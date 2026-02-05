Блокирование Starlink у россиян прошло без системных проблем для ВСУ на фронте, - Бескрестов (Флеш)
Блокирование использования терминалов Starlink российскими войсками в целом прошло успешно и не вызвало системных проблем для Вооруженных сил Украины по всей линии фронта.
Об этом советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Флеш рассказал об этом в ответ на пост военнослужащей Маруси Зверобой, в котором она критикует введение обязательной регистрации терминалов для украинских военнослужащих в слишком сжатые сроки.
Важность "белых списков" для Starlink
По словам советника Федорова, по итогам докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со всех направлений, операция по ограничению доступа противника к спутниковой связи была реализована без критических последствий для украинской армии.
Он признал, что сроки подачи белых списков Starlink в масштабах ВСУ были чрезвычайно сжатыми, что привело к некоторым техническим трудностям, в частности к проблемам с функционированием части частных терминалов. Флеш подчеркнул, что такие сжатые временные рамки были необходимы из соображений безопасности.
Бескрестов объяснил, что временные сложности, в частности остановка работы отдельных беспилотных наземных комплексов или перебои со связью на отдельных участках, являются значительно меньшим риском по сравнению с возможностью массированного удара по сети Starlink по всей территории страны.
"Когда Минобороны принимает какие-то решения, то видит всю ситуацию и риски более глобально, чем кто-то на каком-то участке фронта. В процессе белых списков важную техническую роль играет наш партнер SpaceX. Для них это тоже первый подобный опыт в мире. У них тоже есть свои процедуры. Поэтому не все зависит только от нас", - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.
- В свою очередь американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ.
- В конце концов, позже Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думай-те
ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників
Хтось ще не вірить що рашка мріє* напасти .
* Не факт що дадуть, що зорі зійдуться... Але мріє постійно, накручує болотне населення "можемпавтаріть"
"Valentine Rudenko а скільки у вас старлінків? , бо в нас відсотків 70 лягло , хоча подавались усі разом"
"План гарний, реалізація гімно (хоча коли в нас щось робили по уму) як то кажуть. Терміни були інші, тепер у багатьох військових проблеми які виникли через те що хтось вирішив що пройшло три дні, гаси рубильник.
Про доповідь і все Ок - це реально потужний жарт. Це як у бінокль на місяць дивитись і точність кратерів рахувати."