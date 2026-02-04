Федоров закликав командирів усіх рівнів організувати верифікацію терміналів Starlink
В Україні триває процес верифікації Starlink. Термінали активно вносять у "білий список", щоб забезпечити їхню роботу.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".
Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування", - пояснив очільник Міноборони.
За словами Федорова, згодом процес побудують так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.
"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", - підсумував він.
Раніше Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
На тлі масового застосування FPV-дронів російські конструкторські центри шукають альтернативу імпровізованим «мангалам» та сітчастим екранам, які широко використовуються на фронті, повідомили в польському https://defence24.pl/przemysl/rosjanie-wprowadzaja-nowy-typ-pancerza-dla-czolgow Defence24.
Новий підхід передбачає інтеграцію модулів динамічного захисту у зони, де раніше розміщувалися зовнішні паливні баки та транспортні контейнери.
Йдеться про встановлення модулів динамічного захисту в надгусеничних полицях бортів корпусу, що розширює площу захисту машини.
Згідно з патентом, таке компонування підвищує стійкість корпусу до атак БПЛА в секторі кутів від 0 до 90 градусів.
Недоліком рішення є зменшення запасу пального, що напряму впливає на запас ходу та автономність танка.
Патент демонструє реалізацію цієї схеми на танку Т-72Б3, розроблену конструкторським бюро Уралвагонзавод (УКБТМ).
У патенті показано встановлення модулів динамічної броні в полицях над гусеничними бортами корпусу, в даному випадку танка Т-72Б3.
Джерело: Конструкторське бюро Уралвагонзаводу УКБТМ
Окрім корпусу, додатковими модулями динамічного захисту пропонується екранувати вежу, з подальшим посиленням гнучкими сітчастими конструкціями.
Такі рішення вважаються більш технологічними та менш обмежувальними для функціонування машини, ніж польові імпровізації.
Водночас найбільш ефективним засобом протидії БПЛА залишаються системи активного захисту, здатні знищувати дрон до контакту з бронею.