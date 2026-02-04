Федоров призвал командиров всех уровней организовать верификацию терминалов Starlink

В Украине продолжается процесс верификации Starlink. Терминалы активно вносят в "белый список", чтобы обеспечить их работу.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список".

Напомним, вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки", - пояснил глава Минобороны.

Читайте также: Использование Starlink в российских "шахедах": МИД Польши обратилось к Илону Маску

По словам Федорова, впоследствии процесс построят так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", - подытожил он.

Ранее Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.

Читайте также: Меры по прекращению использования Россией Starlink дали результат, - Маск

Читайте также: Ограничения Starlink для противодействия БПЛА: первые шаги уже дали быстрый результат, - Федоров

Вже лапу хотять і на термінали Старлінк накласти? Вилучати потроху почнуть? Типу для перевірки.
04.02.2026 10:42 Ответить
Де ж ще ,,зраду,, тобі знайти?
04.02.2026 10:48 Ответить
Через дитячу програмку армія+?А конфеденційність забезпеченна?Чи рашка не взламає?
04.02.2026 11:30 Ответить
представляю как эти рукожопы теперь будут поступать. Скорее всего тупо запретят их иметь у себя и все.
04.02.2026 11:55 Ответить
@ "У відкритому доступі з'явилися патентні креслення нового рішення, спрямованого на посилення захисту російських танків від безпілотників.
На тлі масового застосування FPV-дронів російські конструкторські центри шукають альтернативу імпровізованим «мангалам» та сітчастим екранам, які широко використовуються на фронті, повідомили в польському https://defence24.pl/przemysl/rosjanie-wprowadzaja-nowy-typ-pancerza-dla-czolgow Defence24.
Новий підхід передбачає інтеграцію модулів динамічного захисту у зони, де раніше розміщувалися зовнішні паливні баки та транспортні контейнери.
Йдеться про встановлення модулів динамічного захисту в надгусеничних полицях бортів корпусу, що розширює площу захисту машини.
Згідно з патентом, таке компонування підвищує стійкість корпусу до атак БПЛА в секторі кутів від 0 до 90 градусів.
Недоліком рішення є зменшення запасу пального, що напряму впливає на запас ходу та автономність танка.

Патент демонструє реалізацію цієї схеми на танку Т-72Б3, розроблену конструкторським бюро Уралвагонзавод (УКБТМ).



У патенті показано встановлення модулів динамічної броні в полицях над гусеничними бортами корпусу, в даному випадку танка Т-72Б3.
Джерело: Конструкторське бюро Уралвагонзаводу УКБТМ

Окрім корпусу, додатковими модулями динамічного захисту пропонується екранувати вежу, з подальшим посиленням гнучкими сітчастими конструкціями.
Такі рішення вважаються більш технологічними та менш обмежувальними для функціонування машини, ніж польові імпровізації.

Водночас найбільш ефективним засобом протидії БПЛА залишаються системи активного захисту, здатні знищувати дрон до контакту з бронею.
04.02.2026 12:14 Ответить
Все треба розпатякати на увесь світ, щоб рашисти знали що робити
04.02.2026 14:10 Ответить
 
 