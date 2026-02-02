Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні, - Федоров

Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали Starlink. Всі інші буде відключено.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.



Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - пояснив очільник Міноборони.

Читайте також: Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага

Реєстрація

Федоров зазначив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.

"Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія", - додав він.

Водночас, зауважив міністр, військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA.

"Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список".

Завдяки "білому списку" ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики", - підсумував Федоров, додавши, що детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів нададуть найближчим часом.

Читайте: Вперше "шахед" зі Starlink виявили ще пів року тому, - Ігнат

Що передувало?

Читайте також: Обмеження Starlink для протидії БпЛА: перші кроки вже дали швидкий результат, - Федоров