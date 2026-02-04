Федоров закликав командирів усіх рівнів організувати верифікацію терміналів Starlink

В Україні триває процес верифікації Starlink. Термінали активно вносять у "білий список", щоб забезпечити їхню роботу.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Федорова, згодом процес побудують так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", - підсумував він.

Раніше Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.

