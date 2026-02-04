Новини Використання Starlink безпілотниками РФ
Федоров закликав командирів усіх рівнів організувати верифікацію терміналів Starlink

Starlink в Україні: Федоров звернувся до командирів

В Україні триває процес верифікації Starlink. Термінали активно вносять у "білий список", щоб забезпечити їхню роботу.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Федорова, згодом процес побудують так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", - підсумував він.

Раніше Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.

Що передувало?

Вже лапу хотять і на термінали Старлінк накласти? Вилучати потроху почнуть? Типу для перевірки.
04.02.2026 10:42 Відповісти
Де ж ще ,,зраду,, тобі знайти?
04.02.2026 10:48 Відповісти
Через дитячу програмку армія+?А конфеденційність забезпеченна?Чи рашка не взламає?
04.02.2026 11:30 Відповісти
представляю как эти рукожопы теперь будут поступать. Скорее всего тупо запретят их иметь у себя и все.
04.02.2026 11:55 Відповісти
@ "У відкритому доступі з'явилися патентні креслення нового рішення, спрямованого на посилення захисту російських танків від безпілотників.
На тлі масового застосування FPV-дронів російські конструкторські центри шукають альтернативу імпровізованим «мангалам» та сітчастим екранам, які широко використовуються на фронті, повідомили в польському https://defence24.pl/przemysl/rosjanie-wprowadzaja-nowy-typ-pancerza-dla-czolgow Defence24.
Новий підхід передбачає інтеграцію модулів динамічного захисту у зони, де раніше розміщувалися зовнішні паливні баки та транспортні контейнери.
Йдеться про встановлення модулів динамічного захисту в надгусеничних полицях бортів корпусу, що розширює площу захисту машини.
Згідно з патентом, таке компонування підвищує стійкість корпусу до атак БПЛА в секторі кутів від 0 до 90 градусів.
Недоліком рішення є зменшення запасу пального, що напряму впливає на запас ходу та автономність танка.

Патент демонструє реалізацію цієї схеми на танку Т-72Б3, розроблену конструкторським бюро Уралвагонзавод (УКБТМ).



У патенті показано встановлення модулів динамічної броні в полицях над гусеничними бортами корпусу, в даному випадку танка Т-72Б3.
Джерело: Конструкторське бюро Уралвагонзаводу УКБТМ

Окрім корпусу, додатковими модулями динамічного захисту пропонується екранувати вежу, з подальшим посиленням гнучкими сітчастими конструкціями.
Такі рішення вважаються більш технологічними та менш обмежувальними для функціонування машини, ніж польові імпровізації.

Водночас найбільш ефективним засобом протидії БПЛА залишаються системи активного захисту, здатні знищувати дрон до контакту з бронею.
04.02.2026 12:14 Відповісти
Все треба розпатякати на увесь світ, щоб рашисти знали що робити
04.02.2026 14:10
 
 