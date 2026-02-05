Блокирование Starlink у россиян прошло без системных проблем для ВСУ на фронте, - Бескрестов (Флеш)

Блокирование использования терминалов Starlink российскими войсками в целом прошло успешно и не вызвало системных проблем для Вооруженных сил Украины по всей линии фронта.

Об этом советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Флеш рассказал об этом в ответ на пост военнослужащей Маруси Зверобой, в котором она критикует введение обязательной регистрации терминалов для украинских военнослужащих в слишком сжатые сроки.

Важность "белых списков" для Starlink

По словам советника Федорова, по итогам докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со всех направлений, операция по ограничению доступа противника к спутниковой связи была реализована без критических последствий для украинской армии.

Он признал, что сроки подачи белых списков Starlink в масштабах ВСУ были чрезвычайно сжатыми, что привело к некоторым техническим трудностям, в частности к проблемам с функционированием части частных терминалов. Флеш подчеркнул, что такие сжатые временные рамки были необходимы из соображений безопасности.

Бескрестов объяснил, что временные сложности, в частности остановка работы отдельных беспилотных наземных комплексов или перебои со связью на отдельных участках, являются значительно меньшим риском по сравнению с возможностью массированного удара по сети Starlink по всей территории страны.

"Когда Минобороны принимает какие-то решения, то видит всю ситуацию и риски более глобально, чем кто-то на каком-то участке фронта. В процессе белых списков важную техническую роль играет наш партнер SpaceX. Для них это тоже первый подобный опыт в мире. У них тоже есть свои процедуры. Поэтому не все зависит только от нас", - отметил он.

Что предшествовало?

