Регистрация Starlink: Минобороны опубликовало инструкцию, как пройти верификацию

Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.

Как зарегистрировать Starlink

Сначала необходимо узнать данные вашего терминала Starlink:

KIT-номер – на наклейке коробки (при наличии);

UTID – в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).

Для военных

Владельцам Starlink необходимо зарегистрировать данные в приложении "Армия+" (функционал будет доступен позже).

Начальникам связи или уполномоченным необходимо внести данные в систему в DELTA.

Для бизнеса и государственных служащих

Необходимо заполнить заявку на портале "Дія" (с 3 февраля 2026 года).

После уведомления о верификации пользоваться Starlink можно без ограничений.

Для гражданских лиц и ФЛП

Гражданские лица и физические лица-предприниматели должны:

Подготовить паспорт и карточку налогоплательщика (РНОКПП);

Обратиться в ЦНАП (если терминалов больше, чем один – нужно взять их с собой). В Минобороны отмечают, что это требование безопасности, чтобы защитить связь и предотвратить злоупотребления;

Подать бесплатную заявку администратору.

Зачем нужен "белый список" Starlink

В Минобороны отметили, что введение "белого списка" является реакцией на неправомерное использование россиянами коммерчески доступной технологии - установкой Starlink на дроны. Их сложно сбить, они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

"Благодаря "белому списку" будет сохранена стабильная связь для украинцев и одновременно усилена безопасность и лишен враг технологических преимуществ. Это нужно, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты энергетики. Из соображений повышенной осторожности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения", - добавили в оборонном ведомстве.

