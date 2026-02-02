Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине, - Федоров

Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы Starlink. Все остальные будут отключены.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink.

"Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.



Единственное техническое решение для противодействия - введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии с SpaceX", - пояснил глава Минобороны.

Федоров отметил, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым.

"Всего один визит в ближайший ЦНАП - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале Дія", - добавил он.

В то же время, отметил министр, военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.

"Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список".

Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики", - подытожил Федоров, добавив, что подробную инструкцию по регистрации терминалов предоставят в ближайшее время.

