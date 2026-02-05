УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14750 відвідувачів онлайн
Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink Блокування Starlink окупантам
2 550 21

Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink: Краще пізно, ніж ніколи

Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від Starlink.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Так, польський міністр прокоментував допис про те, що російські військові блогери повідомляють про масове відключення терміналів Starlink, якими користуються війська РФ.

"Краще пізно, ніж ніколи. Дякую, Ілоне Маск", – написав Сікорський.

Також читайте: Запрацювала перша черга "білого списку" Starlink. Термінали росіян заблоковано, - Федоров

Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink

Що передувало?

Також читайте: Реєстрація Starlink: Міноборони опублікувало інструкцію, як пройти верифікацію

Читайте: Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні, - Федоров

Автор: 

Сікорський Радослав (379) Маск Ілон (741) Starlink (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Это при том, что Маск недавно назвал Сикорского слюнявым идиотом.
Нужно понимать, чего это стоило Сикорскому
показати весь коментар
05.02.2026 20:18 Відповісти
+11
Це професійний дипломат, а не шут із сауни
показати весь коментар
05.02.2026 20:40 Відповісти
+5
Міністр Польші вирішує військові проблеми України. А чим займається сталевий Ішак, геймер Фьодоров та клон сівохи Сибіга?
показати весь коментар
05.02.2026 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маск відчув себе не тільки потрібним, але й "добрим" і "розуміним"
показати весь коментар
05.02.2026 20:18 Відповісти
Это при том, что Маск недавно назвал Сикорского слюнявым идиотом.
Нужно понимать, чего это стоило Сикорскому
показати весь коментар
05.02.2026 20:18 Відповісти
Це професійний дипломат, а не шут із сауни
показати весь коментар
05.02.2026 20:40 Відповісти
Сикорский как раз шут из сауны.
показати весь коментар
05.02.2026 20:45 Відповісти
"Слюнявый имбецил" назвал Маска военным преступником. Как человек может быть настолько тупым, даже политик.
показати весь коментар
05.02.2026 20:44 Відповісти
Ну так той і подякував як в око плюнув.
показати весь коментар
05.02.2026 23:48 Відповісти
Недоумок. Маск відключив українські старлінки. В рашке він і не працював.
показати весь коментар
05.02.2026 20:19 Відповісти
Ви відстали від життя. Шахеди зі старлінками літали по Україні. Спочатку обмежили швидкість до 90км/год. Шахеди рухались до 180км/год. Тепер відключили не верифіковані(російські).
показати весь коментар
05.02.2026 21:07 Відповісти
Выключили всех.

показати весь коментар
05.02.2026 21:26 Відповісти
Та досить вже Марусю тягати по форуму.
показати весь коментар
05.02.2026 23:49 Відповісти
Просто до того ніхто Маска не просив цього зробити. Усі тіки кидались у нього какашками.
показати весь коментар
05.02.2026 20:26 Відповісти
Міністр Польші вирішує військові проблеми України. А чим займається сталевий Ішак, геймер Фьодоров та клон сівохи Сибіга?
показати весь коментар
05.02.2026 20:39 Відповісти
Якраз Федоров і договорився з Маском. Сікорський просто матюкав Маска.
показати весь коментар
05.02.2026 21:08 Відповісти
3 года договаривался, или просто насрать было? или Умерову было насрать, или разведке, или кому? или не до того было, клепали миллион дронов? или зачем там что-то делать, ведь мирныйплан и відбудова
показати весь коментар
05.02.2026 23:19 Відповісти
Насрать було.
показати весь коментар
06.02.2026 12:21 Відповісти
Не пробачимо маску що він в кінці 22року запропонував передати крим росії і провести на окупованих територіях референдум. Добре що лідер не послухав і українці мають можливість відвойовувати свою землю.
показати весь коментар
05.02.2026 20:39 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 20:42 Відповісти
То есть а до этого наркоман Маск давал возможность рашистам с помощью Старлинк наводить свои удары по Украине. Кто он Маск после этого??
показати весь коментар
05.02.2026 22:21 Відповісти
 
 