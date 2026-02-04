Федоров призвал командиров всех уровней организовать верификацию терминалов Starlink

В Украине продолжается процесс верификации Starlink. Терминалы активно вносят в "белый список", чтобы обеспечить их работу.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список".

Напомним, вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки", - пояснил глава Минобороны.

По словам Федорова, впоследствии процесс построят так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", - подытожил он.

Ранее Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.

