Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink: Краще пізно, ніж ніколи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від Starlink.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, польський міністр прокоментував допис про те, що російські військові блогери повідомляють про масове відключення терміналів Starlink, якими користуються війська РФ.

"Краще пізно, ніж ніколи. Дякую, Ілоне Маск", – написав Сікорський.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.

Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.

Своєю чергою американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Радослава Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ.

