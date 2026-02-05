Блокування Starlink у росіян пройшло без системних проблем для ЗСУ на фронті, - Бескрестнов (Флеш)
Блокування використання терміналів Starlink російськими військами загалом пройшло успішно та не спричинило системних проблем для Збройних сил України по всій лінії фронту.
Про це радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Флеш розповів про це у відповідь на допис військовослужбовиці Марусі Звіробій, в якому вона критикує введення обов'язкової реєстрації терміналів для українських військовослужбовців у надто стислі терміни.
Важливість "білих списків" для Starlink
За словами радника Федорова, за підсумками доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з усіх напрямків, операцію з обмеження доступу противника до супутникового зв’язку реалізували без критичних наслідків для української армії.
Він визнав, що терміни подання білих списків Starlink у масштабах ЗСУ були надзвичайно стислими, що призвело до деяких технічних труднощів, зокрема до проблем із функціонуванням частини приватних терміналів. Флеш наголосив, що такі стислі часові рамки були необхідними з міркувань безпеки.
Бескрестнов пояснив, що тимчасові ускладнення, зокрема зупинка роботи окремих безпілотних наземних комплексів або перебої зі зв’язком на окремих ділянках, є значно меншим ризиком порівняно з можливістю масованого удару по мережі Starlink по всій території країни.
"Коли Міноборони ухвалює якісь рішення, то бачить всю ситуацію і ризики більш глобально, ніж хтось на якійсь ділянці фронту. У процесі білих списків важливу технічну роль відіграє наш партнер SpaceX. Для них це теж перший подібний досвід у світі. У них теж є свої процедури. Тому не все залежить тільки від нас", - зауважив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.
- Своєю чергою американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Радослава Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ.
- Зрештою пізніше Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думай-те
ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників
Хтось ще не вірить що рашка мріє* напасти .
* Не факт що дадуть, що зорі зійдуться... Але мріє постійно, накручує болотне населення "можемпавтаріть"
"Valentine Rudenko а скільки у вас старлінків? , бо в нас відсотків 70 лягло , хоча подавались усі разом"
"План гарний, реалізація гімно (хоча коли в нас щось робили по уму) як то кажуть. Терміни були інші, тепер у багатьох військових проблеми які виникли через те що хтось вирішив що пройшло три дні, гаси рубильник.
Про доповідь і все Ок - це реально потужний жарт. Це як у бінокль на місяць дивитись і точність кратерів рахувати."