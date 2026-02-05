Блокування Starlink у росіян пройшло без системних проблем для ЗСУ на фронті, - Бескрестнов (Флеш)

Блокування використання терміналів Starlink російськими військами загалом пройшло успішно та не спричинило системних проблем для Збройних сил України по всій лінії фронту.

Про це радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Флеш розповів про це у відповідь на допис військовослужбовиці Марусі Звіробій, в якому вона критикує введення обов'язкової реєстрації терміналів для українських військовослужбовців у надто стислі терміни.

Важливість "білих списків" для Starlink

За словами радника Федорова, за підсумками доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з усіх напрямків, операцію з обмеження доступу противника до супутникового зв’язку реалізували без критичних наслідків для української армії.

Він визнав, що терміни подання білих списків Starlink у масштабах ЗСУ були надзвичайно стислими, що призвело до деяких технічних труднощів, зокрема до проблем із функціонуванням частини приватних терміналів. Флеш наголосив, що такі стислі часові рамки були необхідними з міркувань безпеки.

Бескрестнов пояснив, що тимчасові ускладнення, зокрема зупинка роботи окремих безпілотних наземних комплексів або перебої зі зв’язком на окремих ділянках, є значно меншим ризиком порівняно з можливістю масованого удару по мережі Starlink по всій території країни.

"Коли Міноборони ухвалює якісь рішення, то бачить всю ситуацію і ризики більш глобально, ніж хтось на якійсь ділянці фронту. У процесі білих списків важливу технічну роль відіграє наш партнер SpaceX. Для них це теж перший подібний досвід у світі. У них теж є свої процедури. Тому не все залежить тільки від нас", - зауважив він.

Що передувало?

