Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров

Внесені у "білий список" термінали Starlink вже працюють в Україні. Водночас термінали росіян заблоковано.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює.



Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП.

Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

