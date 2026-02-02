Регистрация Starlink: Минобороны опубликовало инструкцию, как пройти верификацию
Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Как зарегистрировать Starlink
Сначала необходимо узнать данные вашего терминала Starlink:
- KIT-номер – на наклейке коробки (при наличии);
- UTID – в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;
- номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).
Для военных
- Владельцам Starlink необходимо зарегистрировать данные в приложении "Армия+" (функционал будет доступен позже).
- Начальникам связи или уполномоченным необходимо внести данные в систему в DELTA.
Для бизнеса и государственных служащих
- Необходимо заполнить заявку на портале "Дія" (с 3 февраля 2026 года).
- После уведомления о верификации пользоваться Starlink можно без ограничений.
Для гражданских лиц и ФЛП
Гражданские лица и физические лица-предприниматели должны:
- Подготовить паспорт и карточку налогоплательщика (РНОКПП);
- Обратиться в ЦНАП (если терминалов больше, чем один – нужно взять их с собой). В Минобороны отмечают, что это требование безопасности, чтобы защитить связь и предотвратить злоупотребления;
- Подать бесплатную заявку администратору.
Зачем нужен "белый список" Starlink
В Минобороны отметили, что введение "белого списка" является реакцией на неправомерное использование россиянами коммерчески доступной технологии - установкой Starlink на дроны. Их сложно сбить, они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.
"Благодаря "белому списку" будет сохранена стабильная связь для украинцев и одновременно усилена безопасность и лишен враг технологических преимуществ. Это нужно, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты энергетики. Из соображений повышенной осторожности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения", - добавили в оборонном ведомстве.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
