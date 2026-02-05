РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12816 посетителей онлайн
Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
5 536 67

Заработала первая очередь "белого списка" Starlink. Терминалы россиян заблокированы, - Федоров

Россиянам заблокировали Starlink: Белый список в Украине работает

Внесенные в "белый список" терминалы Starlink уже работают в Украине. В то же время терминалы россиян заблокированы.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Первая очередь терминалов, попавших в "белый список", уже работает.

Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП.

Для юрлиц уже вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.

Читайте: Федоров призвал командиров всех уровней организовать верификацию терминалов Starlink

Что предшествовало?

Читайте также: Регистрация Starlink: Минобороны опубликовало инструкцию, как пройти верификацию

Автор: 

Федоров Михаил (676) Starlink (187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Цікаво, чи є захист від потрапляння кацапам у руки наших ноутбуків з встановленою Дельтою, як це було у Гуляйполі...чи вони можуть свої старлінки реєструвати через трофейні ноути?
показать весь комментарий
05.02.2026 12:12 Ответить
+9
Доповнення від Ауслендера:

Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Вой и скрежет зубовный в Z-сегменте интернета по поводу отключения Старлинков, слышен сильно издалека. Ну, "измена", "Маск-****", "хохлы продавили" и все такое, но от отдельных представителей этого вида даже слышно нечто вразумительное вроде "это называется технологическое отставание".

Вот тут не поспоришь. Начало второй четверти 21 века, четыре года такой войны, а "вторая армия мира" так и не обзавелась нормальной системой связи (впрочем, эта проблема не решена еще со времен Второй мировой), обменивается данными и осуществляет боевое управление через Телеграмм и ворованные терминалы "Старлинк". Оно понятно, что у украинцев тоже самое, но Маск то на их стороне, да они вроде и не претендовали на высокое звание "второй армии".

Это, кстати, отличная иллюстрация того, как могут работать технологические санкции. Если их реально применять.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:19 Ответить
+7
Підтвердження з полів:
https://t.me/stanislav_osman/10277 Говорять Снайпер ✙
Аж полегшення від того, що у підарів лягли старлінки.
Самі під собою гілку спиляли, вбиваючи цивільних, уйобки.

https://t.me/officer_33/6675 Офіцер
В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів.
Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались, а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні.

https://t.me/bahshiddemon/3106 Бахмутський Демон 👹
Підарняві без старлінків, як там в пісні Зємфіри - мама Амєріка, в 22 бєрєга, нє атпускай міня. Лохі.



https://t.me/serhii_flash/6916 Сергій FLASH | Про технології
У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії.
По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтвердження з полів:
https://t.me/stanislav_osman/10277 Говорять Снайпер ✙
Аж полегшення від того, що у підарів лягли старлінки.
Самі під собою гілку спиляли, вбиваючи цивільних, уйобки.

https://t.me/officer_33/6675 Офіцер
В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів.
Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались, а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні.

https://t.me/bahshiddemon/3106 Бахмутський Демон 👹
Підарняві без старлінків, як там в пісні Зємфіри - мама Амєріка, в 22 бєрєга, нє атпускай міня. Лохі.



https://t.me/serhii_flash/6916 Сергій FLASH | Про технології
У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії.
По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:06 Ответить
Доповнення від Ауслендера:

Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Вой и скрежет зубовный в Z-сегменте интернета по поводу отключения Старлинков, слышен сильно издалека. Ну, "измена", "Маск-****", "хохлы продавили" и все такое, но от отдельных представителей этого вида даже слышно нечто вразумительное вроде "это называется технологическое отставание".

Вот тут не поспоришь. Начало второй четверти 21 века, четыре года такой войны, а "вторая армия мира" так и не обзавелась нормальной системой связи (впрочем, эта проблема не решена еще со времен Второй мировой), обменивается данными и осуществляет боевое управление через Телеграмм и ворованные терминалы "Старлинк". Оно понятно, что у украинцев тоже самое, но Маск то на их стороне, да они вроде и не претендовали на высокое звание "второй армии".

Это, кстати, отличная иллюстрация того, как могут работать технологические санкции. Если их реально применять.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:19 Ответить
ауслендер відповів тим, хто звинувачує Ілону у зв'язках із підарами, а саме:
Ілона на боці ЗСУ (с)
крапка
показать весь комментарий
05.02.2026 12:54 Ответить
Маск, як і Трамп, на своєму боці.
Використання Старлінк для ударів по цивільних в Україні - це не дуже гарна реклама технології.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:58 Ответить
нашо тоді цитувати ауслендера із його висновком за те, шо Ілона на боці ЗСУ?
показать весь комментарий
05.02.2026 13:02 Ответить
Ауслендер має свою думку, з якою я не завжди погоджуюсь.
Що не робить Ауслендера "тупим".
У євреїв на першому місці Ізраїль і їх народ.
Не каже нічого проти України, принагідно знущається з русні - і вже добре.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:03 Ответить
не про це запитував
за Ауслендера знаю точно одне - він за Україну та люто ненавидить ***** та *********
показать весь комментарий
05.02.2026 13:05 Ответить
Знаєте, я не маю бажання сперечатись щодо поглядів інших людей.
Заблокував Маск термінали русні - добре, молодець.
Подивимось, як далі події розгортатимуться.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:08 Ответить
Причетним - робиться через Дельту. Ті, що не на балансі теж. Зв'язники в курсі.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:06 Ответить
Цікаво, чи є захист від потрапляння кацапам у руки наших ноутбуків з встановленою Дельтою, як це було у Гуляйполі...чи вони можуть свої старлінки реєструвати через трофейні ноути?
показать весь комментарий
05.02.2026 12:12 Ответить
У нас теж не дурні сидять, і такі можливості розглядають.
Протидіяти такому теж можна, за бажання все робиться.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:09 Ответить
У нас, нажаль, дуже багато дурнів і безвідповідальних осіб у ЗСУ. Особливо серед довоєнних професійних військових
показать весь комментарий
05.02.2026 14:31 Ответить
Маск і Старлінк в тому не винні.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:34 Ответить
Цікаво чому тільки зараз? Кацапи вже зо три роки користуються Старлінком. Знову "********"?
показать весь комментарий
05.02.2026 12:06 Ответить
Це як з індіанцем на прізвище "соколине око" який три дні просидів в тюрмі де нема четвертої стіни
показать весь комментарий
05.02.2026 12:11 Ответить
Питання в іншому: чому взагалі?
Маск дуже нерівно до росії дихає.
Але, мабуть, таки у любові є межа.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:14 Ответить
Але з іншого боку він не любить, коли порушують його правила та роблять з нього дурня, він же повний нарцис. Напевно, десь тут і зіграли наші дипломати.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:30 Ответить
Правила не порушено. Офіційно звернулись, пояснили ситуацію.
Що там у його аутистичній макітрі переклинило, невідомо, але користуємось, поки є така можливість.
Бо завтра руснява баба, яка там у нього ніби то під боком, отримає нову інструкцію з цєнтра - і Маск дасть розворот.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:32 Ответить
Чому не порушено? Він не дозволяв раїсі використовувати старлінки. Просто одне діло, коли їх деінде використовували втемну, а зараз, мабуть, він дізнався, що ледь не вся їхня армія сидить на його мережі.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:53 Ответить
Я мав на увазі, з нашого боку порушень не було.
Так, русня начебто нелегально користувалась. Роки два щонайменше. Увесь цей час на це очі закривали, аж поки русня не знахабніла і не почала використовувати не тільки у себе і на ТОТ, а і на ішакєдах.
"Ну, це вже занадто" - мабуть, подумав Маск, і дав відмашку своїм інженерам.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:00 Ответить
Соколине око разом з усією розвідкою Сша абсолютно випадково дізналися вчора, що кацапи 2 роки використовують старлінк?
Це типу, шутка?
показать весь комментарий
06.02.2026 01:58 Ответить
дарма кришите батон на Ілону
нема в нього захоплення підарами
вже писав: саме завдяки Ілоні та його старлінкам ЗСУ воює та їпашить підарів з весни 22-го
оно самі Ауслендера процитували, він правий, не дарма пише, шо Ілона на боці ЗСУ
показать весь комментарий
05.02.2026 12:53 Ответить
Я спеціально посилань не збирав, але пам'ятаю, що були з його боку мутні заяви. То він називав росію непереможною, то натякав, що Україні треба здатись, аби запобігти ядерній війні, батько його росію дуже любить, і сам Ілон збирався до мАцкви на якусь там виставку (не поїхав). І ще незрозуміла історія з кримським мостом.
Тобто було нерівне дихання. Може, зараз вже охолонув.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:57 Ответить
висловлювання то таке, тим більше, шо ми не знаємо грунтовно усіх обставин, мотивів та цілей таких висловлювань (б-сть яких вихоплено з контексту)
головне - реальні дії
а за останні чотири роки такі дії Ілони свідчать самі за себе - ЗСУ воює завдяки старлінкам Ілони
показать весь комментарий
05.02.2026 13:01 Ответить
Я б все-таки не назвав його "за ЗСУ". Занадто гучно.
Скоріше, обережна схильність. Ну, тому що США все-таки по більшій частині теж до нас прихильні.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:02 Ответить
реальна війна, реальна підтримка та допомога, яка дала результат
це мало схоже на "обережну схильність"
показать весь комментарий
05.02.2026 13:03 Ответить
Это чтоб поднаср@ть траМпону ,они ж вроде как разошлись не очень…
показать весь комментарий
05.02.2026 17:24 Ответить
Прикольно. Плюсік в "копілку" Федорова.
Але справжній тест на підорасність міністра оборони - це закупівлі. І цей тест пройти надзвичайно складно, навіть будучи найкращим в світі чуваком.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:12 Ответить
Він його заздалегідь не пройшов. Хто не бачив останні 6 років купи скандалів з закупівлями через Мінцифри і як Федоров під себе гребе всіляке - той просто сліпий і глухий.
показать весь комментарий
05.02.2026 20:15 Ответить
"Дайтє їму сто днів!" (С)
показать весь комментарий
05.02.2026 22:57 Ответить
От термина "белые списки" попахивает. Дело хорошее. Главное чтобы потужничам не зашла эта идея и они не решили расширить инициативу на весь интернет подобно соседям.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:14 Ответить
ця фігня не спрацювала ані в рашці, ані навіть в Китаю, який поставився дуже серьозно до питання. В тій же Україні ******** з вирвиглазниками так до кінця заблочити і не змогли, бо свині завжди грязюку знайдуть.
Тож можете не турбуватися. Ані знань, ані ресурсів в Зєлі нема шоб таку фігню провернути.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:00 Ответить
Що буде з посіпаками, які в ЄС купили пристрої, сплачують їхнє користування та передали їх армій РФ?
показать весь комментарий
05.02.2026 12:17 Ответить
Другий етап - територіальна селекція терміналів.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:20 Ответить
Старлінки у рашистів, що оформлені на ждунів та прокацаплених ВПО, які ті будуть намагатись зареєструвати через ЦНАПи, будуть автоматично вичислятись для роботи контррозвідки СБУ.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:25 Ответить
Цікаво що китайці на заміну Starlink-ам кацапам підгонять? Свою "тисячу вітрил" будуть тестувати в бойових умовах? 🤔
показать весь комментарий
05.02.2026 12:21 Ответить
Сказали, що повернуться на Wi-Fi мережі.
Може, ще МЕШ-модеми пристосують, які на ішакєдах мають дальність близько 100 км.
Коротше, рішення знайдуть, досить швидко.
Тільки так класно розсікати над Україною на "Молниях" та ішакєдах вже не вийде.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:25 Ответить
Ну це не заміна Starlink-у а от у китайців є що потестити, і що вони позиціонують як конкурента Маску
показать весь комментарий
05.02.2026 12:31 Ответить
Подивимось. Русня викрутиться, вони, всупереч розповсюдженій думці, зовсім не тупі.
Але ж який ляпас. Вони думали, що нескінченно будут покупать у буржуєв вєрьовкі, на которих іх жє будут вєшать.
Облом.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:34 Ответить
Чому їм 2 роки давали це робити?? Ось що жахає
показать весь комментарий
06.02.2026 02:01 Ответить
Немає в китайців засобу доставки тисяч супутників на орбіту. Вони намагаються. Але поки що на порядки дорожче все це, ніж у SpaceX.

Тому все, що можуть поки що кацапи - це працювати з своїми геостаціонарними супутниками. В режимі тєлєтайпу приблизно.
показать весь комментарий
05.02.2026 20:28 Ответить
Ну для військових задач на такому театрі бойових дій як український не треба 1000 супутників , китайське угруповання Qianfan зараз порядку 70 а може і вже більше (планують наче 18 тис) супутників, тож додати до цього кацапські і вже можна не слабо гадити нам. Тож питання тільки в тому чи захочуть китайці так світитись щоб протестити свою систему в реальній війні. З виробництвом іскандерів вони кацапам неслабо допомагають, тож і тут можуть постаратися 🤔
показать весь комментарий
05.02.2026 20:49 Ответить
1. Мережа старлінків запрацювала хоч якось прийнятно (без визначних переривань сигналу і зв'язку/трансляцій хоча б голосового, не кажучи вже про відео високої якості) десь після 2000+ супутників.
2. В кацапів, наскільки я розумію, немає взагалі комунікаційних супутників, з якими здатні взаємодіяти "переносні термінали" - тільки геостаціонарні.

Тож китайцям знадобиться декілька рочків, аби просто наздогнати SpaceX на момент запуску мережі. А до нинішньої кількості в ~7200-9600 - їм ще кашляти і кашляти... Вони можуть розповідати що завгодно про "бажаємо вивести на орбіту 200'000 супутників", але для цього треба мати багаторазові засоби доставки. А їх поки що в китайців немає. А спроба вивести навіть 5'000 супутників одноразовими засобами - пупок розв'яжеться. Бо це навіть крутіші "інвестиції в нікуди", ніж будівництво нікому не потрібних бетонних міст, транспортних розв'язок і супершвидкісної залізниці, яка і на 1/3 не заповнена пасажирами.
показать весь комментарий
05.02.2026 21:05 Ответить
така величезна кількість потрібна для комерційних задач якщо вони збираються конкурувати з Маском, для того щоб вести кацапські шахеди до цілі вистачить і наявного угруповання, а в процесі заодно напрацюють необхідні модифікації і запустять чергові партії по 18 супутників (так вони їх зараз запускають)
показать весь комментарий
05.02.2026 21:24 Ответить
Треба це пофіксити маскимально швидко ці недоліки як у посту Тетяна Чорновол

"Вимкнення старлінків залишило мої дві бойові позиції пілотів без зв'язку. Навіть Маск так не паскудив, як свої. Добре, що зараз мої позиції не в таких "злобних" місцях, як рік тому. Тому мала можливість підвести з ранку "альтернативу" на одну позицію, на "злобнішій" позиції альтернатива лежала в запасі давно, тому ми вже на зв'язку. Старлінки до сих пір не працюють, хоча всі дані в білий список давно пішли."

А в цілому з аутентификацією дуже вірне рішення
показать весь комментарий
05.02.2026 12:25 Ответить
У рашистів - тисячі старлінків. Треба шукати посіпак, які купують їх та сплачують абонементну плату.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:28 Ответить
ось для них і зроблений чорний список
показать весь комментарий
05.02.2026 12:31 Ответить
більшість кацапських старлінків завезена від арабів та турків.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:47 Ответить
Комент зі стрічки:

@ "Десь побачив, що у підарів якась неймовірна кількість терміналів - начебто 55 тисяч.
Тільки ради того, щоб це їм покласти - це того варте."
показать весь комментарий
05.02.2026 12:31 Ответить
@ "Старлінк на шахедах з'явився шість місяців тому.Але комплексно росіяни почали використовувати його не менше двох років тому.Старлінк забезпечував на фронтах роботу їхніх систем залпового вогню, артилерії, танків, роботу підрозділів фпв дронів, навіть ударів кабами!!!.5000 прицільних кабів на місяць...Всі штурмові дії росіяни проводили тільки використовуючи старлінк.
Як назвати оцих мерзотників, які все знали і жодного разу не підняли питання відключення для росіян системи, яка на 80 відсотків забезпечила росіянам влучність..."

@ "Ті термінали що оплачуються з приватних акаутів треба рееструвати особисто. У нових старлінків, той номер що написаний на антені то SN а не те що написано у поясненнях в Дії."

@ "Правильно ввів всі данні, перевірив усі цифирки та літери перед подачею. Заставив усіх зробити скріншоти з аккаунтів. Попередив, що якщо нема доступу до акка (а це польські, німецькі, чешські.....) старлінки, то або віддавайте його мені на запчастини для пересадки акків, або вибивайте передачу акка. І все це за два дні. Усі старлінки в роботі. Але грьобаний спуфінг напрягає. Флешу прохання, потрібно якось допиляти стардебаг, щоб після перезавантаження терміналу зразу автоматично відключався GPS. Бо робити це вручну трохи напрягає."
показать весь комментарий
05.02.2026 12:48 Ответить
Як назвати оцих мерзотників, які все знали і жодного разу не підняли питання відключення для росіян системи, яка на 80 відсотків забезпечила росіянам влучність..."

У цієї помилки є прізвище і імя
показать весь комментарий
06.02.2026 02:04 Ответить
Так воно і далі так було, якби рашисти тихонько сиділи зі своєю налагодженою системою зв'язку й управління боєм і логістикою, а не вже внаглу не стали споряджати старлінками свої дрони близького, середнього і дальнього радіусу дії. Від роботи яких стала зупинятись логістика ЗСУ, а електропідстанції і ТЕЦ/ТЕС уражатись з неймовірною точністю.
Головне кредо зебілів "Решать вопросьі по мере их поступления" - у всій красі.
показать весь комментарий
06.02.2026 06:25 Ответить
Так в тому то і справа, що вопрос поступил 2 роки назад!! І ніхто навіть не квакнув
показать весь комментарий
06.02.2026 12:34 Ответить
Круто що нарешті рашкам старлінки вимкнули. По результату має бути сильніше ніж 100ня фламінго прилетить.
Шкода що не раніше.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:36 Ответить
Вони б тоді від початку розвивали альтернативні способи зв'язку аж до тактичного рівня. І вони б в них прямо зараз достатньо добре працювали. І нічого б "зараз" з тим зв'язком зробити не вдалось.

Тож хєр його зна, як воно було б краще.
показать весь комментарий
05.02.2026 21:14 Ответить
Корупція влади, та зрадники в Генштабі, все зроблять, щоб за гроші передати кацапам секретну інформацію.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:39 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2026 12:59 Ответить
Все прекрасно тільки в звітах діджиталізатора Фьодорова.
Людина пише, так виходить, що після реєстрації за 18 годин Старлінк не розблокований.
І таких історій море.

показать весь комментарий
05.02.2026 13:03 Ответить
Наше рідне ************* працює проти нас не гірше, ніж русняве - проти русні.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:13 Ответить
Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров Джерело: https://censor.net/ua/n3599028
показать весь комментарий
05.02.2026 14:36 Ответить
Найперша черга мала би бути для військових.
В реальності у військових старлінки не працюють, хоча заявки були подані.
Читайте дописи військових, а не Фьодорова і його глашатаїв.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:52 Ответить
Для тих, хто з диванів радісно плескає в долоньки Фьодорова.

Тетяна Чорновол:
Читала вголос ( заяви Федорова ) на позиції. Ми ржали, як коні...Бо ми на бойовому чергуванні і це у нас все лягло, а не у москалів.
І коли МО пише про першу чергу білого списку, і другу і третю, і почекайте, я розумію, що вони, цивільні, зовсім не в курсі, що таке бойове чергування.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:18 Ответить
Вимкнення старлінків залишило мої дві бойові позиції пілотів без зв'язку. Навіть Маск так не паскудив, як свої. Добре, що зараз мої позиції не в таких "злобних" місцях, як рік тому. Тому мала можливість підвести з ранку "альтернативу" на одну позицію, на "злобнішій" позиції альтернатива лежала в запасі давно, тому ми вже на зв'язку. Старлінки до сих пір не працюють, хоча всі дані в білий список давно пішли.
Альтернативу завжли намагаюся вигадати і придбати наперед в усьому, бо те, що жопа може бути в усьому і від своїх і від чужих дуже передбачувано. До гадалки не ходи.На фото ще один "альтернативний" зв'язок з космосом. Останній шанс)))
показать весь комментарий
05.02.2026 13:20 Ответить
"Уморителен шок орков РФ, привыкших жить в режиме полного присоса к "Старлинку".
Долгое время русские просачивались во вражескую Западную систему. Да, они просочились, примазались и сделали "Старлинк" ещинственной основой всей своей армейской связи.
Тут -то и грянул гром. Крайне противоречивый Маск все-таки вспомнил о своем человечьем происхождении и вырубил оркам "всю технологию".
Русская орда ослепла и оглохла.
Теперь подразделения обречены контактировать наощупь. Конечно, они могут наслаждаться шипением в хилых армейских рациях и важно созваниваться по проводным карболитовым телефонам с индуктором ТАИ-43, образца 1955года.
У ТАИ, впрочем, есть недостаточек: надо протянуть шнур- «полёвку». А их уже в природе не существует.
Сейчас министерские комиссии лихорадочно потрошат склады, ищут охвостья "полевок" с еще неразложившейся за 70 лет резиною. Метров 40 уже нашли.

Starlink всё. Что дальше?
Несколько дней подряд в военных чатах настоящий переполох - Илон Маск отключил Starlink. Многие (если не все) подразделения на фронте так или иначе их используют. И не только на фронте, и не только для применения дальнобойных дронов.
"Начался хаос. Связь - основа всего на переднем крае. И вот сейчас нужно срочно искать альтернативы. Как оказалось, ничего отечественного нет", - сказал источник в Генштабе.

Россия привыкла всё красть и наслаждаться ворованным. Прикорючившись к «Старлинку» орда ликовала. Сияли черные остроухие морды в окопах и штабах.
О том, насколько зыбкой является эта радость никто даже не задумался.
На данный момент ослепли не только 70% Дронов, окопные и штурмовые группы, но и все танки, орудия и пр.
В ГШ РФ генеральские слезы, вытекая из-под дверей, сливаются в коридорные ручьи.
Невзоров
@nevzorovtv
показать весь комментарий
05.02.2026 14:31 Ответить
2 роки вони нас бомбили цим

І всі мовчали
показать весь комментарий
06.02.2026 02:06 Ответить
 
 