Реєстрація Starlink: Міноборони опублікувало інструкцію, як пройти верифікацію

В Україні ввели верифікацію Starlink: алгоритм від Міністерства оборони

Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.

Як зареєструвати Starlink

Спершу необхідно дізнатися дані вашого термінала Starlink:

  • KIT-номер – на наліпці коробки (за наявності);
  • UTID – у налаштуваннях акаунту чи застосунку та/або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

Для військових

  • Власникам Starlink необхідно зареєструвати дані в застосунку Армія+ (функціонал буде доступний згодом).
  • Начальникам зв'язку або уповноваженим необхідно внести дані у систему в DELTA.

Для бізнесу та державних службовців

  • Необхідно заповнити заявку на порталі Дія (з 3 лютого 2026 року).
  • Після повідомлення про верифікацію користуватися Starlink можна без обмежень.

Для цивільних громадян і ФОПів

Цивільні та фізичні особи-підприємці мають:

  • Підготувати паспорт та картку платника податків (РНОКПП);
  • Звернутися до ЦНАПу (якщо у терміналів більше, ніж один – потрібно взяти їх із собою) У Міноборони зазначають, що це вимога безпеки, щоб захистити зв’язок і запобігти зловживанням;
  • Подати безоплатну заявку адміністратору.

Читайте також: Вперше "шахед" зі Starlink виявили ще пів року тому, - Ігнат

Навіщо потрібен "білий список" Starlink

У Міноборони зазначили, що впровадження "білого списку" є реакцією на неправомірне використання росіянами комерційно доступної технології – встановленням Starlink на дрони. Їх складно збити, вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

"Завдяки "білому списку" буде збережено стабільний звʼязок для українців і водночас посилено безпеку та позбавлено ворога технологічних переваг. Це потрібно, щоб зберегти життя українців та обʼєкти енергетики. З міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху", - додали в оборонному відомстві.

Читайте також: Заходи щодо припинення використання Росією Starlink дали результат, - Маск

Що передувало?

Читайте також: Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні, - Федоров

Топ коментарі
Интересно, сколько терминалов будет спиз..но и подано как утраченные?
02.02.2026 20:43 Відповісти
Если нет механизма оперативно выпиливать старлинки их белых списков как утраченные - через неделю у орков будет достаточно старлинков чтобы ставить на мопеды. Без учета в бригадах и регулярных проверок доступности толку не будет.
02.02.2026 20:34 Відповісти
Геніально,всі дані в ламані-переламані дію та армію + запхають.Просто геніально
02.02.2026 21:17 Відповісти
ну або бот або *****, проблему російських БПЛА треба якось вирішувати, альтернатива цього рішення, просто глушити старлінк поза 40-50 км від фронту по всій Україні взагалі
02.02.2026 20:33 Відповісти
А можна розвернути вашу глубоку мисль? Бо я навіть не зрозумів за що вам лайків наставили. Чи ольгінським не обов'язково розуміти щоб ставити? )
03.02.2026 06:21 Відповісти
Не можна, можу тільки розгорнути думку.
03.02.2026 11:52 Відповісти
розгортайте!
03.02.2026 20:40 Відповісти
Пару штрафІв тисяч на 50 за про*обаний СтарлІнк і не внесення цього факту до реєстру, і таких проблем не буде!
03.02.2026 03:46 Відповісти
У всілякі Шляхи та інші державні реєстри вносять за копієчку, а сюди не зможуть?
03.02.2026 05:36 Відповісти
Поки пройдуть верифікацію - 3.14дараси просунуться ще на пару кілометрів..... без польотів дронів ЗСУ
02.02.2026 20:39 Відповісти
клоун
03.02.2026 03:24 Відповісти
У Польщі старлінки цивільним верифікують через мобільний додаток, можуть попросити фото паспорту. Без відвідування ЦНАПу. І без Дії.
02.02.2026 20:41 Відповісти
Польща частково окупована і купа документів/осіб є в вільному розпорядженні окупанта? Чи до чого це тут?
03.02.2026 05:38 Відповісти
И через сколько времени будет слита или украдена инфа о ID терминала и его владельца? С учётом того, что все додатки сделаны на коленке неизвестно кем с уровнем защиты ниже плинтуса, а Дия вообще имеет кацапский след и находится в стадии ликвидации, и станет АО.
02.02.2026 20:41 Відповісти
Что значит сделаны неизвестно кем на коленке? Это вы так решили с вершины вашего авторитета и опыта?
03.02.2026 03:48 Відповісти
02.02.2026 21:17 Відповісти
я так розумію що коменти залишають власники старлінків ?
02.02.2026 22:21 Відповісти
 
 