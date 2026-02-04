Федоров призвал командиров всех уровней организовать верификацию терминалов Starlink
В Украине продолжается процесс верификации Starlink. Терминалы активно вносят в "белый список", чтобы обеспечить их работу.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список".
Напомним, вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки", - пояснил глава Минобороны.
По словам Федорова, впоследствии процесс построят так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.
"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", - подытожил он.
Ранее Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
На тлі масового застосування FPV-дронів російські конструкторські центри шукають альтернативу імпровізованим «мангалам» та сітчастим екранам, які широко використовуються на фронті, повідомили в польському https://defence24.pl/przemysl/rosjanie-wprowadzaja-nowy-typ-pancerza-dla-czolgow Defence24.
Новий підхід передбачає інтеграцію модулів динамічного захисту у зони, де раніше розміщувалися зовнішні паливні баки та транспортні контейнери.
Йдеться про встановлення модулів динамічного захисту в надгусеничних полицях бортів корпусу, що розширює площу захисту машини.
Згідно з патентом, таке компонування підвищує стійкість корпусу до атак БПЛА в секторі кутів від 0 до 90 градусів.
Недоліком рішення є зменшення запасу пального, що напряму впливає на запас ходу та автономність танка.
Патент демонструє реалізацію цієї схеми на танку Т-72Б3, розроблену конструкторським бюро Уралвагонзавод (УКБТМ).
У патенті показано встановлення модулів динамічної броні в полицях над гусеничними бортами корпусу, в даному випадку танка Т-72Б3.
Джерело: Конструкторське бюро Уралвагонзаводу УКБТМ
Окрім корпусу, додатковими модулями динамічного захисту пропонується екранувати вежу, з подальшим посиленням гнучкими сітчастими конструкціями.
Такі рішення вважаються більш технологічними та менш обмежувальними для функціонування машини, ніж польові імпровізації.
Водночас найбільш ефективним засобом протидії БПЛА залишаються системи активного захисту, здатні знищувати дрон до контакту з бронею.