РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7092 посетителя онлайн
Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
4 158 25

Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине, - Федоров

Starlink в Украине: запускают верификацию терминалов

Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы Starlink. Все остальные будут отключены.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink.

"Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

Единственное техническое решение для противодействия - введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии с SpaceX", - пояснил глава Минобороны.

Читайте также: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества: ПВО, F-16, HIMARS и технологическое преимущество

Регистрация

Федоров отметил, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым.

"Всего один визит в ближайший ЦНАП - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале Дія", - добавил он.

В то же время, отметил министр, военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.

"Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список".

Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики", - подытожил Федоров, добавив, что подробную инструкцию по регистрации терминалов предоставят в ближайшее время.

Читайте: Впервые "шахед" со Starlink обнаружили еще полгода назад, - Игнат

Что предшествовало?

Читайте также: Ограничения Starlink для противодействия БПЛА: первые шаги уже дали быстрый результат, - Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (671) Starlink (186)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
главное что бы в "белом списке" со временем не появились номера вражеских терминалов...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:52 Ответить
+2
Почнуть людей стріляти як в Ірані.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:28 Ответить
+2
Ой мені це все не подобається! Це був єдиний канал звязку не підконтрошльний нашій владі. Не дай бог почнуться знову майдани і інтернет в нас пропаде у всіх миттєво, будемо голубами слати сповіщення =(
показать весь комментарий
02.02.2026 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное что бы в "белом списке" со временем не появились номера вражеских терминалов...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:52 Ответить
С оглядкой на все происходящее, они там изначально будут.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:49 Ответить
Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink - онлайн на порталі Дія
Оце напружує.

Говорять Снайпер ✙
У вирішенні питання зі старлінками одна проблема: ми теж їбашили їх крилами на старлінках.
Хотілося б, щоб це було тимчасове рішення і надалі знайшли більш дієвий варіант обмеження використання старлінків руснею.

Говорять Снайпер ✙
Команда міністра оборони знайшла доволі просте і ефективне рішення по старлінках для СОУ. Паралізовані не будемо.
Вдячний за прямий зв'язок 🤝

Якщо правда, виходить цікава ситуація: нам на Старлінках можна русню *******, русні нас на Старлінках - вже ні.
Це не принцип чистого бізнесу "хто платить, той і отримує", і навіть не вимушений відступ під тиском (так, заблокуємо, але всіх на рівних умовах).
Це вже свідома сегрегаційна політика SpaceX щодо обмежень на використання цивільної технології у військових цілях.
Нам - можна, русні - ні.
Якщо правда, звісно.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:54 Ответить
Не зовсім так - нам можна тільки на НАШІЙ території. Кацапам - не можна на БУДЬ-ЯКІЙ території.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:23 Ответить
мабуть відключать інтернет всій Україні.а в кого старлінк - теж.іде підготовка повної окупації.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:13 Ответить
Почнуть людей стріляти як в Ірані.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:28 Ответить
Підкацапники - не люди.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:27 Ответить
І до чого ти тут це написало?
Компанія СпейсІкс запускає ракети до космосу, краще ніж будь-хто на планеті, щоб
виявити та заблокувати російські термінали Скайлінку їм потрібна лише згода директора. І ніякі реєстрі "білих" скайлінків їм для цього нафіг непотрібні, а от бандитам Зеленського потрібні. Така природа НКВС-КГБ-ФСБ - спробувати контролювати все та використати у потрібний час.
показать весь комментарий
02.02.2026 17:18 Ответить
"І ніякі реєстрі "білих" скайлінків їм для цього нафіг непотрібні"
Дурню, їм потрібні реєстри, щоб знати, які старлінки на фронті використовуються ЗСУ, а які - кацапнєю.
показать весь комментарий
02.02.2026 17:23 Ответить
Ще раз для геть тупих, компанія сама може виявити які Старлінки використовують ЗСУ, а які кацапи, без усіляких списків. Вочевидь списки для чогось потрібні зеленій банді, вони нічого не роблять просто так для війська чи громадян.
Ще раз для геть геть тупих, ця компанія запускає найновітніші ракети у космос, вони мають найновіші технології на планеті, їм не потрібні якісь заявки та списки.
показать весь комментарий
02.02.2026 17:42 Ответить
Смішно, коли невіглас, який абсолютно нічого не розуміє в IT, намагається віщати маячню про магічні здібності компанії СпейсІкс. І як же по-твоему, компанія СпейсІкс має розуміти, хто саме використовує кожен конкретний термінал? Просвіти мене, бо я ж саме у цій сфері працюю і не в курсі.
показать весь комментарий
02.02.2026 17:52 Ответить
Звісно, що найпростіший по локації. Дивно, як ти ще працюєш незнаючи азів.
Я не розумію до чого ти тут це все виписуєш. Якби ми б всі жили десь у Швеції та мали порядних громадян у міністерствах та службах то ніяких питань до "білих" списків не було.
Але ми живемо в країні, де друг преЗЕдента став головою Служби Безпеки країни, саме тому що він друг, і замість забезпечувати правову діяльність служби почав займатись рекетом та здачею країни до захоплення ворогом.
Не будуть бандити зеленського "міністри депутати та керівники служб" щось робити немаючи з цього якоїсь користі зараз або у майбутньому.
Продовжувати немає сенсу.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:21 Ответить
"Звісно, що найпростіший по локації."

Невігласе - як ти по локації відслідкуєш щось по лінії фронту, якої фактично немає? Звідки SpaceX має знати, яка територія на сьогодні контролюється Україною, а яка - окупантами?
Як ти по локації відслідкуєш кацапські дрони, які включають старлінк вже коли перелітають лінію фронту?

"Продовжувати немає сенсу."
Так, тут ти праве, бо ти верзеш абсолютну маячню як повний невіглас.

І так, це не дивно, до ти, як кацапська ботяра, збудився, що твоїх братушек відріжуть від старлінку, бо ж дя тебе вороги не кацапня, а керівництво України.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:31 Ответить
Мы должны подорвать в космосе ядерную бомбу и уничтожить спутники Маска, потому что нам не дадут нормально пользоваться технологией Starlink, - Соловьёв

Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаём, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдём на почтовых голубей.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:37 Ответить
От тільки Маск швидко відновить систему, запуском нових супутників, а кацапам доведеться перейти на "почтових голубєй" назавжди.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:57 Ответить
так москалі ще раз лупнуть. в них розуму вистачить
показать весь комментарий
02.02.2026 12:22 Ответить
Угу, им китайцы яйца оторвут.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:27 Ответить
зелений прохвесіоналізм зашкалює
показать весь комментарий
02.02.2026 11:45 Ответить
у кожної палки два кінці,а якщо у маска завтра зміниться настрій?
показать весь комментарий
02.02.2026 12:37 Ответить
Настрій Маска змінитися може в будь-який момент. Він аутист. Так же як і настрій рудого лайна. Живемо з цим. Якось вигрібаємо.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:16 Ответить
Враховуючи те, що на Старлінку літають кацапські дрони, це правильний крок.
Головне, щоб не довбодятли це робили...
показать весь комментарий
02.02.2026 13:40 Ответить
Ой мені це все не подобається! Це був єдиний канал звязку не підконтрошльний нашій владі. Не дай бог почнуться знову майдани і інтернет в нас пропаде у всіх миттєво, будемо голубами слати сповіщення =(
показать весь комментарий
02.02.2026 14:43 Ответить
В мене є термінал, але ні де рееструвати його не збираюсь
показать весь комментарий
02.02.2026 17:42 Ответить
З одного боку, так, виглядає як "а от влада порахує старлінки населення". А з іншого - 90+% населення з старлінками оплачують той старлінк з своєї власної зарплатної картки. І за наявності доступу до банківських трансакцій (а він у влади є) - "підсвітити" всіх з старлінками - це рішення РНБО/НБУ і справа пари-трійки діб.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:19 Ответить
пздц достигатель, как будто для вменяемых действий необходимо столько труда
показать весь комментарий
02.02.2026 19:21 Ответить
 
 