидів в тюрмі де нема четвертої стіни
показати весь коментар
05.02.2026 12:11 Відповісти
Питання в іншому: чому взагалі?
Маск дуже нерівно до росії дихає.
Але, мабуть, таки у любові є межа.
показати весь коментар
05.02.2026 12:14 Відповісти
Але з іншого боку він не любить, коли порушують його правила та роблять з нього дурня, він же повний нарцис. Напевно, десь тут і зіграли наші дипломати.
показати весь коментар
05.02.2026 12:30 Відповісти
Правила не порушено. Офіційно звернулись, пояснили ситуацію.
Що там у його аутистичній макітрі переклинило, невідомо, але користуємось, поки є така можливість.
Бо завтра руснява баба, яка там у нього ніби то під боком, отримає нову інструкцію з цєнтра - і Маск дасть розворот.
показати весь коментар
05.02.2026 12:32 Відповісти
Чому не порушено? Він не дозволяв раїсі використовувати старлінки. Просто одне діло, коли їх деінде використовували втемну, а зараз, мабуть, він дізнався, що ледь не вся їхня армія сидить на його мережі.
показати весь коментар
05.02.2026 12:53 Відповісти
Я мав на увазі, з нашого боку порушень не було.
Так, русня начебто нелегально користувалась. Роки два щонайменше. Увесь цей час на це очі закривали, аж поки русня не знахабніла і не почала використовувати не тільки у себе і на ТОТ, а і на ішакєдах.
"Ну, це вже занадто" - мабуть, подумав Маск, і дав відмашку своїм інженерам.
показати весь коментар
05.02.2026 13:00 Відповісти
Соколине око разом з усією розвідкою Сша абсолютно випадково дізналися вчора, що кацапи 2 роки використовують старлінк?
Це типу, шутка?
показати весь коментар
06.02.2026 01:58 Відповісти
дарма кришите батон на Ілону
нема в нього захоплення підарами
вже писав: саме завдяки Ілоні та його старлінкам ЗСУ воює та їпашить підарів з весни 22-го
оно самі Ауслендера процитували, він правий, не дарма пише, шо Ілона на боці ЗСУ
показати весь коментар
05.02.2026 12:53 Відповісти
Я спеціально посилань не збирав, але пам'ятаю, що були з його боку мутні заяви. То він називав росію непереможною, то натякав, що Україні треба здатись, аби запобігти ядерній війні, батько його росію дуже любить, і сам Ілон збирався до мАцкви на якусь там виставку (не поїхав). І ще незрозуміла історія з кримським мостом.
Тобто було нерівне дихання. Може, зараз вже охолонув.
показати весь коментар
05.02.2026 12:57 Відповісти
висловлювання то таке, тим більше, шо ми не знаємо грунтовно усіх обставин, мотивів та цілей таких висловлювань (б-сть яких вихоплено з контексту)
головне - реальні дії
а за останні чотири роки такі дії Ілони свідчать самі за себе - ЗСУ воює завдяки старлінкам Ілони
показати весь коментар
05.02.2026 13:01 Відповісти
Я б все-таки не назвав його "за ЗСУ". Занадто гучно.
Скоріше, обережна схильність. Ну, тому що США все-таки по більшій частині теж до нас прихильні.
показати весь коментар
05.02.2026 13:02 Відповісти
реальна війна, реальна підтримка та допомога, яка дала результат
це мало схоже на "обережну схильність"
показати весь коментар
05.02.2026 13:03 Відповісти
Это чтоб поднаср@ть траМпону ,они ж вроде как разошлись не очень…
показати весь коментар
05.02.2026 17:24 Відповісти
Прикольно. Плюсік в "копілку" Федорова.
Але справжній тест на підорасність міністра оборони - це закупівлі. І цей тест пройти надзвичайно складно, навіть будучи найкращим в світі чуваком.
показати весь коментар
05.02.2026 12:12 Відповісти
Він його заздалегідь не пройшов. Хто не бачив останні 6 років купи скандалів з закупівлями через Мінцифри і як Федоров під себе гребе всіляке - той просто сліпий і глухий.
показати весь коментар
05.02.2026 20:15 Відповісти
"Дайтє їму сто днів!" (С)
показати весь коментар
05.02.2026 22:57 Відповісти
От термина "белые списки" попахивает. Дело хорошее. Главное чтобы потужничам не зашла эта идея и они не решили расширить инициативу на весь интернет подобно соседям.
показати весь коментар
05.02.2026 12:14 Відповісти
ця фігня не спрацювала ані в рашці, ані навіть в Китаю, який поставився дуже серьозно до питання. В тій же Україні ******** з вирвиглазниками так до кінця заблочити і не змогли, бо свині завжди грязюку знайдуть.
Тож можете не турбуватися. Ані знань, ані ресурсів в Зєлі нема шоб таку фігню провернути.
показати весь коментар
05.02.2026 23:00 Відповісти
Що буде з посіпаками, які в ЄС купили пристрої, сплачують їхнє користування та передали їх армій РФ?
показати весь коментар
05.02.2026 12:17 Відповісти
Другий етап - територіальна селекція терміналів.
показати весь коментар
05.02.2026 12:20 Відповісти
Старлінки у рашистів, що оформлені на ждунів та прокацаплених ВПО, які ті будуть намагатись зареєструвати через ЦНАПи, будуть автоматично вичислятись для роботи контррозвідки СБУ.
показати весь коментар
05.02.2026 12:25 Відповісти
Цікаво що китайці на заміну Starlink-ам кацапам підгонять? Свою "тисячу вітрил" будуть тестувати в бойових умовах? 🤔
показати весь коментар
05.02.2026 12:21 Відповісти
Сказали, що повернуться на Wi-Fi мережі.
Може, ще МЕШ-модеми пристосують, які на ішакєдах мають дальність близько 100 км.
Коротше, рішення знайдуть, досить швидко.
Тільки так класно розсікати над Україною на "Молниях" та ішакєдах вже не вийде.
показати весь коментар
05.02.2026 12:25 Відповісти
Ну це не заміна Starlink-у а от у китайців є що потестити, і що вони позиціонують як конкурента Маску
показати весь коментар
05.02.2026 12:31 Відповісти
Подивимось. Русня викрутиться, вони, всупереч розповсюдженій думці, зовсім не тупі.
Але ж який ляпас. Вони думали, що нескінченно будут покупать у буржуєв вєрьовкі, на которих іх жє будут вєшать.
Облом.
показати весь коментар
05.02.2026 12:34 Відповісти
Чому їм 2 роки давали це робити?? Ось що жахає
показати весь коментар
06.02.2026 02:01 Відповісти
Немає в китайців засобу доставки тисяч супутників на орбіту. Вони намагаються. Але поки що на порядки дорожче все це, ніж у SpaceX.

Тому все, що можуть поки що кацапи - це працювати з своїми геостаціонарними супутниками. В режимі тєлєтайпу приблизно.
показати весь коментар
05.02.2026 20:28 Відповісти
Ну для військових задач на такому театрі бойових дій як український не треба 1000 супутників , китайське угруповання Qianfan зараз порядку 70 а може і вже більше (планують наче 18 тис) супутників, тож додати до цього кацапські і вже можна не слабо гадити нам. Тож питання тільки в тому чи захочуть китайці так світитись щоб протестити свою систему в реальній війні. З виробництвом іскандерів вони кацапам неслабо допомагають, тож і тут можуть постаратися 🤔
показати весь коментар
05.02.2026 20:49 Відповісти
1. Мережа старлінків запрацювала хоч якось прийнятно (без визначних переривань сигналу і зв'язку/трансляцій хоча б голосового, не кажучи вже про відео високої якості) десь після 2000+ супутників.
2. В кацапів, наскільки я розумію, немає взагалі комунікаційних супутників, з якими здатні взаємодіяти "переносні термінали" - тільки геостаціонарні.

Тож китайцям знадобиться декілька рочків, аби просто наздогнати SpaceX на момент запуску мережі. А до нинішньої кількості в ~7200-9600 - їм ще кашляти і кашляти... Вони можуть розповідати що завгодно про "бажаємо вивести на орбіту 200'000 супутників", але для цього треба мати багаторазові засоби доставки. А їх поки що в китайців немає. А спроба вивести навіть 5'000 супутників одноразовими засобами - пупок розв'яжеться. Бо це навіть крутіші "інвестиції в нікуди", ніж будівництво нікому не потрібних бетонних міст, транспортних розв'язок і супершвидкісної залізниці, яка і на 1/3 не заповнена пасажирами.
показати весь коментар
05.02.2026 21:05 Відповісти
така величезна кількість потрібна для комерційних задач якщо вони збираються конкурувати з Маском, для того щоб вести кацапські шахеди до цілі вистачить і наявного угруповання, а в процесі заодно напрацюють необхідні модифікації і запустять чергові партії по 18 супутників (так вони їх зараз запускають)
показати весь коментар
05.02.2026 21:24 Відповісти
Треба це пофіксити маскимально швидко ці недоліки як у посту Тетяна Чорновол

"Вимкнення старлінків залишило мої дві бойові позиції пілотів без зв'язку. Навіть Маск так не паскудив, як свої. Добре, що зараз мої позиції не в таких "злобних" місцях, як рік тому. Тому мала можливість підвести з ранку "альтернативу" на одну позицію, на "злобнішій" позиції альтернатива лежала в запасі давно, тому ми вже на зв'язку. Старлінки до сих пір не працюють, хоча всі дані в білий список давно пішли."

А в цілому з аутентификацією дуже вірне рішення
показати весь коментар
05.02.2026 12:25 Відповісти
У рашистів - тисячі старлінків. Треба шукати посіпак, які купують їх та сплачують абонементну плату.
показати весь коментар
05.02.2026 12:28 Відповісти
ось для них і зроблений чорний список
показати весь коментар
05.02.2026 12:31 Відповісти
більшість кацапських старлінків завезена від арабів та турків.
показати весь коментар
05.02.2026 12:47 Відповісти
Комент зі стрічки:

@ "Десь побачив, що у підарів якась неймовірна кількість терміналів - начебто 55 тисяч.
Тільки ради того, щоб це їм покласти - це того варте."
показати весь коментар
05.02.2026 12:31 Відповісти
@ "Старлінк на шахедах з'явився шість місяців тому.Але комплексно росіяни почали використовувати його не менше двох років тому.Старлінк забезпечував на фронтах роботу їхніх систем залпового вогню, артилерії, танків, роботу підрозділів фпв дронів, навіть ударів кабами!!!.5000 прицільних кабів на місяць...Всі штурмові дії росіяни проводили тільки використовуючи старлінк.
Як назвати оцих мерзотників, які все знали і жодного разу не підняли питання відключення для росіян системи, яка на 80 відсотків забезпечила росіянам влучність..."

@ "Ті термінали що оплачуються з приватних акаутів треба рееструвати особисто. У нових старлінків, той номер що написаний на антені то SN а не те що написано у поясненнях в Дії."

@ "Правильно ввів всі данні, перевірив усі цифирки та літери перед подачею. Заставив усіх зробити скріншоти з аккаунтів. Попередив, що якщо нема доступу до акка (а це польські, німецькі, чешські.....) старлінки, то або віддавайте його мені на запчастини для пересадки акків, або вибивайте передачу акка. І все це за два дні. Усі старлінки в роботі. Але грьобаний спуфінг напрягає. Флешу прохання, потрібно якось допиляти стардебаг, щоб після перезавантаження терміналу зразу автоматично відключався GPS. Бо робити це вручну трохи напрягає."
показати весь коментар
05.02.2026 12:48 Відповісти
Як назвати оцих мерзотників, які все знали і жодного разу не підняли питання відключення для росіян системи, яка на 80 відсотків забезпечила росіянам влучність..."

У цієї помилки є прізвище і імя
показати весь коментар
06.02.2026 02:04 Відповісти
Так воно і далі так було, якби рашисти тихонько сиділи зі своєю налагодженою системою зв'язку й управління боєм і логістикою, а не вже внаглу не стали споряджати старлінками свої дрони близького, середнього і дальнього радіусу дії. Від роботи яких стала зупинятись логістика ЗСУ, а електропідстанції і ТЕЦ/ТЕС уражатись з неймовірною точністю.
Головне кредо зебілів "Решать вопросьі по мере их поступления" - у всій красі.
показати весь коментар
06.02.2026 06:25 Відповісти
Так в тому то і справа, що вопрос поступил 2 роки назад!! І ніхто навіть не квакнув
показати весь коментар
06.02.2026 12:34 Відповісти
Круто що нарешті рашкам старлінки вимкнули. По результату має бути сильніше ніж 100ня фламінго прилетить.
Шкода що не раніше.
показати весь коментар
05.02.2026 12:36 Відповісти
Вони б тоді від початку розвивали альтернативні способи зв'язку аж до тактичного рівня. І вони б в них прямо зараз достатньо добре працювали. І нічого б "зараз" з тим зв'язком зробити не вдалось.

Тож хєр його зна, як воно було б краще.
показати весь коментар
05.02.2026 21:14 Відповісти
Корупція влади, та зрадники в Генштабі, все зроблять, щоб за гроші передати кацапам секретну інформацію.
показати весь коментар
05.02.2026 12:39 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 12:59 Відповісти
Все прекрасно тільки в звітах діджиталізатора Фьодорова.
Людина пише, так виходить, що після реєстрації за 18 годин Старлінк не розблокований.
І таких історій море.

показати весь коментар
05.02.2026 13:03 Відповісти
Наше рідне ************* працює проти нас не гірше, ніж русняве - проти русні.
показати весь коментар
05.02.2026 13:13 Відповісти
Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров Джерело: https://censor.net/ua/n3599028
показати весь коментар
05.02.2026 14:36 Відповісти
Найперша черга мала би бути для військових.
В реальності у військових старлінки не працюють, хоча заявки були подані.
Читайте дописи військових, а не Фьодорова і його глашатаїв.
показати весь коментар
05.02.2026 14:52 Відповісти
Для тих, хто з диванів радісно плескає в долоньки Фьодорова.

Тетяна Чорновол:
Читала вголос ( заяви Федорова ) на позиції. Ми ржали, як коні...Бо ми на бойовому чергуванні і це у нас все лягло, а не у москалів.
І коли МО пише про першу чергу білого списку, і другу і третю, і почекайте, я розумію, що вони, цивільні, зовсім не в курсі, що таке бойове чергування.
показати весь коментар
05.02.2026 13:18 Відповісти
Вимкнення старлінків залишило мої дві бойові позиції пілотів без зв'язку. Навіть Маск так не паскудив, як свої. Добре, що зараз мої позиції не в таких "злобних" місцях, як рік тому. Тому мала можливість підвести з ранку "альтернативу" на одну позицію, на "злобнішій" позиції альтернатива лежала в запасі давно, тому ми вже на зв'язку. Старлінки до сих пір не працюють, хоча всі дані в білий список давно пішли.
Альтернативу завжли намагаюся вигадати і придбати наперед в усьому, бо те, що жопа може бути в усьому і від своїх і від чужих дуже передбачувано. До гадалки не ходи.На фото ще один "альтернативний" зв'язок з космосом. Останній шанс)))
показати весь коментар
05.02.2026 13:20 Відповісти
"Уморителен шок орков РФ, привыкших жить в режиме полного присоса к "Старлинку".
Долгое время русские просачивались во вражескую Западную систему. Да, они просочились, примазались и сделали "Старлинк" ещинственной основой всей своей армейской связи.
Тут -то и грянул гром. Крайне противоречивый Маск все-таки вспомнил о своем человечьем происхождении и вырубил оркам "всю технологию".
Русская орда ослепла и оглохла.
Теперь подразделения обречены контактировать наощупь. Конечно, они могут наслаждаться шипением в хилых армейских рациях и важно созваниваться по проводным карболитовым телефонам с индуктором ТАИ-43, образца 1955года.
У ТАИ, впрочем, есть недостаточек: надо протянуть шнур- «полёвку». А их уже в природе не существует.
Сейчас министерские комиссии лихорадочно потрошат склады, ищут охвостья "полевок" с еще неразложившейся за 70 лет резиною. Метров 40 уже нашли.

Starlink всё. Что дальше?
Несколько дней подряд в военных чатах настоящий переполох - Илон Маск отключил Starlink. Многие (если не все) подразделения на фронте так или иначе их используют. И не только на фронте, и не только для применения дальнобойных дронов.
"Начался хаос. Связь - основа всего на переднем крае. И вот сейчас нужно срочно искать альтернативы. Как оказалось, ничего отечественного нет", - сказал источник в Генштабе.

Россия привыкла всё красть и наслаждаться ворованным. Прикорючившись к «Старлинку» орда ликовала. Сияли черные остроухие морды в окопах и штабах.
О том, насколько зыбкой является эта радость никто даже не задумался.
На данный момент ослепли не только 70% Дронов, окопные и штурмовые группы, но и все танки, орудия и пр.
В ГШ РФ генеральские слезы, вытекая из-под дверей, сливаются в коридорные ручьи.
Невзоров
@nevzorovtv
показати весь коментар
05.02.2026 14:31 Відповісти
2 роки вони нас бомбили цим

І всі мовчали
показати весь коментар
06.02.2026 02:06 Відповісти
 
 