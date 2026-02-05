Блокування Starlink у росіян пройшло без системних проблем для ЗСУ на фронті, - Бескрестнов (Флеш)

Блокування використання терміналів Starlink російськими військами загалом пройшло успішно та не спричинило системних проблем для Збройних сил України по всій лінії фронту.

Про це радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Флеш розповів про це у відповідь на допис військовослужбовиці Марусі Звіробій, в якому вона критикує введення обов'язкової реєстрації терміналів для українських військовослужбовців у надто стислі терміни.

Важливість "білих списків" для Starlink

За словами радника Федорова, за підсумками доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з усіх напрямків, операцію з обмеження доступу противника до супутникового зв’язку реалізували без критичних наслідків для української армії.

Він визнав, що терміни подання білих списків Starlink у масштабах ЗСУ були надзвичайно стислими, що призвело до деяких технічних труднощів, зокрема до проблем із функціонуванням частини приватних терміналів. Флеш наголосив, що такі стислі часові рамки були необхідними з міркувань безпеки.

Бескрестнов пояснив, що тимчасові ускладнення, зокрема зупинка роботи окремих безпілотних наземних комплексів або перебої зі зв’язком на окремих ділянках, є значно меншим ризиком порівняно з можливістю масованого удару по мережі Starlink по всій території країни.

"Коли Міноборони ухвалює якісь рішення, то бачить всю ситуацію і ризики більш глобально, ніж хтось на якійсь ділянці фронту. У процесі білих списків важливу технічну роль відіграє наш партнер SpaceX. Для них це теж перший подібний досвід у світі. У них теж є свої процедури. Тому не все залежить тільки від нас", - зауважив він.

Що передувало?

Сергій Флеш Бескрестнов про блокування Starlink у росіян

Топ коментарі
Пані Маруся Звіробій пише зовсім інакші тези....
Думай-те
05.02.2026 23:12 Відповісти
З коментарів під дописом Флеша.

"Valentine Rudenko а скільки у вас старлінків? , бо в нас відсотків 70 лягло , хоча подавались усі разом"

"План гарний, реалізація гімно (хоча коли в нас щось робили по уму) як то кажуть. Терміни були інші, тепер у багатьох військових проблеми які виникли через те що хтось вирішив що пройшло три дні, гаси рубильник.
Про доповідь і все Ок - це реально потужний жарт. Це як у бінокль на місяць дивитись і точність кратерів рахувати."
06.02.2026 00:03 Відповісти
Да и не только она.
05.02.2026 23:13 Відповісти
Пані Маруся Звіробій пише зовсім інакші тези....
Думай-те
05.02.2026 23:12 Відповісти
Да и не только она.
05.02.2026 23:13 Відповісти
Помиляешся
06.02.2026 07:18 Відповісти
06.02.2026 16:52 Відповісти
05.02.2026 23:14 Відповісти
Всі ж розуміють що "армійська" ( та що у військових штанах кольору хакі-олівки ) бюрократія то неповоротке і найпотужніше-дибільне одоробло
05.02.2026 23:14 Відповісти
Братішка, я вам Потужності приніс:
ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників

Хтось ще не вірить що рашка мріє* напасти .
* Не факт що дадуть, що зорі зійдуться... Але мріє постійно, накручує болотне населення "можемпавтаріть"
05.02.2026 23:37 Відповісти
ну, все же нищая Украина с госдолгом под 100%, все ресурсы вывезены закордон по-дешевке, бабло, золото культурные ценности спи**енные "эффективными менеджерами", управленцами, министрами и депутатами, которых на всех боевых кацапов никак не хватит, да и не успеют словить, телемарафет смотреть им не хочется, затопленные шахты, экологическая катастрофа, все заминировано и испоганено, народ после 30 лет мудрого керовництва и "реформ" немного поехавший, ну, такое ... хотя Хйлу такое может как раз и нравится и на приличных европейсов его не потянет (или тупо не хватит).
05.02.2026 23:54 Відповісти
А Сирьожа з якого дуба впав та ще й на голову?
05.02.2026 23:40 Відповісти
06.02.2026 00:03 Відповісти
Рубильник тут або усім, або нікому. Іншого не дано.
06.02.2026 06:46 Відповісти
Марусі не віримо, віримо зеленим бубенчікам, вони ж ніколи ні разу не піймані на брехні, чесні чесні, зуб дають.
06.02.2026 00:45 Відповісти
06.02.2026 00:46 Відповісти
Від Киянина чув інакшу інформацію!
06.02.2026 01:08 Відповісти
Так у росіян також пройшло без проблем Як просувались, так і просуваються.
06.02.2026 06:02 Відповісти
І дуже воно допомогло? Шахеди вже добу літають, як мухи.
06.02.2026 06:56 Відповісти
Брехня. З усіх підрозділів матюкаються, що більше половини наших старлінків лягло. І, відповідно, вся логістіка, наведення, коррдинація - все к х..м.
06.02.2026 07:26 Відповісти
 
 