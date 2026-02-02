Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине, - Федоров
Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы Starlink. Все остальные будут отключены.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink.
"Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.
Единственное техническое решение для противодействия - введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии с SpaceX", - пояснил глава Минобороны.
Регистрация
Федоров отметил, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым.
"Всего один визит в ближайший ЦНАП - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале Дія", - добавил он.
В то же время, отметил министр, военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.
"Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список".
Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики", - подытожил Федоров, добавив, что подробную инструкцию по регистрации терминалов предоставят в ближайшее время.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
Оце напружує.
Говорять Снайпер ✙
У вирішенні питання зі старлінками одна проблема: ми теж їбашили їх крилами на старлінках.
Хотілося б, щоб це було тимчасове рішення і надалі знайшли більш дієвий варіант обмеження використання старлінків руснею.
Говорять Снайпер ✙
Команда міністра оборони знайшла доволі просте і ефективне рішення по старлінках для СОУ. Паралізовані не будемо.
Вдячний за прямий зв'язок 🤝
Якщо правда, виходить цікава ситуація: нам на Старлінках можна русню *******, русні нас на Старлінках - вже ні.
Це не принцип чистого бізнесу "хто платить, той і отримує", і навіть не вимушений відступ під тиском (так, заблокуємо, але всіх на рівних умовах).
Це вже свідома сегрегаційна політика SpaceX щодо обмежень на використання цивільної технології у військових цілях.
Нам - можна, русні - ні.
Якщо правда, звісно.
Компанія СпейсІкс запускає ракети до космосу, краще ніж будь-хто на планеті, щоб
виявити та заблокувати російські термінали Скайлінку їм потрібна лише згода директора. І ніякі реєстрі "білих" скайлінків їм для цього нафіг непотрібні, а от бандитам Зеленського потрібні. Така природа НКВС-КГБ-ФСБ - спробувати контролювати все та використати у потрібний час.
Дурню, їм потрібні реєстри, щоб знати, які старлінки на фронті використовуються ЗСУ, а які - кацапнєю.
Ще раз для геть геть тупих, ця компанія запускає найновітніші ракети у космос, вони мають найновіші технології на планеті, їм не потрібні якісь заявки та списки.
Я не розумію до чого ти тут це все виписуєш. Якби ми б всі жили десь у Швеції та мали порядних громадян у міністерствах та службах то ніяких питань до "білих" списків не було.
Але ми живемо в країні, де друг преЗЕдента став головою Служби Безпеки країни, саме тому що він друг, і замість забезпечувати правову діяльність служби почав займатись рекетом та здачею країни до захоплення ворогом.
Не будуть бандити зеленського "міністри депутати та керівники служб" щось робити немаючи з цього якоїсь користі зараз або у майбутньому.
Продовжувати немає сенсу.
Невігласе - як ти по локації відслідкуєш щось по лінії фронту, якої фактично немає? Звідки SpaceX має знати, яка територія на сьогодні контролюється Україною, а яка - окупантами?
Як ти по локації відслідкуєш кацапські дрони, які включають старлінк вже коли перелітають лінію фронту?
"Продовжувати немає сенсу."
Так, тут ти праве, бо ти верзеш абсолютну маячню як повний невіглас.
І так, це не дивно, до ти, як кацапська ботяра, збудився, що твоїх братушек відріжуть від старлінку, бо ж дя тебе вороги не кацапня, а керівництво України.
Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаём, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдём на почтовых голубей.
Головне, щоб не довбодятли це робили...