Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink
4 161 25

Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні, - Федоров

Starlink в Україні: запускають верифікацію терміналів

Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали Starlink. Всі інші буде відключено.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - пояснив очільник Міноборони.

Реєстрація

Федоров зазначив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.

"Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія", - додав він.

Водночас, зауважив міністр, військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA.

"Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список".

Завдяки "білому списку" ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики", - підсумував Федоров, додавши, що детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів нададуть найближчим часом.

Топ коментарі
главное что бы в "белом списке" со временем не появились номера вражеских терминалов...
02.02.2026 10:52 Відповісти
Почнуть людей стріляти як в Ірані.
02.02.2026 11:28 Відповісти
Ой мені це все не подобається! Це був єдиний канал звязку не підконтрошльний нашій владі. Не дай бог почнуться знову майдани і інтернет в нас пропаде у всіх миттєво, будемо голубами слати сповіщення =(
02.02.2026 14:43 Відповісти
С оглядкой на все происходящее, они там изначально будут.
02.02.2026 12:49 Відповісти
Оце напружує.

Говорять Снайпер ✙
У вирішенні питання зі старлінками одна проблема: ми теж їбашили їх крилами на старлінках.
Хотілося б, щоб це було тимчасове рішення і надалі знайшли більш дієвий варіант обмеження використання старлінків руснею.

Говорять Снайпер ✙
Команда міністра оборони знайшла доволі просте і ефективне рішення по старлінках для СОУ. Паралізовані не будемо.
Вдячний за прямий зв'язок 🤝

Якщо правда, виходить цікава ситуація: нам на Старлінках можна русню *******, русні нас на Старлінках - вже ні.
Це не принцип чистого бізнесу "хто платить, той і отримує", і навіть не вимушений відступ під тиском (так, заблокуємо, але всіх на рівних умовах).
Це вже свідома сегрегаційна політика SpaceX щодо обмежень на використання цивільної технології у військових цілях.
Нам - можна, русні - ні.
Якщо правда, звісно.
02.02.2026 10:54 Відповісти
Компанія СпейсІкс запускає ракети до космосу, краще ніж будь-хто на планеті, щоб
виявити та заблокувати російські термінали Скайлінку їм потрібна лише згода директора. І ніякі реєстрі "білих" скайлінків їм для цього нафіг непотрібні, а от бандитам Зеленського потрібні. Така природа НКВС-КГБ-ФСБ - спробувати контролювати все та використати у потрібний час.
02.02.2026 17:18 Відповісти
Дурню, їм потрібні реєстри, щоб знати, які старлінки на фронті використовуються ЗСУ, а які - кацапнєю.
02.02.2026 17:23 Відповісти
Ще раз для геть тупих, компанія сама може виявити які Старлінки використовують ЗСУ, а які кацапи, без усіляких списків. Вочевидь списки для чогось потрібні зеленій банді, вони нічого не роблять просто так для війська чи громадян.
Ще раз для геть геть тупих, ця компанія запускає найновітніші ракети у космос, вони мають найновіші технології на планеті, їм не потрібні якісь заявки та списки.
02.02.2026 17:42 Відповісти
Смішно, коли невіглас, який абсолютно нічого не розуміє в IT, намагається віщати маячню про магічні здібності компанії СпейсІкс. І як же по-твоему, компанія СпейсІкс має розуміти, хто саме використовує кожен конкретний термінал? Просвіти мене, бо я ж саме у цій сфері працюю і не в курсі.
02.02.2026 17:52 Відповісти
Звісно, що найпростіший по локації. Дивно, як ти ще працюєш незнаючи азів.
Я не розумію до чого ти тут це все виписуєш. Якби ми б всі жили десь у Швеції та мали порядних громадян у міністерствах та службах то ніяких питань до "білих" списків не було.
Але ми живемо в країні, де друг преЗЕдента став головою Служби Безпеки країни, саме тому що він друг, і замість забезпечувати правову діяльність служби почав займатись рекетом та здачею країни до захоплення ворогом.
Не будуть бандити зеленського "міністри депутати та керівники служб" щось робити немаючи з цього якоїсь користі зараз або у майбутньому.
Продовжувати немає сенсу.
02.02.2026 18:21 Відповісти
Невігласе - як ти по локації відслідкуєш щось по лінії фронту, якої фактично немає? Звідки SpaceX має знати, яка територія на сьогодні контролюється Україною, а яка - окупантами?
Як ти по локації відслідкуєш кацапські дрони, які включають старлінк вже коли перелітають лінію фронту?

Так, тут ти праве, бо ти верзеш абсолютну маячню як повний невіглас.

І так, це не дивно, до ти, як кацапська ботяра, збудився, що твоїх братушек відріжуть від старлінку, бо ж дя тебе вороги не кацапня, а керівництво України.
02.02.2026 18:31 Відповісти
Мы должны подорвать в космосе ядерную бомбу и уничтожить спутники Маска, потому что нам не дадут нормально пользоваться технологией Starlink, - Соловьёв

Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаём, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдём на почтовых голубей.
02.02.2026 11:37 Відповісти
От тільки Маск швидко відновить систему, запуском нових супутників, а кацапам доведеться перейти на "почтових голубєй" назавжди.
02.02.2026 11:57 Відповісти
так москалі ще раз лупнуть. в них розуму вистачить
02.02.2026 12:22 Відповісти
Угу, им китайцы яйца оторвут.
02.02.2026 12:27 Відповісти
зелений прохвесіоналізм зашкалює
02.02.2026 11:45 Відповісти
у кожної палки два кінці,а якщо у маска завтра зміниться настрій?
02.02.2026 12:37 Відповісти
Настрій Маска змінитися може в будь-який момент. Він аутист. Так же як і настрій рудого лайна. Живемо з цим. Якось вигрібаємо.
02.02.2026 20:16 Відповісти
Враховуючи те, що на Старлінку літають кацапські дрони, це правильний крок.
Головне, щоб не довбодятли це робили...
02.02.2026 13:40 Відповісти
В мене є термінал, але ні де рееструвати його не збираюсь
02.02.2026 17:42 Відповісти
З одного боку, так, виглядає як "а от влада порахує старлінки населення". А з іншого - 90+% населення з старлінками оплачують той старлінк з своєї власної зарплатної картки. І за наявності доступу до банківських трансакцій (а він у влади є) - "підсвітити" всіх з старлінками - це рішення РНБО/НБУ і справа пари-трійки діб.
02.02.2026 20:19 Відповісти
пздц достигатель, как будто для вменяемых действий необходимо столько труда
02.02.2026 19:21 Відповісти
 
 