Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
Регистрация Starlink: Минобороны опубликовало инструкцию, как пройти верификацию

В Украине ввели верификацию Starlink: алгоритм от Министерства обороны

Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как зарегистрировать Starlink

Сначала необходимо узнать данные вашего терминала Starlink:

  • KIT-номер – на наклейке коробки (при наличии);
  • UTID – в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;
  • номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).

Для военных

  • Владельцам Starlink необходимо зарегистрировать данные в приложении "Армия+" (функционал будет доступен позже).
  • Начальникам связи или уполномоченным необходимо внести данные в систему в DELTA.

Для бизнеса и государственных служащих

  • Необходимо заполнить заявку на портале "Дія" (с 3 февраля 2026 года).
  • После уведомления о верификации пользоваться Starlink можно без ограничений.

Для гражданских лиц и ФЛП

Гражданские лица и физические лица-предприниматели должны:

  • Подготовить паспорт и карточку налогоплательщика (РНОКПП);
  • Обратиться в ЦНАП (если терминалов больше, чем один – нужно взять их с собой). В Минобороны отмечают, что это требование безопасности, чтобы защитить связь и предотвратить злоупотребления;
  • Подать бесплатную заявку администратору.

Читайте также: Впервые "шахед" со Starlink обнаружили еще полгода назад, - Игнат

Зачем нужен "белый список" Starlink

В Минобороны отметили, что введение "белого списка" является реакцией на неправомерное использование россиянами коммерчески доступной технологии - установкой Starlink на дроны. Их сложно сбить, они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

"Благодаря "белому списку" будет сохранена стабильная связь для украинцев и одновременно усилена безопасность и лишен враг технологических преимуществ. Это нужно, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты энергетики. Из соображений повышенной осторожности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения", - добавили в оборонном ведомстве.

Читайте также: Меры по прекращению использования Россией Starlink дали результат, - Маск

Что предшествовало?

Читайте также: Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине, - Федоров

Интересно, сколько терминалов будет спиз..но и подано как утраченные?
02.02.2026 20:43 Ответить
Если нет механизма оперативно выпиливать старлинки их белых списков как утраченные - через неделю у орков будет достаточно старлинков чтобы ставить на мопеды. Без учета в бригадах и регулярных проверок доступности толку не будет.
02.02.2026 20:34 Ответить
Геніально,всі дані в ламані-переламані дію та армію + запхають.Просто геніально
02.02.2026 21:17 Ответить
ну або бот або *****, проблему російських БПЛА треба якось вирішувати, альтернатива цього рішення, просто глушити старлінк поза 40-50 км від фронту по всій Україні взагалі
02.02.2026 20:33 Ответить
02.02.2026 20:34 Ответить
02.02.2026 20:43 Ответить
А можна розвернути вашу глубоку мисль? Бо я навіть не зрозумів за що вам лайків наставили. Чи ольгінським не обов'язково розуміти щоб ставити? )
03.02.2026 06:21 Ответить
Не можна, можу тільки розгорнути думку.
03.02.2026 11:52 Ответить
розгортайте!
03.02.2026 20:40 Ответить
Пару штрафІв тисяч на 50 за про*обаний СтарлІнк і не внесення цього факту до реєстру, і таких проблем не буде!
03.02.2026 03:46 Ответить
У всілякі Шляхи та інші державні реєстри вносять за копієчку, а сюди не зможуть?
03.02.2026 05:36 Ответить
Поки пройдуть верифікацію - 3.14дараси просунуться ще на пару кілометрів..... без польотів дронів ЗСУ
02.02.2026 20:39 Ответить
клоун
03.02.2026 03:24 Ответить
У Польщі старлінки цивільним верифікують через мобільний додаток, можуть попросити фото паспорту. Без відвідування ЦНАПу. І без Дії.
02.02.2026 20:41 Ответить
Польща частково окупована і купа документів/осіб є в вільному розпорядженні окупанта? Чи до чого це тут?
03.02.2026 05:38 Ответить
И через сколько времени будет слита или украдена инфа о ID терминала и его владельца? С учётом того, что все додатки сделаны на коленке неизвестно кем с уровнем защиты ниже плинтуса, а Дия вообще имеет кацапский след и находится в стадии ликвидации, и станет АО.
02.02.2026 20:41 Ответить
Что значит сделаны неизвестно кем на коленке? Это вы так решили с вершины вашего авторитета и опыта?
03.02.2026 03:48 Ответить
02.02.2026 21:17 Ответить
я так розумію що коменти залишають власники старлінків ?
02.02.2026 22:21 Ответить
 
 