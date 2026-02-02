Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні, - Федоров
Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали Starlink. Всі інші буде відключено.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink.
"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.
Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - пояснив очільник Міноборони.
Реєстрація
Федоров зазначив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.
"Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія", - додав він.
Водночас, зауважив міністр, військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA.
"Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список".
Завдяки "білому списку" ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики", - підсумував Федоров, додавши, що детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів нададуть найближчим часом.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
Оце напружує.
Говорять Снайпер ✙
У вирішенні питання зі старлінками одна проблема: ми теж їбашили їх крилами на старлінках.
Хотілося б, щоб це було тимчасове рішення і надалі знайшли більш дієвий варіант обмеження використання старлінків руснею.
Говорять Снайпер ✙
Команда міністра оборони знайшла доволі просте і ефективне рішення по старлінках для СОУ. Паралізовані не будемо.
Вдячний за прямий зв'язок 🤝
Якщо правда, виходить цікава ситуація: нам на Старлінках можна русню *******, русні нас на Старлінках - вже ні.
Це не принцип чистого бізнесу "хто платить, той і отримує", і навіть не вимушений відступ під тиском (так, заблокуємо, але всіх на рівних умовах).
Це вже свідома сегрегаційна політика SpaceX щодо обмежень на використання цивільної технології у військових цілях.
Нам - можна, русні - ні.
Якщо правда, звісно.
Компанія СпейсІкс запускає ракети до космосу, краще ніж будь-хто на планеті, щоб
виявити та заблокувати російські термінали Скайлінку їм потрібна лише згода директора. І ніякі реєстрі "білих" скайлінків їм для цього нафіг непотрібні, а от бандитам Зеленського потрібні. Така природа НКВС-КГБ-ФСБ - спробувати контролювати все та використати у потрібний час.
Дурню, їм потрібні реєстри, щоб знати, які старлінки на фронті використовуються ЗСУ, а які - кацапнєю.
Ще раз для геть геть тупих, ця компанія запускає найновітніші ракети у космос, вони мають найновіші технології на планеті, їм не потрібні якісь заявки та списки.
Я не розумію до чого ти тут це все виписуєш. Якби ми б всі жили десь у Швеції та мали порядних громадян у міністерствах та службах то ніяких питань до "білих" списків не було.
Але ми живемо в країні, де друг преЗЕдента став головою Служби Безпеки країни, саме тому що він друг, і замість забезпечувати правову діяльність служби почав займатись рекетом та здачею країни до захоплення ворогом.
Не будуть бандити зеленського "міністри депутати та керівники служб" щось робити немаючи з цього якоїсь користі зараз або у майбутньому.
Продовжувати немає сенсу.
Невігласе - як ти по локації відслідкуєш щось по лінії фронту, якої фактично немає? Звідки SpaceX має знати, яка територія на сьогодні контролюється Україною, а яка - окупантами?
Як ти по локації відслідкуєш кацапські дрони, які включають старлінк вже коли перелітають лінію фронту?
"Продовжувати немає сенсу."
Так, тут ти праве, бо ти верзеш абсолютну маячню як повний невіглас.
І так, це не дивно, до ти, як кацапська ботяра, збудився, що твоїх братушек відріжуть від старлінку, бо ж дя тебе вороги не кацапня, а керівництво України.
Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаём, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдём на почтовых голубей.
Головне, щоб не довбодятли це робили...