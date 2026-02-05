Блокирование Starlink у россиян прошло без системных проблем для ВСУ на фронте, - Бескрестов (Флеш)

Блокирование использования терминалов Starlink российскими войсками в целом прошло успешно и не вызвало системных проблем для Вооруженных сил Украины по всей линии фронта.

Об этом советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Флеш рассказал об этом в ответ на пост военнослужащей Маруси Зверобой, в котором она критикует введение обязательной регистрации терминалов для украинских военнослужащих в слишком сжатые сроки.

Важность "белых списков" для Starlink

По словам советника Федорова, по итогам докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со всех направлений, операция по ограничению доступа противника к спутниковой связи была реализована без критических последствий для украинской армии.

Он признал, что сроки подачи белых списков Starlink в масштабах ВСУ были чрезвычайно сжатыми, что привело к некоторым техническим трудностям, в частности к проблемам с функционированием части частных терминалов. Флеш подчеркнул, что такие сжатые временные рамки были необходимы из соображений безопасности.

Бескрестов объяснил, что временные сложности, в частности остановка работы отдельных беспилотных наземных комплексов или перебои со связью на отдельных участках, являются значительно меньшим риском по сравнению с возможностью массированного удара по сети Starlink по всей территории страны.

"Когда Минобороны принимает какие-то решения, то видит всю ситуацию и риски более глобально, чем кто-то на каком-то участке фронта. В процессе белых списков важную техническую роль играет наш партнер SpaceX. Для них это тоже первый подобный опыт в мире. У них тоже есть свои процедуры. Поэтому не все зависит только от нас", - отметил он.

Что предшествовало?

Сергей Флеш Бескрестов о блокировке Starlink у россиян

Топ комментарии
Пані Маруся Звіробій пише зовсім інакші тези....
Думай-те
05.02.2026 23:12
З коментарів під дописом Флеша.

"Valentine Rudenko а скільки у вас старлінків? , бо в нас відсотків 70 лягло , хоча подавались усі разом"

"План гарний, реалізація гімно (хоча коли в нас щось робили по уму) як то кажуть. Терміни були інші, тепер у багатьох військових проблеми які виникли через те що хтось вирішив що пройшло три дні, гаси рубильник.
Про доповідь і все Ок - це реально потужний жарт. Це як у бінокль на місяць дивитись і точність кратерів рахувати."
06.02.2026 00:03
Да и не только она.
05.02.2026 23:13
Помиляешся
06.02.2026 07:18
Всі ж розуміють що "армійська" ( та що у військових штанах кольору хакі-олівки ) бюрократія то неповоротке і найпотужніше-дибільне одоробло
05.02.2026 23:14
Братішка, я вам Потужності приніс:
ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників

Хтось ще не вірить що рашка мріє* напасти .
* Не факт що дадуть, що зорі зійдуться... Але мріє постійно, накручує болотне населення "можемпавтаріть"
05.02.2026 23:37
ну, все же нищая Украина с госдолгом под 100%, все ресурсы вывезены закордон по-дешевке, бабло, золото культурные ценности спи**енные "эффективными менеджерами", управленцами, министрами и депутатами, которых на всех боевых кацапов никак не хватит, да и не успеют словить, телемарафет смотреть им не хочется, затопленные шахты, экологическая катастрофа, все заминировано и испоганено, народ после 30 лет мудрого керовництва и "реформ" немного поехавший, ну, такое ... хотя Хйлу такое может как раз и нравится и на приличных европейсов его не потянет (или тупо не хватит).
05.02.2026 23:54
А Сирьожа з якого дуба впав та ще й на голову?
05.02.2026 23:40
Рубильник тут або усім, або нікому. Іншого не дано.
06.02.2026 06:46
Марусі не віримо, віримо зеленим бубенчікам, вони ж ніколи ні разу не піймані на брехні, чесні чесні, зуб дають.
06.02.2026 00:45
Від Киянина чув інакшу інформацію!
06.02.2026 01:08
Так у росіян також пройшло без проблем Як просувались, так і просуваються.
06.02.2026 06:02
І дуже воно допомогло? Шахеди вже добу літають, як мухи.
06.02.2026 06:56
Брехня. З усіх підрозділів матюкаються, що більше половини наших старлінків лягло. І, відповідно, вся логістіка, наведення, коррдинація - все к х..м.
06.02.2026 07:26
 
 