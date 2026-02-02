Реєстрація Starlink: Міноборони опублікувало інструкцію, як пройти верифікацію
Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Як зареєструвати Starlink
Спершу необхідно дізнатися дані вашого термінала Starlink:
- KIT-номер – на наліпці коробки (за наявності);
- UTID – у налаштуваннях акаунту чи застосунку та/або Dish ID;
- номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).
Для військових
- Власникам Starlink необхідно зареєструвати дані в застосунку Армія+ (функціонал буде доступний згодом).
- Начальникам зв'язку або уповноваженим необхідно внести дані у систему в DELTA.
Для бізнесу та державних службовців
- Необхідно заповнити заявку на порталі Дія (з 3 лютого 2026 року).
- Після повідомлення про верифікацію користуватися Starlink можна без обмежень.
Для цивільних громадян і ФОПів
Цивільні та фізичні особи-підприємці мають:
- Підготувати паспорт та картку платника податків (РНОКПП);
- Звернутися до ЦНАПу (якщо у терміналів більше, ніж один – потрібно взяти їх із собою) У Міноборони зазначають, що це вимога безпеки, щоб захистити зв’язок і запобігти зловживанням;
- Подати безоплатну заявку адміністратору.
Навіщо потрібен "білий список" Starlink
У Міноборони зазначили, що впровадження "білого списку" є реакцією на неправомірне використання росіянами комерційно доступної технології – встановленням Starlink на дрони. Їх складно збити, вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.
"Завдяки "білому списку" буде збережено стабільний звʼязок для українців і водночас посилено безпеку та позбавлено ворога технологічних переваг. Це потрібно, щоб зберегти життя українців та обʼєкти енергетики. З міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху", - додали в оборонному відомстві.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
