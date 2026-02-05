Заработала первая очередь "белого списка" Starlink. Терминалы россиян заблокированы, - Федоров

Внесенные в "белый список" терминалы Starlink уже работают в Украине. В то же время терминалы россиян заблокированы.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Первая очередь терминалов, попавших в "белый список", уже работает.



Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП.

Для юрлиц уже вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.

