Заработала первая очередь "белого списка" Starlink. Терминалы россиян заблокированы, - Федоров
Внесенные в "белый список" терминалы Starlink уже работают в Украине. В то же время терминалы россиян заблокированы.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Первая очередь терминалов, попавших в "белый список", уже работает.
Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", — говорится в сообщении.
Федоров отметил, что гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП.
Для юрлиц уже вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
https://t.me/stanislav_osman/10277 Говорять Снайпер ✙
Аж полегшення від того, що у підарів лягли старлінки.
Самі під собою гілку спиляли, вбиваючи цивільних, уйобки.
https://t.me/officer_33/6675 Офіцер
В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів.
Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались, а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні.
https://t.me/bahshiddemon/3106 Бахмутський Демон 👹
Підарняві без старлінків, як там в пісні Зємфіри - мама Амєріка, в 22 бєрєга, нє атпускай міня. Лохі.
https://t.me/serhii_flash/6916 Сергій FLASH | Про технології
У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії.
По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває.
Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Вой и скрежет зубовный в Z-сегменте интернета по поводу отключения Старлинков, слышен сильно издалека. Ну, "измена", "Маск-****", "хохлы продавили" и все такое, но от отдельных представителей этого вида даже слышно нечто вразумительное вроде "это называется технологическое отставание".
Вот тут не поспоришь. Начало второй четверти 21 века, четыре года такой войны, а "вторая армия мира" так и не обзавелась нормальной системой связи (впрочем, эта проблема не решена еще со времен Второй мировой), обменивается данными и осуществляет боевое управление через Телеграмм и ворованные терминалы "Старлинк". Оно понятно, что у украинцев тоже самое, но Маск то на их стороне, да они вроде и не претендовали на высокое звание "второй армии".
Это, кстати, отличная иллюстрация того, как могут работать технологические санкции. Если их реально применять.
Ілона на боці ЗСУ (с)
крапка
Використання Старлінк для ударів по цивільних в Україні - це не дуже гарна реклама технології.
Що не робить Ауслендера "тупим".
У євреїв на першому місці Ізраїль і їх народ.
Не каже нічого проти України, принагідно знущається з русні - і вже добре.
за Ауслендера знаю точно одне - він за Україну та люто ненавидить ***** та *********
Заблокував Маск термінали русні - добре, молодець.
Подивимось, як далі події розгортатимуться.
Протидіяти такому теж можна, за бажання все робиться.
Маск дуже нерівно до росії дихає.
Але, мабуть, таки у любові є межа.
Що там у його аутистичній макітрі переклинило, невідомо, але користуємось, поки є така можливість.
Бо завтра руснява баба, яка там у нього ніби то під боком, отримає нову інструкцію з цєнтра - і Маск дасть розворот.
Так, русня начебто нелегально користувалась. Роки два щонайменше. Увесь цей час на це очі закривали, аж поки русня не знахабніла і не почала використовувати не тільки у себе і на ТОТ, а і на ішакєдах.
"Ну, це вже занадто" - мабуть, подумав Маск, і дав відмашку своїм інженерам.
Це типу, шутка?
нема в нього захоплення підарами
вже писав: саме завдяки Ілоні та його старлінкам ЗСУ воює та їпашить підарів з весни 22-го
оно самі Ауслендера процитували, він правий, не дарма пише, шо Ілона на боці ЗСУ
Тобто було нерівне дихання. Може, зараз вже охолонув.
головне - реальні дії
а за останні чотири роки такі дії Ілони свідчать самі за себе - ЗСУ воює завдяки старлінкам Ілони
Скоріше, обережна схильність. Ну, тому що США все-таки по більшій частині теж до нас прихильні.
це мало схоже на "обережну схильність"
Але справжній тест на підорасність міністра оборони - це закупівлі. І цей тест пройти надзвичайно складно, навіть будучи найкращим в світі чуваком.
Тож можете не турбуватися. Ані знань, ані ресурсів в Зєлі нема шоб таку фігню провернути.
Може, ще МЕШ-модеми пристосують, які на ішакєдах мають дальність близько 100 км.
Коротше, рішення знайдуть, досить швидко.
Тільки так класно розсікати над Україною на "Молниях" та ішакєдах вже не вийде.
Але ж який ляпас. Вони думали, що нескінченно будут покупать у буржуєв вєрьовкі, на которих іх жє будут вєшать.
Облом.
Тому все, що можуть поки що кацапи - це працювати з своїми геостаціонарними супутниками. В режимі тєлєтайпу приблизно.
2. В кацапів, наскільки я розумію, немає взагалі комунікаційних супутників, з якими здатні взаємодіяти "переносні термінали" - тільки геостаціонарні.
Тож китайцям знадобиться декілька рочків, аби просто наздогнати SpaceX на момент запуску мережі. А до нинішньої кількості в ~7200-9600 - їм ще кашляти і кашляти... Вони можуть розповідати що завгодно про "бажаємо вивести на орбіту 200'000 супутників", але для цього треба мати багаторазові засоби доставки. А їх поки що в китайців немає. А спроба вивести навіть 5'000 супутників одноразовими засобами - пупок розв'яжеться. Бо це навіть крутіші "інвестиції в нікуди", ніж будівництво нікому не потрібних бетонних міст, транспортних розв'язок і супершвидкісної залізниці, яка і на 1/3 не заповнена пасажирами.
"Вимкнення старлінків залишило мої дві бойові позиції пілотів без зв'язку. Навіть Маск так не паскудив, як свої. Добре, що зараз мої позиції не в таких "злобних" місцях, як рік тому. Тому мала можливість підвести з ранку "альтернативу" на одну позицію, на "злобнішій" позиції альтернатива лежала в запасі давно, тому ми вже на зв'язку. Старлінки до сих пір не працюють, хоча всі дані в білий список давно пішли."
А в цілому з аутентификацією дуже вірне рішення
@ "Десь побачив, що у підарів якась неймовірна кількість терміналів - начебто 55 тисяч.
Тільки ради того, щоб це їм покласти - це того варте."
Як назвати оцих мерзотників, які все знали і жодного разу не підняли питання відключення для росіян системи, яка на 80 відсотків забезпечила росіянам влучність..."
@ "Ті термінали що оплачуються з приватних акаутів треба рееструвати особисто. У нових старлінків, той номер що написаний на антені то SN а не те що написано у поясненнях в Дії."
@ "Правильно ввів всі данні, перевірив усі цифирки та літери перед подачею. Заставив усіх зробити скріншоти з аккаунтів. Попередив, що якщо нема доступу до акка (а це польські, німецькі, чешські.....) старлінки, то або віддавайте його мені на запчастини для пересадки акків, або вибивайте передачу акка. І все це за два дні. Усі старлінки в роботі. Але грьобаний спуфінг напрягає. Флешу прохання, потрібно якось допиляти стардебаг, щоб після перезавантаження терміналу зразу автоматично відключався GPS. Бо робити це вручну трохи напрягає."
У цієї помилки є прізвище і імя
Головне кредо зебілів "Решать вопросьі по мере их поступления" - у всій красі.
Шкода що не раніше.
Тож хєр його зна, як воно було б краще.
Людина пише, так виходить, що після реєстрації за 18 годин Старлінк не розблокований.
І таких історій море.
В реальності у військових старлінки не працюють, хоча заявки були подані.
Читайте дописи військових, а не Фьодорова і його глашатаїв.
Тетяна Чорновол:
Читала вголос ( заяви Федорова ) на позиції. Ми ржали, як коні...Бо ми на бойовому чергуванні і це у нас все лягло, а не у москалів.
І коли МО пише про першу чергу білого списку, і другу і третю, і почекайте, я розумію, що вони, цивільні, зовсім не в курсі, що таке бойове чергування.
Альтернативу завжли намагаюся вигадати і придбати наперед в усьому, бо те, що жопа може бути в усьому і від своїх і від чужих дуже передбачувано. До гадалки не ходи.На фото ще один "альтернативний" зв'язок з космосом. Останній шанс)))
Долгое время русские просачивались во вражескую Западную систему. Да, они просочились, примазались и сделали "Старлинк" ещинственной основой всей своей армейской связи.
Тут -то и грянул гром. Крайне противоречивый Маск все-таки вспомнил о своем человечьем происхождении и вырубил оркам "всю технологию".
Русская орда ослепла и оглохла.
Теперь подразделения обречены контактировать наощупь. Конечно, они могут наслаждаться шипением в хилых армейских рациях и важно созваниваться по проводным карболитовым телефонам с индуктором ТАИ-43, образца 1955года.
У ТАИ, впрочем, есть недостаточек: надо протянуть шнур- «полёвку». А их уже в природе не существует.
Сейчас министерские комиссии лихорадочно потрошат склады, ищут охвостья "полевок" с еще неразложившейся за 70 лет резиною. Метров 40 уже нашли.
Starlink всё. Что дальше?
Несколько дней подряд в военных чатах настоящий переполох - Илон Маск отключил Starlink. Многие (если не все) подразделения на фронте так или иначе их используют. И не только на фронте, и не только для применения дальнобойных дронов.
"Начался хаос. Связь - основа всего на переднем крае. И вот сейчас нужно срочно искать альтернативы. Как оказалось, ничего отечественного нет", - сказал источник в Генштабе.
Россия привыкла всё красть и наслаждаться ворованным. Прикорючившись к «Старлинку» орда ликовала. Сияли черные остроухие морды в окопах и штабах.
О том, насколько зыбкой является эта радость никто даже не задумался.
На данный момент ослепли не только 70% Дронов, окопные и штурмовые группы, но и все танки, орудия и пр.
В ГШ РФ генеральские слезы, вытекая из-под дверей, сливаются в коридорные ручьи.
Невзоров
@nevzorovtv
І всі мовчали